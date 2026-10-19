Lunes, 19 de Octubre 2026
Política

La militancia peronista de La Rioja celebra el Día de la Lealtad con fuerte apoyo a Quintela

El gobernador Ricardo Quintela destacó el compromiso de los peronistas en La Rioja durante el Día de la Lealtad, subrayando la importancia del trabajo territorial para mejorar la calidad de vida. Su mensaje resalta la necesidad de unidad y colaboración en tiempos de crisis, invitando a seguir adelante con proyectos que impulsen el desarrollo social y económico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
La militancia peronista de La Rioja celebra el Día de la Lealtad con fuerte apoyo a Quintela
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, difundió un mensaje con motivo del 17 de Octubre, dirigido a militantes y dirigentes peronistas. En un video, agradeció el trabajo constante de los referentes en el territorio y reafirmó su compromiso con la ciudadanía, subrayando la importancia de la labor diaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Quintela destacó que la celebración del Día de la Lealtad Peronista no solo es un momento festivo, sino también una ocasión para reflexionar sobre los logros y desafíos que enfrenta la provincia. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de mantener la cercanía entre el gobierno y los vecinos, un aspecto fundamental para fortalecer el vínculo con la comunidad.

La figura del líder justicialista es un símbolo de unidad en La Rioja, un bastión del peronismo. Durante esta jornada, el Gobernador también resaltó la solidaridad y el apoyo mutuo entre los ciudadanos, especialmente en tiempos difíciles. Su deseo es que se continúe trabajando en conjunto para construir un futuro mejor, impulsando proyectos que favorezcan el desarrollo económico y social de la región.

A medida que se aproximan los desafíos electorales, el mensaje de Quintela adquiere mayor relevancia, enfatizando la cohesión dentro del movimiento y la participación activa de los militantes.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela día de la lealtad peronista política provincial compromiso ciudadano peronismo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6283 articles →

Artículos relacionados

Teresita Madera impulsa defensa del empleo y la dignidad familiar en la provincia

La coparticipación en debate: la necesidad de una nueva ley según el ministro Blanco

La senadora Florencia López logra frenar el hostigamiento judicial en La Rioja

Miguel Ángel Zárate será el nuevo Fiscal General tras aprobación en Diputados

Estudiantes y docentes de La Rioja exigen aumento de financiamiento y salarios en la marcha masiva

Controversia en el Concejo: no habrá homenaje a Juan Carlos Pagotto en La Rioja

Marcha Federal Universitaria: estudiantes de UTN y UNLaR se movilizan en La Rioja

Debate en el Concejo Deliberante: licencias por fibromialgia y modificaciones viales en agenda

Bonificación jubilatoria: ¿Quiénes son los beneficiarios en La Rioja?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar