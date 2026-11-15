Efemérides del 15 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 15 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de noviembre de 2026

1573 – en Argentina, Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Vera Cruz, que en un futuro seria la Ciudad Capital de la Provincia homónima

– en Argentina, Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Vera Cruz, que en un futuro seria la Ciudad Capital de la Provincia homónima 1959 – se sanciona la Ley N.º 15.240, por la que se constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente INET. Por ello se conmemora el Día de la Educación Técnica en Argentina.

– se sanciona la Ley N.º 15.240, por la que se constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente INET. Por ello se conmemora el Día de la Educación Técnica en Argentina. 1973 – Liniers, historietista y dibujante argentino.

– Liniers, historietista y dibujante argentino. 1983 – Agustín Bossio, futbolista argentino.

– Agustín Bossio, futbolista argentino. 1983 – Juan Manuel Quevedo, futbolista argentino.

– Juan Manuel Quevedo, futbolista argentino. 1990 – en España, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el premio Cervantes.

– en España, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el premio Cervantes. 1992 – en la ciudad de La Plata (Argentina), el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra.

– en la ciudad de La Plata (Argentina), el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra. 1993 – Paulo Dybala, futbolista argentino.

– Paulo Dybala, futbolista argentino. 2003 – en Cruz del Eje (Argentina) se inaugura el museo en recuerdo del expresidente Arturo Umberto Illia, en lo que fue su vivienda particular.

– en Cruz del Eje (Argentina) se inaugura el museo en recuerdo del expresidente Arturo Umberto Illia, en lo que fue su vivienda particular. 2017 – en Argentina, desaparece el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S-42).

💡 ¿Sabías que...? El 15 de noviembre de 1889, Brasil se convirtió en una república después de derrocar a la monarquía constitucional que había estado en vigor desde 1822. Este cambio marcó el fin de más de 67 años de dominio imperial y el inicio de una nueva era política en el país sudamericano. La proclamación de la República fue liderada por el mariscal Deodoro da Fonseca.

En el mundo: 15 de noviembre de 2026