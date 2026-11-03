CAMMESA lleva a La Rioja a la Corte por el congelamiento de tarifas eléctricas

CAMMESA demandó la inconstitucionalidad del decreto provincial que congela aumentos en tarifas eléctricas. La Corte aún no resolvió la medida cautelar, mientras los consumidores esperan.

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La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra los decretos provinciales que suspenden aumentos tarifarios en La Rioja. Esta acción es considerada por el gobierno provincial como parte de un intento de "disciplinamiento" por parte del Ejecutivo Nacional.

La demanda busca anular el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial de 2024 y la Resolución Ministerial N° 133/2024, que establecen el congelamiento de tarifas eléctricas. CAMMESA argumenta que los costos del servicio deben ser asumidos por los usuarios finales, cuestionando la autoridad del Gobernador para modificar el cuadro tarifario nacional.

El Asesor General del Gobierno provincial, Pedro Goyochea, informó que se notificó a La Rioja sobre esta acción judicial la semana pasada. CAMMESA también ha solicitado una medida cautelar para suspender el congelamiento tarifario de inmediato, mientras se resuelve el proceso judicial. Goyochea aclaró que la Corte aún no ha decidido sobre esta medida cautelar y que la provincia tiene hasta febrero de 2025 para responder a la demanda.

Se estima que el pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de las normativas provinciales podría tardar hasta un año. Desde la Asesoría General del Gobierno se ha criticado la decisión de CAMMESA de recurrir a la vía legal, calificando la presentación de "curiosa".