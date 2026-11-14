Efemérides del 14 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de noviembre de 2026
- 1866 – Julio Moreno, político argentino (f. 1946).
- 1894 – Samuel Eichelbaum, escritor, periodista y dramaturgo argentino (f. 1967).
- 1909 – Fallece Ramón Falcón, político, militar y policía argentino, a manos de Simón Radowitzky quién arrojó una bomba contra el carruaje en que viajaba.
- 1913 – Mario Roberto Álvarez, arquitecto argentino (f. 2011).
- 1920 – John William Cooke, político argentino (f. 1968).
- 1949 – Raúl di Blasio, pianista argentino.
- 1971 – frente a la Rambla de Pocitos (en Montevideo, Uruguay), se produce un luctuoso accidente durante una exhibición de maniobras de dos helicópteros conocida como Tragedia de Kibón, y que tuvo como resultado 8 muertos y 40 heridos. Fue la peor tragedia aérea del país en su historia.
- 2002 – Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares.
- 2008 – en la ciudad de Washington (Estados Unidos) comienza la reunión del Grupo de los 20.
- 2021 – en Argentina, se realizan las elecciones legislativas de medio término. Por primera vez desde la vuelta a la democracia (1983), el peronismo pierde el cuórum en la Cámara de Senadores.
El 14 de noviembre de 1889, la periodista Nellie Bly se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario, completando su travesía en 72 días, 6 horas y 11 minutos. Su hazaña fue inspirada por la novela "La vuelta al mundo en ochenta días" de Julio Verne, y su viaje ayudó a romper estereotipos de género en una época en que las mujeres enfrentaban muchas restricciones. Bly no solo demostró valentía y determinación, sino que también abrió camino para futuras generaciones de mujeres aventureras.
En el mundo: 14 de noviembre de 2026
- -1152 – en el Antiguo Egipto, en tiempos del faraón Ramsés III, comienza la primera huelga laboral de la historia, ocurrida en las obras del Valle de los Reyes.
- 684 – en la Hispania visigoda (actual España) se inicia el XIV Concilio de Toledo.
- 1498 – en Yunnan (China) a las 0:00 (hora local) se registra un terremoto de magnitud 5,0 en la escala sismológica de Richter que deja «algunos» muertos.
- 1501 – el príncipe de Gales, Arturo Tudor, contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos.
- 1517 – En España, el rey Carlos I naturaliza castellano al flamenco Guillermo de Croy, sobrino de su consejero, con la intención de nombrarlo arzobispo de Toledo. El nombramiento provoca indignación en Castilla, siendo uno de los detonantes de la Guerra de las Comunidades de 1520.
- 1573 – en Colima, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca (México) se registra un terremoto.
- 1581 – en Rusia, el zar Iván el Terrible mata a bastonazos a su hijo en un ataque de ira.
- 1769 – en Escocia se registra un terremoto que deja «muchos» muertos.
- 1770 – en África, James Bruce descubre lo que él cree que son las fuentes del río Nilo.
- 1774 – En La Habana se termina de construir la fortaleza militar San Carlos de La Cabaña.
- 1781 – En la ciudad de La Paz es ejecutado el líder indígena boliviano Túpac Katari ―por desmembramiento, igual que el líder Túpac Amaru el 18 de mayo de ese año―. Antes de morir gritó: «Me matan a mí solo, pero volveré y seré millones».
- 1817 – fusilamiento de Policarpa Salavarrieta, actualmente día de la mujer colombiana en conmemoración a La Pola
- 1851 – en los Estados Unidos se publica por primera vez la novela Moby-Dick, de Herman Melville.
- 1862 – en el marco de la guerra civil estadounidense el presidente Abraham Lincoln aprueba el plan del general Ambrose Burnside para capturar Richmond (Virginia), la capital de los confederados, lo que provocará la batalla de Fredericksburg.
- 1879 – en España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio de 1880.
