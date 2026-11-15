Efemérides del 15 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de noviembre de 2026
- 1573 – en Argentina, Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Vera Cruz, que en un futuro seria la Ciudad Capital de la Provincia homónima
- 1959 – se sanciona la Ley N.º 15.240, por la que se constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente INET. Por ello se conmemora el Día de la Educación Técnica en Argentina.
- 1973 – Liniers, historietista y dibujante argentino.
- 1983 – Agustín Bossio, futbolista argentino.
- 1983 – Juan Manuel Quevedo, futbolista argentino.
- 1990 – en España, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el premio Cervantes.
- 1992 – en la ciudad de La Plata (Argentina), el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra.
- 1993 – Paulo Dybala, futbolista argentino.
- 2003 – en Cruz del Eje (Argentina) se inaugura el museo en recuerdo del expresidente Arturo Umberto Illia, en lo que fue su vivienda particular.
- 2017 – en Argentina, desaparece el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S-42).
El 15 de noviembre de 1889, Brasil se convirtió en una república después de derrocar a la monarquía constitucional que había estado en vigor desde 1822. Este cambio marcó el fin de más de 67 años de dominio imperial y el inicio de una nueva era política en el país sudamericano. La proclamación de la República fue liderada por el mariscal Deodoro da Fonseca.
En el mundo: 15 de noviembre de 2026
- 565 – en Constantinopla (Imperio bizantino) Justino II sucede a su tío, Justiniano I, como emperador.
- 655 – en lo que hoy es Inglaterra, Oswiu de Northumbria derrota y mata a Penda de Mercia en la batalla de Winwaed.
- 1532 – en las cercanías de Cajamarca (Perú), los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto se encuentran por primera vez con el inca, Atahualpa.
- 1533 – en el sur del actual Perú, el conquistador español Francisco Pizarro llega a Cuzco, capital del Imperio inca.
- 1537 – en Granada (España) se inaugura la Universidad Literaria, creada por Carlos V.
- 1555 – en el océano Pacífico, a 60 km al noreste del Callao (el puerto de Lima) se produce un potente terremoto de magnitud 8,4 en la escala de magnitud de momento, con epicentro a 30 km de profundidad.
- 1573 – en Argentina, Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Vera Cruz, que en un futuro seria la Ciudad Capital de la Provincia homónima
- 1777 – en Filadelfia, después de 16 meses de debate se aprueban los Artículos de la Confederación, por parte del Congreso Continental.
- 1791 – en la ciudad de Georgetown se inaugura la primera universidad católica, la Georgetown University.
- 1806 – desde las colinas de las montañas Rocosas, en el Colorado (Estados Unidos), el teniente Zebulon Pike ve un distante pico aislado, que más tarde será bautizado pico Pikes.
- 1808 – en España se produce la batalla de Valmaseda.
- 1827 – en Colombia, 70 km al noreste de Popayán y 100 km al sureste de Cali, a las 20:00 hora local, se produce un terremoto que deja un saldo de 250 víctimas. El 16 de noviembre a las 17:45 hora local se producirá otro terremoto mucho más letal, a unos 150 km de distancia.
- 1856 – en Masaya (Nicaragua), empieza la Segunda Batalla de Masaya con el ataque de las tropas del filibustero estadounidense William Walker a dicha ciudad ocupada por el Ejército Aliado Centroamericano, dirigido por el general salvadoreño Ramón Belloso, y que terminará 2 días después con la derrota de Walker.
- 1859 – en Atenas (Grecia) se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos de Zappas, el primer intento de revivir los antiguos juegos olímpicos; participan solo atletas nacionales griegos. Se realizarán estos juegos en 1859, 1870, 1875 y 1888-1889.
- 1863 – en Dinamarca, Cristián IX asciende al trono.
- 1864 – en el estado de Georgia (Estados Unidos) ―en el marco de la Guerra Civil―, el general de la Unión, William Tecumseh Sherman incendia la ciudad de Atlanta y comienza la marcha de Sherman hacia el mar.
- 1870 – en Colombia se funda el Banco de Bogotá como primera institución financiera del país.
- 1870 – en Atenas (Grecia) empiezan las competiciones deportivas de los segundos Juegos Olímpicos de Zappas ―el primer intento de resucitar los antiguos juegos olímpicos―; en estos juegos participaron solo atletas nacionales griegos.
