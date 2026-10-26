Banco Rioja facilita el acceso al crédito con tasas reducidas en la provincia

Banco Rioja reportó 13,876 renovaciones de préstamos y 1,794 nuevos créditos entre el 31 de agosto y el 20 de octubre, gracias a medidas del gobernador Quintela. Esta reducción de tasas, con un impacto potencial en el consumo, se enmarca en la emergencia crediticia de 180 días para aliviar la carga financiera de las familias.

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Las medidas de alivio financiero implementadas por el Gobierno de La Rioja a través de Banco Rioja han comenzado a mostrar resultados positivos. Entre el 31 de agosto y el 20 de octubre, se registraron un total de 13876 renovaciones de préstamos con tasas de interés reducidas, además de 1794 nuevos créditos y más de 550 operaciones de refinanciación y regularización de deudas.

Estos datos reflejan el impacto de las decisiones adoptadas por el gobernador Ricardo Quintela, en respuesta a la emergencia crediticia declarada en la provincia. La reducción acumulada de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés beneficia a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado que reciben sus haberes por medio de Banco Rioja.

Además, se llevaron a cabo 478 refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito y 81 operaciones liquidadas mediante mecanismos de gestión de mora. En total, estas iniciativas suman 16229 operaciones, lo que permite aliviar la carga financiera de las familias y potencialmente favorecer el consumo en la economía provincial.