- 1883 – en Santiago de Chile se funda la Biblioteca del Congreso Nacional.
- 1884 – en Alemania se inaugura la Conferencia de Berlín, que aprobó el acta de reparto del continente africano entre los países europeos imperialistas.
- 1888 – en Francia, el Instituto Pasteur es inaugurado.
- 1889 – la periodista pionera Nellie Bly comienza un intento de viaje alrededor del mundo en menos de 80 días. Completará el hazaña en 72 días.
- 1910 – en Hampton Roads (Virginia), el aviador Eugene Ely realiza el primer despegue de avión desde un barco. Despegó desde una cubierta especialmente añadida al crucero ligero USS Birmingham.
- 1913 – en Medellín (Colombia) se funda el Deportivo Independiente Medellín.
- 1914 – en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, el Imperio otomano le declara la guerra a Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Montenegro.
- 1918 – Checoslovaquia se convierte en una república.
- 1921 – en España se funda el Partido Comunista de España.
- 1921 – una bomba explota a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe de México en la antigua basílica, quedando la imagen sin sufrir daño alguno.
- 1922 – en Reino Unido comienza su servicio de radio la BBC (British Broadcasting Corporation).
- 1924 – en Barcelona (España), la locutora de radio María Sabater realiza la primera emisión de Radio Barcelona, decana de la radiofonía española.
- 1927 – en la Unión Soviética, el Partido Comunista expulsa a León Trotski y a Grigori Zinóviev.
- 1940 – en Reino Unido ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― aviones de la Luftwaffe alemana bombardean la ciudad británica de Coventry. La antiquísima catedral resulta completamente destruida.
- 1941 – en Slonim (Bielorrusia), fuerzas nazis alemanas ―en el marco de la Operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética― asesinan a 9000 hombres, mujeres y niños judíos en un solo día.
- 1941 – el portaviones británico Ark Royal se hunde debido a los daños producidos por un torpedo alemán el día anterior.
- 1952 – en Londres, New Musical Express publica la primera tabla de éxitos de sencillos de Reino Unido.
- 1954 – En España, Manuel Tarín Iglesias, director de Radio Barcelona, con motivo de sus 30 años, cambia el nombre del Concurso Anual de Guiones por Premios Ondas, en honor a la revista Ondas (que había desaparecido en 1936, con el comienzo de la dictadura franquista).
- 1960 – en Luisiana (Estados Unidos) ―en el marco del racismo en Estados Unidos que asoló el país hasta 1967― la niña Ruby Bridges se convierte en el primer alumno afroestadounidense en asistir a una escuela exclusiva para blancos.
- 1965 – en la guerra de Vietnam comienza la batalla del valle de ia Drang, el primer combate entre el ejército invasor estadounidense y las fuerzas nacionales de Vietnam del Norte.
- 1965 – En el Pico Turquino, con la presencia de Fidel Castro, se produce la graduación de los primeros 400 médicos y 26 estomatólogos formados por la Revolución
- 1967 – en Bogotá (Colombia), el Congreso, en conmemoración de los 150 años de la muerte de Policarpa Salavarrieta, declara esta fecha como «Día de la Mujer Colombiana».
- 1967 – en los Estados Unidos, el físico Theodore Maiman obtiene la patente para su invento del láser de rubí (el primer tipo de láser del mundo).
- 1969 – en los Estados Unidos despega el Apolo 12, cuarta misión tripulada hacia la Luna y segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna.
- 1970 – cerca del Aeropuerto Tri-State (Estados Unidos) se estrella el vuelo 932 de Southern Airways, que transportaba al equipo de fútbol americano de la Universidad Marshall; fallecen los 75 ocupantes.
- 1970 – la Unión Soviética ingresa en la ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil), haciendo del ruso el cuarto idioma oficial de la institución.
