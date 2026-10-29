Milei resalta inversiones en Catamarca y San Juan mientras critica a Quintela

La falta de adhesión de La Rioja al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ha dejado a la provincia sin proyectos productivos, a pesar de su potencial en litio y cobre. La crítica del presidente Milei resalta la necesidad de atraer inversiones en un contexto de creciente demanda global de estos minerales.

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Durante el acto por el Día del Minero en Catamarca, el presidente Javier Milei criticó al gobernador Ricardo Quintela de La Rioja por rechazar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Milei destacó que las provincias que se adhirieron a este esquema han atraído divisas por más de 23.000 millones de dólares.

El mandatario mencionó que entre Catamarca y San Juan hay alrededor de 10 proyectos aprobados, mientras que La Rioja, a pesar de contar con recursos naturales como el litio y el cobre, no tiene ningún proyecto productivo debido a la oposición de Quintela al RIGI. Criticó el uso del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) por parte del gobierno provincial para cubrir salarios de empleados públicos.

Milei también hizo énfasis en la importancia de la transición energética global y la creciente demanda de litio, proyectada por la Agencia Internacional de Energía para triplicarse hacia 2030. Resaltó que Argentina posee la tercera reserva mundial de litio y la alineación internacional de su administración en temas de seguridad de suministros.