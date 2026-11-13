Efemérides del 13 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 13 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 13 de noviembre de 2026
- 1941 – Lalo Fransen, cantante argentino.
- 1955 – en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu.
- 1962 – en Buenos Aires (Argentina) sale el primer número de la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Tímerman.
- 1972 – Valentina Bassi, actriz argentina.
- 1972 – Walter Quiroz, actor argentino.
- 1973 – Hernán Piquín, bailarín argentino.
- 1976 – José María Muscari, actor, dramaturgo y director de teatro argentino.
- 1984 – Lucas Barrios, futbolista argentino expatriado en Paraguay.
- 1985 – Cristian Darío Álvarez, futbolista argentino.
- 2024 – en Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal condena a Cristina Fernández.
El 13 de noviembre de 1927, la célebre actriz y cantante estadounidense, Josephine Baker, realizó su primer espectáculo en el famoso teatro Folies Bergère de París, donde su estilo único y su audaz actuación la convirtieron en una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular de la época. Su éxito ayudó a abrir puertas para otros artistas afroamericanos en Europa y transformó la percepción de la cultura negra en el mundo del entretenimiento.
En el mundo: 13 de noviembre de 2026
- -7 – en todo el norte de China se registra un terremoto que deja 415 víctimas.
- 619 – en la ciudad de Sevilla (península ibérica) se celebra, bajo el reinado de Sisebuto, el Segundo Concilio de Sevilla, presidido por san Isidoro de Sevilla.
- 1002 – el rey inglés Etelredo II el Indeciso ordena la matanza de todos los daneses en Inglaterra, conocida hoy como la masacre del día de San Brice.
- 1093 – en Escocia (islas británicas), los invasores ingleses vencen a los escoceses en la batalla de Alnwick. Mueren el rey Malcolm III de Escocia y su hijo Eduardo.
- 1160 – en París, Luis VII de Francia se casa con Adela de Champaña.
- 1494 – en las islas Canarias, los españoles derrotan a los guanches e invaden nuevamente la isla de Tenerife.
- 1519 – en Henan (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter.
- 1523 – de Tenochtitlán (México) sale el conquistador español Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés; le acompañan soldados e indios tlaxcaltecas rumbo a Guatemala.
- 1553 – en Londres (Inglaterra), bajo el reinado de la reina María Bloody Mary de Inglaterra, Thomas Cranmer (arzobispo de Canterbury) y cuatro otros, incluida Lady Jane Grey, son acusados de alta traición y sentenciados a muerte.
- 1642 – en el marco de la primera guerra civil inglesa, el ejército parlamentario vence a las fuerzas realistas en la batalla de Turnham Green. Los derrotados se retiran y no consiguen tomar Londres.
- 1655 – en el océano Pacífico, a 50 km al oeste del puerto del Callao (Perú) y a 30 km de profundidad, a las 14:45 (hora local) se registra el epicentro de un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de magnitud de momento (intensidad X) que deja un saldo de 11 000 muertos y provoca muchos daños en la ciudad de Lima.
- 1696 – en La Habana se constituye el Cuerpo de Bomberos de Cuba.
- 1715 – en Escocia sucede un levantamiento jacobita. Las fuerzas inglesas detienen el avance jacobita en la batalla de Sheriffmuir, aunque la acción no es concluyente.
- 1775 – en la actual Canadá ―en el marco de la guerra de Independencia de Estados Unidos―, las fuerzas patriotas al mando del general Richard Montgomery vencen al ejército británico y ocupan Montreal (Canadá).
- 1810 – en México, el cura de Ahualulco (Jalisco), don José María Mercado ―animado por la campaña libertaria de Miguel Hidalgo― se levanta en armas y proclama la independencia de México en esa población. Más adelante ha de atacar y capturar la ciudad de Tepic y además el fuerte y puerto de San Blas.
- 1823 – en México, por su marcado triunfo contra las baterías españolas que atacaron a las fuerzas mexicanas en el puerto de Veracruz, entre el 25 de septiembre y este día, se declara por primera vez al puerto como «heroico».
- 1833 – Gran tormenta de meteoritos de 1833.
- 1838 – al puerto de Veracruz (México) arriba en su fragata Nereida el contraalmirante francés Charles Baudin, quien como ministro plenipotenciario de Francia, manifiesta traer instrucciones de su país para exigir a México 600 000 pesos entre otras demandas, por daños causados a sus connacionales en las diversas revueltas mexicanas. Esta reclamación incluía una correspondiente a daños a un pastelero de Tacubaya, que habrá de provocar la guerra que el pueblo bautizará como guerra de los Pasteles.
