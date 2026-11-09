Kicillof subraya el valor de la voz del Papa León XIV en el contexto actual argentino

El Papa León XIV visitará Buenos Aires, un evento histórico que coincide con los 400 años de la Virgen de Luján. Se espera una gran movilización de gobernadores y fieles hacia Luján para la conmemoración.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la importancia del mensaje del Papa León XIV durante su discurso en el Palacio Libertad. Kicillof enfatizó que es fundamental “escucharlo y abrirse un poco”, instando al Gobierno Nacional a adoptar esta actitud. Además, el gobernador mencionó que el Sumo Pontífice ha realizado un esfuerzo significativo para visitar Argentina tras haber superado una operación reciente.

Se prevé que el Papa llegue mañana a territorio bonaerense, donde será recibido en el Cottolengo Don Orione, un establecimiento que alberga a personas con discapacidades. Kicillof también anunció que estará en Luján el próximo miércoles, coincidiendo con la celebración de los 400 años de la Virgen de Luján, a la que describió como una “verdadera capital de la fe” en el país.

El gobernador subrayó que están en marcha los preparativos logísticos para este evento “multitudinario”, con algunos gobernadores ya enviando micros hacia Luján. En sus declaraciones, Kicillof resaltó que el mensaje del Papa es una llamada a la concordia y reflexión, destacando que su presencia en Argentina representa un acontecimiento histórico que debe ser valorado.