Multas de tránsito en La Rioja: nuevos montos impactarán a conductores locales

A partir del 1 de noviembre, las multas por infracciones de tránsito en La Rioja se incrementaron significativamente, con sanciones que alcanzan hasta $1.735.200. Esta medida busca reducir la siniestralidad y promover un tránsito más seguro. Las autoridades también implementarán campañas de concientización para informar sobre estas nuevas tarifas.

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Desde el 1 de noviembre, las tarifas por infracciones de tránsito en La Rioja han sido actualizadas, estableciendo un nuevo valor de la unidad de referencia en $2.169. Este ajuste ha llevado a un incremento significativo en los montos de las faltas gravísimas, tales como la conducción bajo los efectos del alcohol y el uso de motovehículos sin casco protector.

Las sanciones por controles de alcoholemia varían según el nivel de graduación alcohólica. Por ejemplo, el mínimo, correspondiente a 200 unidades, se fija en $433.800, mientras que para 400 unidades el monto es de $867.600. La máxima sanción, por 800 unidades, alcanza los $1.735.200. Además, quienes circulen sin casco en motos enfrentarán una multa de $162.675.

Las autoridades de seguridad vial han indicado que el objetivo de esta actualización es desincentivar conductas de alto riesgo y reducir la siniestralidad urbana. Aunque la medida ha generado opiniones encontradas, el enfoque está en mejorar la seguridad y fomentar un tránsito responsable. En los próximos meses, se planean campañas de concientización para informar sobre estas nuevas tarifas y su impacto en la comunidad.