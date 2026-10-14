Miércoles, 14 de Octubre 2026
Economía

Una familia riojana requirió más de $1.600.000 en septiembre para salir de la pobreza

Una familia tipo necesitó más de $1.600.000 en septiembre para no caer en la pobreza, evidenciando el impacto devastador de la inflación y la devaluación en el país.

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La situación económica en Argentina se ha vuelto crítica, evidenciada por los últimos datos del INDEC. En septiembre, una familia tipo necesitó más de $1.600.000 para no caer bajo la línea de la pobreza, lo que refleja un aumento mensual del 1,7% en la Canasta Básica Total. Este incremento ha afectado severamente a los hogares, que ya luchan contra la inflación y la devaluación.

Mientras el Gobierno presenta logros macroeconómicos, la realidad en las calles es muy diferente. Los salarios se han visto deteriorados, y las jubilaciones han alcanzado niveles de indigencia. Esta situación ha llevado a muchos ciudadanos a recortar gastos esenciales en áreas como salud, educación y alimentación.

El informe del organismo estadístico pone de manifiesto la desconexión entre las cifras oficiales y las dificultades que enfrenta la población. La inacción del Gobierno frente a la creciente pobreza y la precarización del mercado laboral ha intensificado el sufrimiento de millones de trabajadores, que se encuentran atrapados en una crisis que parece no tener fin.

El Estado, al recortar redes de contención y desfinanciar áreas sociales, se aleja de su mandato de garantizar el bienestar de la población. La línea de la pobreza se ha convertido en un reflejo de un país que se empobrece rápidamente, mientras el Gobierno se muestra indiferente ante la realidad de sus ciudadanos.

Etiquetas: argentina economía pobreza inflación gobierno nacional canasta básica
TL;DR

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