- 1971 – frente a la Rambla de Pocitos (en Montevideo, Uruguay), se produce un luctuoso accidente durante una exhibición de maniobras de dos helicópteros conocida como Tragedia de Kibón, y que tuvo como resultado 8 muertos y 40 heridos. Fue la peor tragedia aérea del país en su historia.
- 1974 – en México, la Cámara de Diputados aprueba la Igualdad Jurídica de las mujeres.
- 1975 – en Madrid (España) se firman el Acuerdo Tripartito por los cuales el Reino de España entrega unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania.
- 1979 – en respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, el presidente estadounidense Jimmy Carter decreta la orden ejecutiva 12170, mediante la cual congela todos los bienes iraníes en los Estados Unidos.
- 1989 – en Málaga (España) sucede una grave inundación.
- 1991 – en Camboya, el príncipe Norodom Sihanouk retorna a la ciudad de Phnom Penh después de trece años en el exilio.
- 1993 – en Puerto Rico se realiza un plebiscito de estatus; El Estado Libre Asociado resulta vencedor con el 826,326 votos (48.6%).
- 1995 – en los Estados Unidos, las luchas por la votación del presupuesto nacional entre demócratas y republicanos en el Congreso,fuerza al Gobierno federal a cerrar temporalmente los museos y los parques nacionales, y a hacer funcionar la mayoría de las oficinas estatales con un mínimo de personal.
- 1997 – Fox estrena su primera película de animación Anastasia, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia Imperial. Esta película considerada un hito en la animación por su calidad, su taquilla y por hacerle competencia a Disney, empresa cuyo reinado parecía irrevocable.
- 1997 – adopta OMG (Object Manager Group) la metodología UML, que en la actualidad es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado.
- 1998 – en Argel (Argelia), Yasser Arafat declara simbólicamente el Estado palestino independiente.
- 2000 – en los Estados Unidos se lanza el Netscape Navigator versión 6.0.
- 2001 – en Doha (Catar) la Reunión Ministerial de la OMC adopta la Declaración de Doha.
- 2002 – Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares.
- 2003 – los astrónomos Michael E. Brown, Chad Trujillo y David L. Rabinowitz descubren el planetoide Sedna, un objeto transneptuniano.
- 2006 – en la ciudad de Osorno (Chile) se inaugura el Estadio Municipal Rubén Marcos Peralta.
- 2007 – en Chile, sucede el Terremoto de Tocopilla de 2007 de magnitud 7,8 en la Escala de Richter sacude al Norte Grande, dejando en la ciudad de Tocopilla 200 casas con daños, dos muertos y 95 heridos.
- 2007 – desde la Guayana Francesa, Francia lanza al espacio el cohete Ariane-5.
- 2008 – en la ciudad de Washington (Estados Unidos) comienza la reunión del Grupo de los 20.
- 2009 – es lanzada el sencillo Tik Tok, de Kesha; la canción fue el sencillo con mayor cantidad de ventas en el mundo durante 2010.
- 2010 – en el Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de Red Bull Racing, Sebastian Vettel, se convierte en el más joven en obtener el título de Campeón Mundial de Fórmula 1
- 2012 – Israel ―en respuesta a la escalada de hostilidades de Hamás― lanza la operación Pilar de Defensa, una importante seguidilla de ataques contra la población civil palestina en la Franja de Gaza,
- 2012 – tiene lugar una huelga general en España y en otros países de Europa.
- 2017 – en Zimbabue, un golpe de Estado en la capital de país provoca que el presidente Robert Mugabe permanezca bajo arresto domiciliario, seis días después el presidente presentaría su renuncia.
- 2020 – en Perú, fallecen dos jóvenes manifestantes, en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Tras estos hechos la ciudadanía exige la renuncia de Merino a la presidencia.
- 2021 – en Argentina, se realizan las elecciones legislativas de medio término. Por primera vez desde la vuelta a la democracia (1983), el peronismo pierde el cuórum en la Cámara de Senadores.