Cada 24 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de noviembre de 2026
- 1818 – en la actual Estados Unidos, el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas Chacabuco y Argentina, se apodera de la plaza española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de Salinas).
- 1822 – en el marco de las guerras civiles argentinas, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas.
- 1849 – Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia.
- 1918 – en Agram (Zagreb), croatas, eslovenos y serbios proclaman su independencia.
- 1946 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Vence la fórmula Tomás Berreta-Luis Batlle Berres.
- 1947 – Jorge Obeid, político argentino (f. 2014).
- 1960 – Aleida Guevara, pediatra alergóloga y política cubana, hija del Che Guevara.
- 1972 – Gustavo Álvarez (entrenador), exfutbolista y entrenador argentino.
- 1986 – Micaela Vázquez, actriz argentina.
- 1992 – en Argentina queda constituida con la elección de las autoridades la Asociación Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA) por personal que integró o integra las tripulaciones de transporte aéreo de la Fuerza Aérea.
El 24 de noviembre de 1859, Charles Darwin publicó "El origen de las especies", una obra fundamental que sentó las bases de la teoría de la evolución por selección natural. Este libro transformó la comprensión científica de la vida en la Tierra y generó un intenso debate en la sociedad sobre la religión y la ciencia. Su impacto se siente hasta hoy en diversas disciplinas, desde la biología hasta la filosofía.
En el mundo: 24 de noviembre de 2026
- 380 – en la actual Turquía, el emperador romano Teodosio hace su ingreso en Constantinopla.
- 469 – en la ciudad de Roma, Anastasio II es nombrado papa.
- 700 – en la actual España, el rey visigodo Égica ordena la unción real de su hijo Witiza, quien no asumió todas las funciones reales hasta la muerte de su padre en diciembre del 702.
- 847 – en Damasco (Siria), un terremoto de X grados en la escala de Mercalli deja un saldo de 70.000 muertos.
- 1190 – Conrado de Montferrato se convierte en rey de Jerusalén tras su matrimonio con Isabel I de Jerusalén.
- 1358 – en Nicosia, Hugo IV de Chipre abdica al trono a favor de su hijo Pedro I de Chipre
- 1505 – en España se firma la Concordia de Salamanca: Fernando el Católico pasa a ser el regente de Castilla y Felipe I el Hermoso y su esposa Juana son proclamados reyes.
- 1518 – desde la localidad de Bornos (provincia de Cádiz) parte en comitiva el militar español Fadrique Enríquez de Ribera en peregrinación a Jerusalén, embarcará en Venecia.
- 1642 – En el sur de Australia, los neerlandeses dirigidos por Abel Janzoon arriban a la isla de Tasmania.
- 1682 – en Roma, el papa Inocencio XI declara apócrifos y falsos los libros plúmbeos de Granada (España).
- 1700 – en Versalles (Francia) se instaura la dinastía Borbón en España, con la proclamación de Felipe de Anjou como rey de España con el nombre de Felipe V.
- 1789 – En la Capitanía General de Cuba (colonia del Reino de España), la iglesia mayor de La Habana es designada catedral de La Habana.
- 1818 – en la actual Estados Unidos, el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas Chacabuco y Argentina, se apodera de la plaza española de San Carlos de Monterrey (actual ciudad de Salinas).
- 1822 – en el marco de las guerras civiles argentinas, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas.
- 1833 – en Bengkulu (Sumatra), a las 15:00 hora local, un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter provoca un tsunami que causará daños en las islas Seychelles, frente a las costas de África.
- 1842 – en Paraguay, a través del decreto de Libertad de Vientres, los cónsules López y Alonso disponen la abolición gradual de la esclavitud.
- 1843 – en Madrid (España), Salustiano de Olózaga sustituye a Joaquín María López como presidente del Gobierno.
- 1849 – Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia.
- 1852 – llega a Japón una escuadra estadounidense, como parte de su práctica de expansión territorial mundial.
- 1859 – En Londres se publica el libro El origen de las especies (On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life), de Charles Darwin.
- 1859 – De los astilleros de Tolón (Francia) sale La Gloire, primera fragata acorazada, construida por el ingeniero francés Charles Henri Dupuy de Lôme.
- 1870 – en Paraguay, la Convención Constituyente se convierte en Congreso Electoral y elige como presidente y vicepresidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos, respectivamente. Se promulga la Constitución Nacional.
- 1900 – el ejército de Estados Unidos invade Colombia —con el pretexto de asegurar el servicio de las líneas férreas— como parte de la política estadounidense de asegurar sus intereses en Latinoamérica.
- 1903 – en China se abre el puerto comercial de Port Arthur, actual Lushun.
- 1904 – en Stockton (California) se realiza el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas.
