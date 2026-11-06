Efemérides del 6 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 6 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 6 de noviembre de 2026
- 1809 – en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decreta el libre comercio en el Virreinato del Río de la Plata.
- 1878 – en Argentina, las tropas del teniente coronel Conrado Villegas capturan al cacique Pincén.
- 1903 – en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno dona para la fundación del primer parque nacional tres leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile.
- 1951 – en el Policlínico de Avellaneda, Eva Perón es operada debido al cáncer que padecía. La intervención la realizó el Dr. Ricardo Finochietto, hermano del prestigioso cirujano Enrique Finochietto.
- 1968 – Primer avión de construcción argentina que sobrevuela la Antártida. El biturbohélice IA-50 Guaraní II, matrícula TX-110, del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones, despega de Río Gallegos y sobrevuela la isla Decepción. Tripulación: comandante Roberto Starc, piloto; capitán José Benjamín Videla, primer piloto; comandante Héctor Eduardo Ruiz, ingeniero de a bordo; y capitán Ramón Campos, navegador.
- 1984 – Julián Kartun, actor argentino.
- 1986 – Bruno Urribarri, futbolista argentino.
- 1990 – Lelé, cantante, diseñadora y empresaria argentina.
- 2020 – en Argentina, el presidente Alberto Fernández, anunció el final de la cuarentena denominada "ASPO" en marco de la pandemia mundial de COVID-19.
- 2022 – Racing Club, se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras derrotar a Boca Juniors.
El 6 de noviembre de 1913, se realizó la primera película de ciencia ficción de la historia, titulada "El viaje a la luna", dirigida por Georges Méliès. Esta película es famosa por su innovador uso de efectos especiales y su icónica escena de la luna con un cohete incrustado en su ojo. Su impacto en el cine fue tan significativo que es considerada un hito en la evolución del séptimo arte.
En el mundo: 6 de noviembre de 2026
- 355 – en Francia, el emperador romano Constancio II eleva a su primo Juliano el Apóstata al rango de César, dándole el gobierno de la prefectura de los galos.
- 1153 – en Inglaterra, la paz de Wallingford pone fin a la guerra civil inglesa entre la emperatriz Matilde y Esteban de Blois.
- 1519 – en México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlan.
- 1524 – en Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda la aldea de Santa Marta, la primera localidad establecida por los españoles en esa región.
- 1528 – en Estados Unidos, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas.
- 1617 – en España se firma la paz de Madrid, que pone fin a la guerra de Gradisca entre la República de Venecia y el imperio Habsburgo.
- 1667 – en Múnich (Alemania) se estrena el drama musical Le pretensioni del sole, de Johann Caspar Kerll.
- 1789 – en Roma, el papa Pío VI nombra al sacerdote John Carroll como primer obispo católico de Estados Unidos.
- 1809 – en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decreta el libre comercio en el Virreinato del Río de la Plata.
- 1813 – en el Congreso de Chilpancingo (México), el sacerdote José María Morelos declara formalmente la independencia del dominio español, al promulgarse el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.
- 1817 – en Brasil, Pedro I (Pedro IV de Portugal) se casa con María Leopoldina de Austria.
- 1836 – en Brasil, Bento Gonçalves da Silva es nombrado presidente de la República Farroupilha.
- 1844 – República Dominicana adopta su primera constitución después de haberse independizado de Haití el 27 de febrero.
- 1860 – en los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente (n.º 16).
- 1861 – en el marco de la guerra civil estadounidense, Jefferson Davis es elegido presidente de los Estados Confederados de Norteamérica.
- 1869 – en Nueva Brunswick (Nueva Jersey, Estados Unidos) se juega el primer partido intercolegial de fútbol americano (Rutgers: 6, Princeton: 4).
- 1873 – en los Estados Unidos se funda el Halifax Rugby League Football Club.
- 1878 – en Argentina, las tropas del teniente coronel Conrado Villegas capturan al cacique Pincén.
- 1881 – el presidente peruano Francisco García Calderón es secuestrado y deportado a Chile en el blindado Almirante Cochrane, con lo que termina su participación en los acontecimientos como presidente del Perú.
