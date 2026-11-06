Efemérides del 6 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de noviembre de 2026

1809 – en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decreta el libre comercio en el Virreinato del Río de la Plata.

– en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decreta el libre comercio en el Virreinato del Río de la Plata. 1878 – en Argentina, las tropas del teniente coronel Conrado Villegas capturan al cacique Pincén.

– en Argentina, las tropas del teniente coronel Conrado Villegas capturan al cacique Pincén. 1903 – en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno dona para la fundación del primer parque nacional tres leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile.

– en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno dona para la fundación del primer parque nacional tres leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile. 1951 – en el Policlínico de Avellaneda, Eva Perón es operada debido al cáncer que padecía. La intervención la realizó el Dr. Ricardo Finochietto, hermano del prestigioso cirujano Enrique Finochietto.

– en el Policlínico de Avellaneda, Eva Perón es operada debido al cáncer que padecía. La intervención la realizó el Dr. Ricardo Finochietto, hermano del prestigioso cirujano Enrique Finochietto. 1968 – Primer avión de construcción argentina que sobrevuela la Antártida. El biturbohélice IA-50 Guaraní II, matrícula TX-110, del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones, despega de Río Gallegos y sobrevuela la isla Decepción. Tripulación: comandante Roberto Starc, piloto; capitán José Benjamín Videla, primer piloto; comandante Héctor Eduardo Ruiz, ingeniero de a bordo; y capitán Ramón Campos, navegador.

– Primer avión de construcción argentina que sobrevuela la Antártida. El biturbohélice IA-50 Guaraní II, matrícula TX-110, del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones, despega de Río Gallegos y sobrevuela la isla Decepción. Tripulación: comandante Roberto Starc, piloto; capitán José Benjamín Videla, primer piloto; comandante Héctor Eduardo Ruiz, ingeniero de a bordo; y capitán Ramón Campos, navegador. 1984 – Julián Kartun, actor argentino.

– Julián Kartun, actor argentino. 1986 – Bruno Urribarri, futbolista argentino.

– Bruno Urribarri, futbolista argentino. 1990 – Lelé, cantante, diseñadora y empresaria argentina.

– Lelé, cantante, diseñadora y empresaria argentina. 2020 – en Argentina, el presidente Alberto Fernández, anunció el final de la cuarentena denominada "ASPO" en marco de la pandemia mundial de COVID-19.

– en Argentina, el presidente Alberto Fernández, anunció el final de la cuarentena denominada "ASPO" en marco de la pandemia mundial de COVID-19. 2022 – Racing Club, se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras derrotar a Boca Juniors.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de noviembre de 1913, se realizó la primera película de ciencia ficción de la historia, titulada "El viaje a la luna", dirigida por Georges Méliès. Esta película es famosa por su innovador uso de efectos especiales y su icónica escena de la luna con un cohete incrustado en su ojo. Su impacto en el cine fue tan significativo que es considerada un hito en la evolución del séptimo arte.

En el mundo: 6 de noviembre de 2026