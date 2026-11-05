Jueves, 5 de Noviembre 2026
La Rioja

Vecinos se benefician con la digitalización de trámites en La Rioja

La Rioja avanza hacia la digitalización total de sus trámites municipales, convirtiéndose en pionera en el país. El programa incluye un portal web para gestionar expedientes a distancia y promete agilidad en la administración pública.

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Redacción Equipo Editorial
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El gobernador Ricardo Quintela anunció avances en el Programa de Digitalización de Municipios, que busca facilitar la realización de trámites y mejorar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Esta iniciativa permitirá a los vecinos gestionar sus expedientes sin necesidad de desplazarse a las oficinas públicas.

Quintela resaltó que La Rioja se convertirá en la primera provincia del país con todos sus estamentos digitalizados, lo que refleja el compromiso del gobierno provincial por optimizar la gestión. El objetivo principal es ahorrar tiempo a los ciudadanos y facilitar el seguimiento de sus trámites desde cualquier lugar.

El programa, impulsado por el Gobierno provincial a través de la Secretaría General de la Gobernación y la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La implementación del sistema SELEX comenzará en abril y se espera que dure ocho meses, abarcando los 18 departamentos de la provincia.

Una de las herramientas clave será el portal SELEX Ciudadano, que permitirá a los usuarios iniciar gestiones, adjuntar documentación y consultar el estado de sus expedientes de manera remota. Además, se incluirán funciones de inteligencia artificial para mejorar los procedimientos administrativos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial digitalización modernización trámites a distancia gestión pública
TL;DR

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