- 1887 – en Glasgow (Escocia) se funda el Celtic Football Club
- 1888 – en los Estados Unidos, el candidato demócrata Grover Cleveland gana el voto popular, pero pierde en el colegio electoral ante el republicano Benjamin Harrison.
- 1888 – en Brasil, en su segunda visita a la Basílica de Aparecida, la princesa Isabel de Brasil (1846-1921) ofrece a la estatua de la Virgen una corona de oro engarzada de diamantes y rubíes, junto con un manto azul.
- 1891 – en Chile, Jorge Montt es elegido presidente.
- 1892 – en Italia se desarrollan las elecciones políticas generales para la 18.º legislatura.
- 1899 – en Ecuador, Santo Domingo es reconocida como poblado.
- 1900 – en los Estados Unidos, el candidato republicano William McKinley es reelegido presidente tras derrotar al demócrata William Jennings Bryan.
- 1903 – en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno dona para la fundación del primer parque nacional tres leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile.
- 1911 – en México, Francisco Madero asume la presidencia.
- 1913 – Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica.
- 1917 – en Passchendaele (Bélgica), en el marco de la Primera Guerra Mundial, después de tres meses de terrible lucha, fuerzas canadienses vencen en la Tercera batalla de Ypres.
- 1917 – en Rusia, la lucha entre los bolcheviques insurrectos y las tropas zaristas rusas se extiende a los puntos estratégicos de San Petersburgo. Comienza la Revolución rusa.
- 1919 – en Rumania se funda la Sighişoara, organización política relacionada con el Partido Alemán.
- 1928 – en Francia dimite el gobierno de Raymond Poincaré.
- 1928 – en los Estados Unidos, el candidato republicano Herbert Hoover es elegido presidente tras derrotar al demócrata Alfred E. Smith.
- 1928 – en Suecia comienza la tradición de comer pastelitos Gustavo Adolfo para conmemorar al rey (que falleció en esta fecha en 1632).
- 1932 – en Alemania se realizan las octavas elecciones parlamentarias, y los alemanes van a las urnas por cuarta vez en ese año. El Partido Nazi continúa siendo el más votado, pero sigue siendo incapaz de alcanzar la mayoría parlamentaria.
- 1934 – el Partido Demócrata, encabezado por Franklin Delano Roosevelt, gana las elecciones al Congreso de los Estados Unidos.
- 1935 – en Nueva York (Estados Unidos), el ingeniero Edwin Armstrong presenta su trabajo Método para reducir interferencias en las señales de radio por medio de un sistema de modulación de frecuencia. (Ver frecuencia modulada).
- 1935 – el avión Hawker Hurricane realizó su primer vuelo.
- 1936 – en el contexto de la guerra civil española, el gobierno republicano de Francisco Largo Caballero se traslada a la ciudad de Valencia, y crea la Junta de Defensa de Madrid para la defensa de la capital.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sucede el Sonderaktion Krakau.
- 1939 – en los Estados Unidos debuta el Hedda Hopper Show, con la experta en chismes de Hollywood Hedda Hopper. El show duró hasta 1951 e hizo de Hopper una poderosa figura en la farándula hollywoodense.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el líder soviético Iósif Stalin se dirige al pueblo de la Unión Soviética por segunda vez en sus veinte años de gobierno. Declara que aunque murieron 0,35 millones de soldados en los ataques alemanes, los nazis perdieron 4,5 millones de soldados (una exageración) y que la victoria soviética está cerca.
- 1942 – el avión Heinkel He 219 realizó su primer vuelo.
- 1947 – en los Estados Unidos comienza el programa de televisión Meet the press (tendría una presentación semanal hasta el 12 de septiembre de 1948).
- 1950 – en Nicaragua se promulga una nueva constitución.
- 1951 – en el Policlínico de Avellaneda, Eva Perón es operada debido al cáncer que padecía. La intervención la realizó el Dr. Ricardo Finochietto, hermano del prestigioso cirujano Enrique Finochietto.
- 1955 – en Marruecos, Mohamed V vuelve al trono tras su exilio decretado por los invasores franceses.
