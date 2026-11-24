NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 24 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de noviembre de 2026

1818 – en la actual Estados Unidos, el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas Chacabuco y Argentina, se apodera de la plaza española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de Salinas).

– en la actual Estados Unidos, el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas Chacabuco y Argentina, se apodera de la plaza española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de Salinas). 1822 – en el marco de las guerras civiles argentinas, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas.

– en el marco de las guerras civiles argentinas, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas. 1849 – Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia.

– Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia. 1918 – en Agram (Zagreb), croatas, eslovenos y serbios proclaman su independencia.

– en Agram (Zagreb), croatas, eslovenos y serbios proclaman su independencia. 1946 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Vence la fórmula Tomás Berreta-Luis Batlle Berres.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. Vence la fórmula Tomás Berreta-Luis Batlle Berres. 1947 – Jorge Obeid, político argentino (f. 2014).

– Jorge Obeid, político argentino (f. 2014). 1960 – Aleida Guevara, pediatra alergóloga y política cubana, hija del Che Guevara.

– Aleida Guevara, pediatra alergóloga y política cubana, hija del Che Guevara. 1972 – Gustavo Álvarez (entrenador), exfutbolista y entrenador argentino.

– Gustavo Álvarez (entrenador), exfutbolista y entrenador argentino. 1986 – Micaela Vázquez, actriz argentina.

– Micaela Vázquez, actriz argentina. 1992 – en Argentina queda constituida con la elección de las autoridades la Asociación Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA) por personal que integró o integra las tripulaciones de transporte aéreo de la Fuerza Aérea.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de noviembre de 1859, Charles Darwin publicó "El origen de las especies", una obra fundamental que sentó las bases de la teoría de la evolución por selección natural. Este libro transformó la comprensión científica de la vida en la Tierra y generó un intenso debate en la sociedad sobre la religión y la ciencia. Su impacto se siente hasta hoy en diversas disciplinas, desde la biología hasta la filosofía.

En el mundo: 24 de noviembre de 2026