- 1889 – en Brasil, el mariscal Deodoro da Fonseca proclama la república después de que el emperador Pedro II es depuesto por un golpe militar.
- 1893 – en Basilea (Suiza), se funda el Fussballclub Basel.
- 1902 – En El Cairo (Egipto) se inaugura el Museo Egipcio.
- 1902 – En Vietnam se funda la Facultad de Medicina de Hanói.
- 1904 – En Ancón (Panamá) desembarcan los marines estadounidenses para invadir el país.
- 1906 – en París (Francia), la científica polaca Marie Curie da su primera lección en la Universidad Sorbonne.
- 1915 – en Inglaterra, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill renuncia a su Gobierno liberal (1905-1915) y pronto comanda el 6.º Batallón de los Royal Scots Fusiliers en el Frente Occidental.
- 1920 – en Ginebra (Suiza) se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones.
- 1922 – en Guayaquil (Ecuador) se produce la Masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, en que centenares de trabajadores son asesinados por militares.
- 1935 – en Filipinas, Manuel L. Quezon es nombrado el segundo presidente de ese país.
- 1940 – en Monagas (Venezuela) se funda la población de Punta de Mata.
- 1941 – en el marco del holocausto nazi, Heinrich Himmler (jefe de las SS) ordena el arresto y deportación a campos de concentración de todos los homosexuales conocidos de Alemania, con excepción de unos pocos oficiales y jerarcas nazis.
- 1942 – en la isla Guadalcanal termina la batalla naval de Guadalcanal con una victoria decisiva para los aliados.
- 1943 – en el marco del Holocausto nazi, Heinrich Himmler ordena que los gitanos sean puestos al mismo nivel que los judíos y deportados a campos de concentración.
- 1945 – la poetisa, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón.
- 1949 – en la India, Nathuram Godse y Naraian Apte son ejecutados por el asesinato de Mahatma Gandhi.
- 1951 – en Grecia, el líder de la resistencia comunista Nikos Beloyannis, junto con otros 11 partisanos, es sentenciado a muerte por una corte marcial.
- 1953 – en Venezuela se funda el canal de televisión en señal abierta Radio Caracas Televisión.
- 1959 – en la ciudad de Holcomb (estado de Kansas) suceden los asesinatos de la familia Clutter, que inspirarán al escritor Truman Capote su libro de no ficción A sangre fría.
- 1959 – se sanciona la Ley N.º 15.240, por la que se constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente INET. Por ello se conmemora el Día de la Educación Técnica en Argentina.
- 1960 – Estados Unidos lanza un misil Polaris de prueba.
- 1963 – en México, el presidente Adolfo López Mateos designa a Gustavo Díaz Ordaz como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
- 1966 – la nave estadounidense Gemini 12 ameriza en el océano Atlántico.
- 1966 – en España inicia operaciones el canal de televisión La 2.
- 1966 – se funda la Confederación de Fútbol de Oceanía, el máximo ente futbolístico oceánico.
- 1969 – en el mar de Barents, el submarino soviético K-19 choca con el segundo submarino estadounidense USS Gato (1968-1996).
- 1969 – en Washington, D. C., medio millón de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam, en la «Marcha contra la Muerte».
- 1969 – en la ciudad de Columbus (estado de Ohio), Dave Thomas inaugura el primer restaurante de Wendy's Old-Fashioned Hamburgers
- 1971 – Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004.
- 1971 – en España empieza a funcionar el «teléfono de la esperanza» para atender a personas con problemas.
- 1971 – lanzamiento del satélite artificial Explorer 45.
- 1974 – España pone en órbita el Intasat-1, su primer satélite artificial.
- 1976 – en Canadá, René Lévesque y el Parti Québécois se convierten en el primer Gobierno de la ciudad de Quebec claramente a favor de independizarse del Imperio británico.
- 1978 – cerca de la ciudad de Colombo (Sri Lanka) se estrella un avión Douglas DC-8; mueren 183 personas.
- 1979 – en un vuelo desde Chicago a Washington, un paquete del anarcoprimitivista Unabomber (Ted Kaczynski) empieza a humear, forzando al avión a realizar un aterrizaje de emergencia.
- 1983 – la República Turca del Norte de Chipre declara su independencia. Es reconocida solamente por Turquía.