- 1955 – en el Stadio Arturo Collana, de Nápoles, Italia se originan disturbios al final del partido de Fútbol Napoli vs Bologna que deja como saldo 150 muertos.
- 1956 – en los Estados Unidos, el candidato republicano Dwight D. Eisenhower es reelegido presidente tras derrotar al demócrata Adlai E. Stevenson.
- 1957 – en Francia, Félix Gaillard es nombrado primer ministro.
- 1962 – en Estados Unidos (país donde hubo racismo hasta 1965), la Asamblea General de las Naciones Unidas presenta una resolución condenando el apartheid en Sudáfrica y pide a todos los Estados miembros que bloqueen toda relación económica y militar con esa nación.
- 1963 – en Vietnam, en el marco de la guerra de Vietnam, después del golpe de Estado y asesinato del presidente Ngo Dinh Diem el 1 de noviembre, el general golpista Duong Van Minh toma el Gobierno de Vietnam del Sur.
- 1965 – Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la emigración de unos 3000 cubanos por mes. Para 1971, un cuarto de millón de cubanos habían aprovechado este programa Freedom Flights.
- 1968 – Primer avión de construcción argentina que sobrevuela la Antártida. El biturbohélice IA-50 Guaraní II, matrícula TX-110, del Centro de Ensayos en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones, despega de Río Gallegos y sobrevuela la isla Decepción. Tripulación: comandante Roberto Starc, piloto; capitán José Benjamín Videla, primer piloto; comandante Héctor Eduardo Ruiz, ingeniero de a bordo; y capitán Ramón Campos, navegador.
- 1971 – en la isla Amchitka (islas Aleutianas), la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos detona Cannikin, la bomba de hidrógeno subterránea más grande del mundo.
- 1975 – en Marruecos comienza la Marcha Verde: 350 000 marroquíes desarmados se unen en la ciudad de Tarfaya, en el sur, y esperan una señal del rey Hassan II para cruzar al Sahara español para forzar la retirada de las tropas españolas.
- 1975 – en Londres, la banda punk Sex Pistols tocan su primer concierto en la Escuela de Artes St. Martin.
- 1977 – en Georgia (Estados Unidos) cae la represa Kelly Barnes causando la muerte de 39 personas.
- 1977 – en San Francisco (California) se festeja el Día del Grass, una fumata por la legalización de la marihuana.
- 1983 – en Turquía, el Partido de la Madre Patria gana las elecciones generales, con el 45 % de los votos.
- 1984 – en Nicaragua, el FSLN gana las elecciones presidenciales.
- 1984 – en los Estados Unidos, Ronald Reagan es reelegido presidente al derrotar a Walter Mondale.
- 1985 – en Colombia, 35 guerrilleros del M-19 atacan el Palacio de Justicia de Bogotá tomando como rehenes a 400 personas (entre ellas los 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia). Por orden del Gobierno, el Ejército colombiano retoma el control del edificio tras una fallida negociación. Mueren asesinados a manos de los subversivos y en medio del fuego cruzado 115 personas (incluidos los 11 jueces, más de 70 rehenes y casi todos los guerrilleros).
- 1985 – en la Unión Europea, los ministros del exterior de 18 países europeos firman la carta Eureka sobre tecnología punta en favor de la paz.
- 1985 – en Portugal, asume el primer ministro Aníbal Cavaco Silva.
- 1986 – en los Estados Unidos, la prensa desvela que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se dio en llamar el escándalo Irangate (juego de palabras para relacionarlo con el caso Watergate, que sirvió para la renuncia del presidente Richard Nixon).
- 1987 – en Japón Noburu Takeshita es nombrado primer ministro por el Parlamento, tras dimitir Yasuhiro Nakasone.
- 1987 – en Guanajuato (México), el presidente español Felipe González, inaugura el Museo del Quijote.
- 1988 – un terremoto en Yunnam (al sudoeste de China) causa 730 muertos, 4014 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.
- 1988 – en Francia se realiza un referéndum sobre los acuerdos de Matignon.
