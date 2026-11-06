Viernes, 6 de Noviembre 2026
Política

Martín Yoma asume como ministro de Seguridad: nuevos desafíos para la provincia

Martín Yoma asumió como ministro de Seguridad de La Rioja, priorizando el diálogo y la coordinación con fuerzas policiales. Abordará el consumo de drogas entre jóvenes y la falta de conducción en la Secretaría de Seguridad. Su enfoque se centrará en la prevención y la continuidad de políticas efectivas.

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El nuevo ministro de Seguridad de La Rioja, Martín Yoma, ha comenzado su gestión enfocándose en la colaboración con las fuerzas policiales y el Servicio Penitenciario. En su presentación, subrayó la necesidad de abordar la problemática del consumo de drogas entre los jóvenes, un tema que preocupa al gobernador Ricardo Quintela.

Yoma, con 24 años de experiencia en el ámbito judicial, destacó que su enfoque se fundamentará en el diálogo y el trabajo en equipo. Para iniciar su labor, convocó a una reunión con la alta dirección de la Policía y las autoridades penitenciarias en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con el propósito de establecer contacto y definir acciones futuras.

En cuanto a las políticas de seguridad, el ministro enfatizó que es crucial analizar la información disponible para diseñar planes de acción eficaces. Además, mencionó que las iniciativas exitosas deben continuar. Respecto al consumo de drogas, Yoma consideró urgente implementar medidas preventivas y fortalecer las políticas existentes para evitar un agravamiento de la situación.

Otro aspecto abordado fue la falta de liderazgo en la Secretaría de Seguridad. Yoma se comprometió a dialogar con Quintela para evaluar posibles soluciones y coordinar esfuerzos en esta área.

Etiquetas: la rioja martín yoma ministerio de seguridad consumo de drogas política de seguridad gobierno provincial
TL;DR

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