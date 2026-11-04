Miércoles, 4 de Noviembre 2026
Política

Miguel Ángel Zárate asume como fiscal general: nuevos desafíos para la justicia en La Rioja

Miguel Ángel Zárate asumió como nuevo fiscal general en La Rioja, destacando su compromiso con una justicia restaurativa que prioriza a las víctimas. Su gestión busca revitalizar la relación entre el Ministerio Público y la comunidad.

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Durante el acto de juramento de Miguel Ángel Zárate como nuevo fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela estuvo presente para apoyar su asunción. Zárate expresó su gratitud hacia el mandatario y los diputados provinciales por su confianza y respaldo en su designación.

En su discurso, el nuevo fiscal general asumió su cargo con un claro sentido de responsabilidad, enfatizando la importancia de los funcionarios públicos en el contexto actual. Zárate anunció que uno de los principales objetivos de su gestión será implementar una política de persecución penal con una perspectiva de justicia restaurativa, orientada a reparar el daño que el delito causa a las personas.

Además, Zárate mencionó que ya se ha formado un equipo de trabajo para diseñar un plan integral de transformación del Ministerio Público Fiscal, que priorizará a las víctimas en el proceso judicial. El nuevo fiscal general busca establecer una fiscalía más cercana a la ciudadanía, promoviendo un diálogo más fluido y un acompañamiento constante a las víctimas.

El acto no solo simboliza un cambio de liderazgo, sino que representa una oportunidad para revitalizar la justicia en la provincia, respondiendo a un histórico reclamo de la sociedad por un enfoque más humano y efectivo en el sistema penal.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela fiscal general justicia restaurativa ministerio público fiscal política provincial
TL;DR

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