- 1988 – en Reino Unido, el exbeatle Ringo Starr entra en un centro de rehabilitación para el alcohol.
- 1989 – en los Estados Unidos, Kitty Dukakis, esposa del candidato presidencial y gobernador de Massachusetts Michael Dukakis, es hospitalizada por beber alcohol de masajes.
- 1990 – Hungría entra en el Consejo de Europa.
- 1991 – en Rusia se cierra oficialmente la KGB.
- 1992 – en Ecuador se funda el canal de televisión CRE Televisión, primer canal de televisión de ese país en tener 2 bandas de frecuencias VHF y UHF.
- 1993 – en Nueva York (Estados Unidos), Federico Mayor Zaragoza es reelegido para un nuevo mandato como director de la UNESCO.
- 1994 – en Tayikistán es aprobada en referéndum popular la primera constitución postsoviética y elegido presidente Imamali Raymonov.
- 1996 – Croacia entra en la Unión Europea.
- 1996 – en México, el papa Juan Pablo II inaugura la Eparquía de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en México.
- 1997 – en la ciudad de Badajoz (España), durante la madrugada, las intensas lluvias provocan una riada que mata a más de 20 personas. El país entero se vuelca con la ciudad y se inicia la reconstrucción de las zonas devastadas.
- 1998 – en España, el Gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno Augusto Pinochet, a demanda del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
- 1998 – en La Habana se inaugura el Museo Nacional de la Danza, bajo la idea de la bailarina Alicia Alonso.
- 1999 – en Australia, en un referéndum, los australianos aceptan mantener a la reina de Inglaterra como su jefa de estado.
- 2001 – en Bélgica, la aerolínea nacional Sabena se declara en bancarrota.
- 2001 – en los Estados Unidos, el multimillonario republicano Michael Bloomberg es elegido alcalde de Nueva York.
- 2001 – en Irlanda del Norte, David Trimble es reelegido primer ministro.
- 2002 – en Venezuela, los almirantes Héctor Ramírez, Daniel Comisso y José Noriega, vinculados al golpe de Estado del 11 de abril contra el presidente constitucional Hugo Chávez, no reconocen la decisión de la Armada de darles de baja.
- 2002 – en Francia, un incendio en el tren París-Viena causa la muerte de 12 personas.
- 2002 – en los Estados Unidos, Winona Ryder es declarada culpable de robar objetos por el valor de 5500 dólares estadounidenses de una boutique de Nueva York.
- 2004 – en Inglaterra, un tren expreso choca con un auto estacionado cerca del pueblo de Ufton Nervet, dejando 6 muertos y 150 heridos.
- 2004 – en los Estados Unidos, las Naciones Unidas convocan una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad con respecto a la guerra civil en Costa de Marfil.
- 2005 – el expresidente peruano Alberto Fujimori llega a Santiago de Chile desde Tokio, a bordo de un vuelo privado, acabando con su exilio japonés.
- 2005 – en los Estados Unidos, el tornado Evansville mata a 22 personas en Indiana y Kentucky.
- 2005 – en Birmania, la junta militar muda sus ministerios desde Rangún a Pyinmana.
- 2006 – en Nairobi (Kenia) se inaugura la XII Cumbre Mundial del Clima.
- 2011 – en Guatemala se realiza la segunda vuelta de las elecciones generales.
- 2012 – en Estados Unidos el demócrata Barack Obama es reelegido presidente al derrotar al republicano Mitt Romney.
- 2015 – lanzamiento del primer juego de la saga Yo-Kai Watch para Nintendo 3DS.
- 2019 – Terry Bogard se une al combate en Super Smash Bros Ultimate siendo el primer personaje de SNK en la saga.
- 2020 – en Argentina, el presidente Alberto Fernández, anunció el final de la cuarentena denominada "ASPO" en marco de la pandemia mundial de COVID-19.
- 2021 – en Netflix se estrenó mundialmente la serie Arcane, inspirada en el universo del videojuego League of Legends y considerada una obra maestra de la animación y una de las mejores series del 2021.
- 2022 – Racing Club, se consagró campeón del Trofeo de Campeones tras derrotar a Boca Juniors.