- 1984 – en las afueras de Santiago de Chile se funda oficialmente la comuna de Peñalolén.
- 1985 – en el Condado de Down (Irlanda del Norte), la primera ministra británica Margaret Thatcher y el taoiseach irlandés Garret FitzGerald firman el Acuerdo anglo-irlandés.
- 1985 – en la Universidad de Míchigan explota una bomba casera del Unabomber (Ted Kaczynski); hiere a un asistente científico.
- 1987 – en Brașov (Rumania), los trabajadores se rebelan contra el Gobierno comunista de Nicolae Ceaușescu.
- 1988 – el Consejo Nacional Palestino declara el Estado de Palestina.
- 1988 – en la Unión Soviética, el transbordador no tripulado Burán realiza su único viaje al espacio.
- 1988 – en la Base Aérea de Zaragoza (España) chocan dos aviones españoles, un F-18 y un C-130.
- 1990 – se desestablece la República Popular de Bulgaria, y se instituye un nuevo Gobierno republicano.
- 1990 – el transbordador Atlantis despega con el avión STS-38.
- 1990 – en España, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el premio Cervantes.
- 1991 – en Venezuela, inicia operaciones comerciales la empresa de telecomunicaciones TELCEL, convirtiéndose en la primera en ofrecer el servicio de Telefonía Móvil Celular en el país.
- 1992 – en la ciudad de La Plata (Argentina), el odontólogo Ricardo Barreda asesina a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra.
- 1995 – en España se aprueba en el Senado por unanimidad la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.
- 1995 – Unesco aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor.
- 1999 – China abre su mercado al comercio mundial, con el deseo de ingresar en la Organización Mundial del Comercio.
- 1999 – en Perú, la compañía de aviación Faucett se va a la quiebra y deja de operar.
- 2000 – en India, el Gobierno crea el estado de Yarkhand.
- 2000 – en Luanda (Angola) se estrella un avión Antonov An-24 poco después del despegue; mueren más de 40 personas.
- 2001 – sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox.
- 2001 – Microsoft Game Studios y Bungie Studios publican el videojuego Halo: Combat Evolved, primer videojuego de la Saga.
- 2002 – en China, Hu Jintao se convierte en el secretario general del Partido Comunista de China, y se crea un nuevo Comité Politburó de nueve miembros.
- 2003 – en Estambul (Turquía) comienza el primer día de los atentados terroristas, en el cual dos coches bomba explotan en dos sinagogas judías, matando a 25 personas e hiriendo a otras 300.
- 2003 – en Cruz del Eje (Argentina) se inaugura el museo en recuerdo del expresidente Arturo Umberto Illia, en lo que fue su vivienda particular.
- 2006 – se lanza el canal de televisión mundial Al Jazeera.
- 2007 – en Bangladés, el huracán Sidr produce daños en los Sundarbans (la selva de manglares más grande del mundo) y mata a unas 5000 personas.
- 2010 – en España, la editorial Crítica publica en español el libro El gran diseño (The grand design), de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow.
- 2012 – en China, Xi Jinping se convierte en el secretario general del Partido Comunista de China, y se crea un nuevo Comité Politburó de siete miembros.
- 2013 – La empresa japonesa Sony Computer Entertainment lanza la videoconsola de sobremesa PlayStation 4.
- 2014 – Ucrania clausura las instituciones y empresas estatales en los óblast orientales de Lugansk y Donetsk.
- 2017 – en Perú, la selección de fútbol clasifica a un mundial de fútbol luego de 36 años de ausencia.
- 2017 – en Argentina, desaparece el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S-42).
- 2018 – en México, se celebra por primera vez el "Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol".
- 2019 – en Chile; representantes de diversas fuerzas políticas firman un amplio acuerdo, con el objetivo de dar una salida institucional aparte del malestar público causante del multitudinario Estallido Social Chileno, desatado cerca de un mes antes en el país.
- 2020 – el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, consigue su 7° título de la categoría superior de automovilismo.
- 2020 – en Perú, Manuel Merino, renuncia a la presidencia, tras una jornada de violentas protestas que dejaron un saldo de 2 muertos.
- 2022 – De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial llega a los ocho mil millones de habitantes.
- 2022 – El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump anuncia su candidatura para las elecciones de 2024.