- 1841 – James Braid ve una demostración de «magnetismo animal», el cual lo lleva al estudio del tema que finalmente llamará «hipnotismo».
- 1850 – en la Ciudad de México se realiza la primera transmisión telegráfica de ese país, desde el Palacio Nacional al Palacio de Minería.
- 1851 – en la costa noroeste de Estados Unidos, el grupo Denny desembarca en Alki Point, antes de trasladarse al otro lado de la bahía de Elliott, a lo que sería la ciudad de Seattle.
- 1860 – en Perú se promulga la constitución de 1860, que será la de más larga duración de la historia de ese país.
- 1863 – en Chamacuero (Guanajuato, México), Ignacio Comonfort, expresidente de la República y ministro de Guerra del presidente Benito Juárez, es atacado, junto con su pequeña escolta, por tropas imperialistas. Los republicanos se defienden denodadamente; Comonfort es herido y logra escapar hacia Celaya.
- 1864 – en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865), la batalla de Bull’s Gap, de tres días de duración, termina con la derrota de la Unión (el norte industrialista), ya que los confederados (esclavistas del sur), bajo el mando del general de división John C. Breckinridge, los persiguen hasta Strawberry Plains (estado de Ténesi).
- 1872 – en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Mueren al menos 271 personas y 15 160 quedan sin hogar.
- 1887 – en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) el patriota cubano José Martí escribe la crónica Un drama terrible, que resume el juicio espurio y la ejecución de los obreros anarquistas (que generará la celebración mundial del Día del Trabajador).
- 1887 – en el centro de Londres (Reino Unido) se desatan los enfrentamientos del Domingo Sangriento.
- 1896 – En la provincia de Pinar del Río (Cuba) ―en el marco de la Guerra Necesaria (1895-1898)―, las fuerzas mambisas por órdenes de Antonio Maceo hostilizan a las columnas españolas que acampan cerca de Río Hondo.
- 1897 – En Cuba, el general Máximo Gómez responde a una proclama para independizarse del Reino de España, dada por Ramón Blanco.
- 1901 – frente a la costa oriental de Inglaterra sucede una fuerte tormenta. En Caister-on-Sea (224 km al noreste de Londres) se hunde el bote salvavidas. Mueren ocho tripulantes.
- 1905 – en Noruega, el príncipe Carlos de Dinamarca gana el plebiscito que lo convierte en rey con el nombre de Haakon VII.
- 1907 – en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la Historia.
- 1908 – en Australia, Andrew Fisher es elegido como 5.º primer ministro.
- 1914 – en Marruecos ―en el marco de la Guerra del Zaian― los miembros de las tribus bereberes infligen la mayor derrota a las fuerzas francesas en la batalla de El Herri.
- 1914 – en Nieuwpoort (Bélgica) ―durante la primera batalla de Ypres en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)―, el ejército belga dirigido por Hendrik Geeraert abre las compuertas en la desembocadura del río Yser (en el mar del Norte) para inundar las tierras bajas, deteniendo así el avance de los alemanes.
- 1916 – en Australia ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el primer ministro Billy Hughes es expulsado del Partido Laborista por su apoyo al servicio militar obligatorio.
- 1917 – comienza la primera batalla de Monte Grappa (en Italia conocida como la primera batalla del Piave) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)―. Las Fuerzas Armadas Austrohúngaras, a pesar de la ayuda de los Alpenkorps alemanes y de la superioridad numérica, fracasarán en su ofensiva contra el Ejército Italiano, ahora dirigido por su nuevo jefe de Estado Mayor, Armando Diaz.
- 1918 – en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Hungría y los aliados firman un armisticio.
- 1918 – comienza la ocupación de Constantinopla por parte de tropas británicas y francesas.
- 1922 – en España, el Gobierno disuelve las Juntas Militares de Defensa, y prohíbe que los militares se asocien.
- 1927 – en el Bosque de Chapultepec, de la Ciudad de México ―mientras el país entero es presa de la violencia por la sublevación de los cristeros― el general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre un atentado dinamitero del que sale ileso. Los autores resultan ser Juan Tirado y Nahún Lombardo Ruiz, quienes inculpan al padre Miguel Pro Juárez.
