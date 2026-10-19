La militancia peronista de La Rioja celebra el Día de la Lealtad con fuerte apoyo a Quintela

El gobernador Ricardo Quintela destacó el compromiso de los peronistas en La Rioja durante el Día de la Lealtad, subrayando la importancia del trabajo territorial para mejorar la calidad de vida. Su mensaje resalta la necesidad de unidad y colaboración en tiempos de crisis, invitando a seguir adelante con proyectos que impulsen el desarrollo social y económico.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, difundió un mensaje con motivo del 17 de Octubre, dirigido a militantes y dirigentes peronistas. En un video, agradeció el trabajo constante de los referentes en el territorio y reafirmó su compromiso con la ciudadanía, subrayando la importancia de la labor diaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Quintela destacó que la celebración del Día de la Lealtad Peronista no solo es un momento festivo, sino también una ocasión para reflexionar sobre los logros y desafíos que enfrenta la provincia. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de mantener la cercanía entre el gobierno y los vecinos, un aspecto fundamental para fortalecer el vínculo con la comunidad.

La figura del líder justicialista es un símbolo de unidad en La Rioja, un bastión del peronismo. Durante esta jornada, el Gobernador también resaltó la solidaridad y el apoyo mutuo entre los ciudadanos, especialmente en tiempos difíciles. Su deseo es que se continúe trabajando en conjunto para construir un futuro mejor, impulsando proyectos que favorezcan el desarrollo económico y social de la región.

A medida que se aproximan los desafíos electorales, el mensaje de Quintela adquiere mayor relevancia, enfatizando la cohesión dentro del movimiento y la participación activa de los militantes.