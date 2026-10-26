Banco Rioja facilita el acceso al crédito con tasas reducidas en la provincia

Las medidas de alivio financiero implementadas por el Gobierno de La Rioja a través de Banco Rioja han comenzado a mostrar resultados positivos. Entre el 31 de agosto y el 20 de octubre, se registraron un total de 13876 renovaciones de préstamos con tasas de interés reducidas, además de 1794 nuevos créditos y más de 550 operaciones de refinanciación y regularización de deudas.
Estos datos reflejan el impacto de las decisiones adoptadas por el gobernador Ricardo Quintela, en respuesta a la emergencia crediticia declarada en la provincia. La reducción acumulada de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés beneficia a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado que reciben sus haberes por medio de Banco Rioja.
Además, se llevaron a cabo 478 refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito y 81 operaciones liquidadas mediante mecanismos de gestión de mora. En total, estas iniciativas suman 16229 operaciones, lo que permite aliviar la carga financiera de las familias y potencialmente favorecer el consumo en la economía provincial.