- 1918 – en Agram (Zagreb), croatas, eslovenos y serbios proclaman su independencia.
- 1924 – en el océano Atlántico frente a Marruecos desaparece el acorazado España a causa de un gran temporal.
- 1929 – Julio Urquijo Ibarra, nuevo representante de la lengua vasca, toma de posesión en la Real Academia Española.
- 1932 – en Alemania, Paul von Hindenburg (presidente de la República de Weimar) negocia con Adolf Hitler la formación de un nuevo gobierno.
- 1938 – Inglaterra invita a Egipto, Irak, Arabia Saudí, Transjordania y a la Agencia Judía a participar en una conferencia sobre el Mandato Británico de Palestina.
- 1939 – en España se crea por decreto-ley el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
- 1944 – en el campo de concentración de Birkenau (Polonia), las SS destruyen las cámaras de gas en un intento por esconder las actividades del campo a las tropas soviéticas.
- 1944 – dimite Stanislav Mikolajczyk, primer ministro polaco en el exilio, ante la presión de los aliados occidentales para que se reconozca la línea Curzón como frontera polaca.
- 1944 – en Italia —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— comienza la Batalla de Monte Castello, entre la fuerza expedicionaria brasileña y las tropas alemanas nazis.
- 1944 – de las islas Marianas parte la primera incursión de aviones B-29 estadounidenses, que bombardearán a la población civil en Tokio.
- 1945 – en el monasterio de Poblet (España) se realiza una exposición de las tumbas reales.
- 1946 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Vence la fórmula Tomás Berreta-Luis Batlle Berres.
- 1948 – en Venezuela, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado.
- 1949 – en Gran Bretaña se promulga la Iron and Steel Act (Ley del hierro y el acero), por la que se nacionaliza la industria siderúrgica.
- 1963 – en Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.
- 1969 – Estados Unidos y la Unión Soviética firman los Acuerdos SALT.
- 1969 – el Apolo 12 ameriza en el Océano Pacífico, finalizando la cuarta misión tripulada a la Luna, y la segunda en descender a su superficie.
- 1974 – en la depresión de Afar del Gran Valle del Rift (Etiopía), el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad y un metro de estatura de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años.
- 1976 – en Turquía mueren 60 000 personas a causa de un terremoto.
- 1978 – en Bolivia, el general David Padilla traiciona la República y perpetra un golpe de Estado.
- 1985 – el papa Juan Pablo II inaugura el sínodo extraordinario de obispos.
- 1989 – en Italia, el Comité Central del Partido Comunista Italiano aprueba el plan de Achille Occhetto para la refundación del partido.
- 1991 – en Londres fallece Freddie Mercury, cantante de la banda de rock Queen.
- 1992 – en Argentina queda constituida con la elección de las autoridades la Asociación Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA) por personal que integró o integra las tripulaciones de transporte aéreo de la Fuerza Aérea.
- 1994 – en Chile, durante una visita a viñedos del Valle del Maipo el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot identifica en la Viña Carmen, ubicada en Alto Jahuel, a la variedad Carmenère, la que se creía extinta en el mundo.
- 1999 – en Estados Unidos, Jennifer Lopez publica el sencillo "No me ames", interpretado junto a Marc Anthony, para su álbum debut On the 6, canción muy conocida y aclamada por sus seguidores.
- 2008 – Se estrena el cuarto álbum de estudio del artista y rapero Kanye West, titulado "808's and Heartbreak".
- 2014 – en Honduras se celebraron las elecciones generales en el cual dieron la elección del candidato al Partido Nacional de Honduras Juan Orlando Hernández. Medios y usuarios de las redes sociales anunciaron un Fraude Electoral dando como virtual ganador a la candidata de Libertad y Refundación Xiomara Castro de Zelaya. Dicho Fraude provocó manifestaciones a los siguientes días después de que el Tribunal Supremo Electoral, se encontrara en un escándalo por actas alteradas en contra del candidato del Partido Nacional Anticorrupción Salvador Nasralla y del candidato al Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda.
- 2015 – en Tunis, ciudad de Túnez, se produce un ataque terrorista en un autobús dejando el saldo de 14 guardias presidenciales muertos.
- 2016 – el huracán Otto, de categoría 2, toca tierra al sureste de Nicaragua con vientos de 178 km/h.
- 2016 – en El Salvador se registra un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.
- 2019 – en Los Ángeles (California) se lleva a cabo la 47.ª edición de los American Music Awards.
- 2019 – en Gliwice (Polonia) se lleva a cabo el Festival de la Canción de Eurovisión Júnior.
- 2021 – El equipo informático de Alibaba Group informa en privado a la organización de soporte de software Apache sobre una vulnerabilidad en una librería de Java conocida como Log4j, que permite la ejecución de código arbitrario y que es catalogada de severa gravedad.