- 1927 – en Estados Unidos se abre al tráfico el túnel Holland, el primer túnel vehicular bajo el río Hudson, que une Nueva Jersey con Nueva York.
- 1940 – en el Teatro Broadway (de Nueva York) se estrena la película musical animada Fantasía de Walt Disney, en la primera noche de una función itinerante.
- 1941 – el crucero soviético Chervona Ukraina es destruido durante la batalla de Sebastopol.
- 1941 – en el mar del Norte ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, el submarino alemán U-81 torpedea al portaaviones británico HMS Ark Royal, que se hunde al día siguiente.
- 1942 – cerca de la isla de Guadalcanal ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― buques estadounidenses y japoneses se enfrentan en un intenso combate naval de superficie (batalla naval de Guadalcanal).
- 1945 – en Francia, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles De Gaulle como jefe del Gobierno provisional francés.
- 1947 – en la Unión Soviética se completa el desarrollo del AK-47, uno de los primeros rifles de asalto.
- 1950 – en Caracas, Venezuela es asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud, Presidente de Venezuela.
- 1953 – por decreto legislativo es reconocido oficialmente como Himno Nacional de El Salvador al que fue estrenado solemnemente el 15 de septiembre de 1879 en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, cuyos autores de su letra y de su música fueron Juan José Cañas y Juan Aberle, respectivamente.
- 1954 – en París, ante unos 30 000 espectadores, Reino Unido derrota a Francia y consigue la primera Copa del Mundo de Rugbi.
- 1955 – en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu.
- 1956 – en Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara ilegales las leyes del estado de Alabama que exigían la segregación racial en los autobuses, poniendo así fin al boicot a los autobuses de la ciudad de Montgomery. De todos modos, en 1977 terminará el abominable apartheid contra los negros en ese país.
- 1960 – en Puerto Barrios (Guatemala), pilotos mercenarios cubanos que se entrenaban secretamente en una base de la CIA estadounidense ―en preparación de la invasión de Playa Girón (17 al 20 de abril de 1961)―, sofocan una rebelión militar ―liderada por el Marco Antonio Yon Sosa (1929-1970)― contra el Gobierno proestadounidense de Miguel Ydígoras Fuentes. Este hecho marcó el inicio del enfrentamiento armado interno que se prolongó hasta la firma de la paz de 1996.
- 1960 – en Cuba se gradúan 215 milicianos alfabetizadores que pertenecían a unidades militares de Santiago de Cuba.
- 1962 – en Buenos Aires (Argentina) sale el primer número de la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Tímerman.
- 1965 – en el litoral de La Habana, milicianos cubanos ametrallan una lancha pirata procedente de Estados Unidos.
- 1966 – en respuesta a las incursiones de Al Fatah contra israelíes cerca de la frontera con Cisjordania, Israel lanza un ataque contra la población civil de As-Samu.
- 1966 – en el mar interior de Seto, cerca del aeropuerto de Matsuyama (Japón), se estrella el vuelo 533 de All Nippon Airways. Mueren 50 personas.
- 1969 – en Washington (DC), capital de Estados Unidos ―en el marco de la guerra de Vietnam (1955-1975)― los manifestantes contra la guerra organizan una marcha simbólica contra la muerte.
- 1970 – en Pakistán Oriental (actual Bangladés), un ciclón tropical de 240 km/h golpea la región del delta del Ganges, densamente poblada, matando a un estimado de medio millón de personas en una sola noche.
- 1971 – en Marte entra en órbita la sonda estadounidense Mariner 9
- 1973 – en el Reino Unido el Gobierno declara Estado de Emergencia debido a la Crisis del Petróleo.
- 1974 – en Long Island (Estados Unidos), un tal Ronald DeFeo, Jr. asesina a toda su familia (The Amityville Horror).
- 1976 – en Barcelona (España), el grupo de rock La Banda Trapera del Río realiza su primer recital en un homenaje a Lina Odena en el Pueblo Español; esta fecha se ha considerado siempre como la de su fundación.
- 1982 – en la ciudad de Washington (Estados Unidos) se inaugura el Monumento a los Veteranos de Vietnam, tras una marcha hacia este sitio por miles de veteranos.
- 1984 – en Chile se funda el periódico La Cuarta.
- 1985 – en Colombia erupciona el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar, generando un lahar (alud volcánico de barro) que sepulta la población de Armero. La tragedia de Armero deja 23 000 muertos.
- 1985 – en Miami, Xavier Suárez se convierte en el primer alcalde nacido en Cuba.
