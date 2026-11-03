Martes, 3 de Noviembre 2026
Economía

Banco Rioja ajusta su atención: solo abrirá el 11 y 13 de noviembre por feriados

Durante la semana del 6 al 13 de noviembre, los bancos en La Rioja abrirán solo el 11 y 13 por feriados, lo que podría generar escasez de efectivo en cajeros automáticos. A pesar de la situación, se garantiza la acreditación de salarios en tiempo y forma.

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Durante la semana del 6 al 13 de noviembre, la atención en las entidades bancarias de La Rioja será limitada, según lo confirmado por Orlando Gómez, secretario del Directorio del Banco Rioja. Los bancos solo abrirán al público en dos días: el miércoles 11 y el viernes 13, debido a la coincidencia de feriados nacionales y provinciales, así como la conmemoración del Día del Bancario el miércoles 6.

En cuanto a la disponibilidad de efectivo, se mantendrán guardias pasivas para reponer dinero en cajeros automáticos si fuera necesario, aunque se destaca la escasez de papel moneda, lo que afecta especialmente a los adultos mayores que prefieren el uso de efectivo. A pesar de esto, se garantiza la acreditación de salarios en tiempo y forma, permitiendo el acceso a los fondos a través de medios electrónicos.

Por otro lado, el gremio La Bancaria ha decidido suspender la cena habitual de celebración del Día del Bancario, redirigiendo sus esfuerzos hacia la entrega de un bono a los trabajadores del sector. Gómez también mencionó la situación del sistema bancario nacional, que enfrenta cierres de sucursales y el crecimiento de plataformas digitales, resaltando la importancia del Banco Rioja para la estabilidad laboral en la provincia.

Etiquetas: la rioja banco rioja feriados atención bancaria la bancaria economía
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