Martes, 3 de Noviembre 2026
Política

Reunión clave entre Quintela y Uñac para impulsar el desarrollo regional en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el senador Sergio Uñac para coordinar estrategias en defensa de las economías regionales, destacando la necesidad de un frente común para enfrentar la desprotección del Gobierno nacional.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, para coordinar estrategias en defensa de las economías regionales. Ambos líderes expresaron su preocupación por las medidas del Gobierno nacional y su impacto en las provincias del interior, enfatizando la necesidad de proteger los sectores productivos locales ante la reducción de transferencias.

Quintela destacó que el Gobierno nacional parece desconocer la realidad de las provincias y mantiene políticas que desprotegen el interior del país. En este sentido, coincidieron en que es crucial el trabajo conjunto entre gobernadores y legisladores para desarrollar alternativas productivas y generar empleo.

Al finalizar el encuentro, Quintela afirmó que "el federalismo se construye con unidad, diálogo y trabajo conjunto". Los referentes peronistas buscan fortalecer un bloque que impulse políticas públicas destinadas al crecimiento del interior, en un contexto donde la colaboración es esencial para enfrentar los desafíos económicos actuales.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial economía regional reunión de trabajo ricardo quintela sergio uñac
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