Sergio Uñac en La Rioja: ¿qué temas abordará en su visita de este lunes?

Sergio Uñac visitará La Rioja el 2 de noviembre para dialogar sobre desarrollo productivo y empleo. Su agenda incluye reuniones con autoridades y comunidades locales, buscando fortalecer la participación ciudadana. La visita es clave en el contexto electoral y podría influir en futuras políticas públicas.

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El precandidato presidencial y senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, realizará una visita a La Rioja el lunes 2 de noviembre, en el marco de su recorrida federal hacia las próximas elecciones. La agenda incluye reuniones con Ricardo Quintela, gobernador de la provincia, y otras autoridades locales para analizar problemáticas regionales y el desarrollo productivo.

Durante su estancia, Uñac se reunirá con dirigentes locales, referentes gremiales, estudiantes y representantes de distintos sectores sociales. El objetivo es dialogar sobre empleo, educación y propuestas para las comunidades de La Rioja. Esta gira se enmarca en un contexto electoral donde el fortalecimiento de vínculos con la comunidad es esencial.

Los encuentros programados buscan generar un diagnóstico sobre las necesidades de la provincia, enfatizando el interés en fomentar el desarrollo local. Desde el Gobierno provincial, se han manifestado expectativas positivas respecto a esta visita, considerándola una oportunidad para establecer diálogos que puedan llevar a acciones concretas.

Uñac también abordará temas educativos, destacando la importancia de la formación de jóvenes ante los desafíos económicos actuales. La interacción con la sociedad civil es clave para recoger inquietudes y construir un futuro mejor para La Rioja.