- 1986 – la Unión Soviética anuncia la retirada de todos sus misiles nucleares de alcance medio de la península de Kola y la mayor parte de los de la ciudad de Leningrado y la zona del mar Báltico.
- 1989 – Jeanna Giese es la primera persona conocida en sobrevivir a la rabia sintomática sin haber recibido la vacuna antirrábica.
- 1992 – en Alcácer (España) suceden los hechos del brutal Crimen de Alcácer: son raptadas, violadas, torturadas y asesinadas tres niñas de 14 y 15 años de edad que hacían autostop.
- 1992 – en el barrio de Aravaca, de Madrid (España), asesinan a la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida como tal en España.
- 1992 – el Tribunal Superior de Australia dictamina en Dietrich vs. la reina que, si bien no existe un derecho absoluto a contar con un abogado financiado con fondos públicos, en la mayoría de las circunstancias un juez debe conceder cualquier solicitud de aplazamiento o suspensión cuando un acusado no está representado.
- 1993 – en China, el vuelo 6901 de China Northern Airlines se estrella al aproximarse al Aeropuerto Internacional de Urumchi-Diwopu, causando la muerte de 12 personas.
- 1994 – en un referéndum, los votantes de Suecia deciden adherirse a la Unión Europea.
- 1995 – Mozambique se convierte en el primer Estado que entra en la Mancomunidad de Naciones sin haber formado parte del antiguo Imperio británico.
- 1995 – en Riad (capital de Arabia), un camión-bomba explota fuera de un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Arabia Saudí operado por Estados Unidos, matando a cinco estadounidenses y dos indios. Un grupo llamado Movimiento Islámico por el Cambio se atribuye la responsabilidad.
- 1995 – en Nigeria, el vuelo 357 de Nigeria Airways se estrella en el aeropuerto de Kaduna, matando a 11 personas e hiriendo a 66.
- 1998 – en varios países (Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido) se estrena la serie "The Powerpuff Girls", una icónica serie animada de Cartoon Network.
- 2000 – el presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, Manny Villar, aprueba los artículos de la acusación contra el presidente filipino Joseph Estrada.
- 2000 – en Estados Unidos se lanza el microprocesador Celeron, de 766 MHz.
- 2001 – en Washington (DC), el presidente de Estados Unidos, George W. Bush ―en el marco de la mal llamada «guerra contra el terrorismo»―, firma una orden ejecutiva que permite que un tribunal militar pueda juzgar a cualquier extranjero que pudiera estar relacionado con el planeamiento de un atentado terrorista. Es la primera ley de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
- 2001 – llegan al aeropuerto José Martí (cerca de La Habana) dos aviones IL 76, con ayuda solidaria del pueblo ruso, para reparar los daños del huracán Michelle.
- 2002 – ante las costas de Galicia (España) comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que terminará de hundirse seis días después.
- 2002 – en el marco de la crisis del desarme de Irak, el Gobierno iraquí acepta los términos de la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU.
- 2002 – en Australia se lanza el juego en línea NationStates, creado por el australiano Max Barry.
- 2005 – en la ciudad de Jilinna (China), una explosión en la planta petroquímica vierte 100 toneladas de benceno en el río Shonghua.
- 2009 – tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna.
- 2012 – se produce un eclipse solar total en partes de Australia y el Pacífico Sur.
- 2013 – el estado de Hawái legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
- 2013 – en Nueva York se inaugura oficialmente el nuevo Four World Trade Center.
- 2015 – varios atentados en París (Francia) por parte de la banda terrorista Estado Islámico (ISIS) dejan 137 muertos y 325 heridos.
- 2015 – a las 5:51 de la mañana del sábado (hora local) se produce un fuerte terremoto de 7.2 grados en todo el sur de Japón, provoca una pequeña ola de tsunami de 30 centímetros de altura, no generó daños importantes, muertes ni resultado de personas heridas.
- 2015 – en el sureste de Sri Lanka se estrella WT1190F, un satélite temporario de la Tierra, basura espacial de origen terrícola desconocido.
- 2016 – en la isla de Te Wai Pounamu (Nueva Zelanda) se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter.
- 2024 – Se produce una explosión y atentado en Brasilia originando tres muertos cerca del Palacio presidencial y la sede del Congreso.El autor del atentado había participado en asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia se produjo el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro intentaron realizar la toma de la sede de los poderes.
- 2024 – en Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal condena a Cristina Fernández.