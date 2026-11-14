Efemérides del 14 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 14 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de noviembre de 2026

1866 – Julio Moreno, político argentino (f. 1946).

– Julio Moreno, político argentino (f. 1946). 1894 – Samuel Eichelbaum, escritor, periodista y dramaturgo argentino (f. 1967).

– Samuel Eichelbaum, escritor, periodista y dramaturgo argentino (f. 1967). 1909 – Fallece Ramón Falcón, político, militar y policía argentino, a manos de Simón Radowitzky quién arrojó una bomba contra el carruaje en que viajaba.

– Fallece Ramón Falcón, político, militar y policía argentino, a manos de Simón Radowitzky quién arrojó una bomba contra el carruaje en que viajaba. 1913 – Mario Roberto Álvarez, arquitecto argentino (f. 2011).

– Mario Roberto Álvarez, arquitecto argentino (f. 2011). 1920 – John William Cooke, político argentino (f. 1968).

– John William Cooke, político argentino (f. 1968). 1949 – Raúl di Blasio, pianista argentino.

– Raúl di Blasio, pianista argentino. 1971 – frente a la Rambla de Pocitos (en Montevideo, Uruguay), se produce un luctuoso accidente durante una exhibición de maniobras de dos helicópteros conocida como Tragedia de Kibón, y que tuvo como resultado 8 muertos y 40 heridos. Fue la peor tragedia aérea del país en su historia.

– frente a la Rambla de Pocitos (en Montevideo, Uruguay), se produce un luctuoso accidente durante una exhibición de maniobras de dos helicópteros conocida como Tragedia de Kibón, y que tuvo como resultado 8 muertos y 40 heridos. Fue la peor tragedia aérea del país en su historia. 2002 – Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares.

– Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares. 2008 – en la ciudad de Washington (Estados Unidos) comienza la reunión del Grupo de los 20.

– en la ciudad de Washington (Estados Unidos) comienza la reunión del Grupo de los 20. 2021 – en Argentina, se realizan las elecciones legislativas de medio término. Por primera vez desde la vuelta a la democracia (1983), el peronismo pierde el cuórum en la Cámara de Senadores.

💡 ¿Sabías que...? El 14 de noviembre de 1889, la periodista Nellie Bly se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario, completando su travesía en 72 días, 6 horas y 11 minutos. Su hazaña fue inspirada por la novela "La vuelta al mundo en ochenta días" de Julio Verne, y su viaje ayudó a romper estereotipos de género en una época en que las mujeres enfrentaban muchas restricciones. Bly no solo demostró valentía y determinación, sino que también abrió camino para futuras generaciones de mujeres aventureras.

En el mundo: 14 de noviembre de 2026