La Secretaría de Derechos Humanos investiga la presencia militar en Castro Barros

La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja solicitó informes sobre el despliegue militar en Castro Barros, generando preocupación entre los vecinos por la falta de información. Se espera una respuesta oficial que aclare los motivos de estas maniobras en áreas sensibles.

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La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja ha formalizado un pedido de informes ante las autoridades competentes debido a la preocupación de los vecinos del departamento Castro Barros por la presencia de tropas realizando maniobras de instrucción en áreas urbanas. Esta inquietud surge ante la sorpresa y temor manifestados por los residentes, quienes notaron el despliegue militar cerca de centros de salud y escuelas.

El requerimiento busca esclarecer varios puntos. Primero, se desea confirmar si las autoridades municipales fueron notificadas con anticipación sobre estas operaciones. En segundo lugar, se pretende verificar si se comunicaron al público los motivos y la naturaleza de los ejercicios. Por último, se investiga si se aplicaron los protocolos necesarios para evitar inconvenientes en áreas concurridas.

Desde la Secretaría, se enfatiza que la intención del pedido es tranquilizar a la población local, que se siente insegura ante la falta de información. La situación ha generado un clima de incertidumbre, y los vecinos exigen mayor transparencia y comunicación para mantener la confianza con las fuerzas armadas.

La respuesta de los organismos responsables será crucial para definir la gestión de futuros operativos y la posible implementación de cambios en los protocolos para asegurar la tranquilidad de la comunidad.