Efemérides del 13 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de noviembre de 2026

1941 – Lalo Fransen, cantante argentino.

– Lalo Fransen, cantante argentino. 1955 – en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu.

– en Buenos Aires, Argentina, bajo la dictadura denominada Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas destituyen a Eduardo Lonardi, y en su lugar lo reemplazan por Pedro Eugenio Aramburu. 1962 – en Buenos Aires (Argentina) sale el primer número de la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Tímerman.

– en Buenos Aires (Argentina) sale el primer número de la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Tímerman. 1972 – Valentina Bassi, actriz argentina.

– Valentina Bassi, actriz argentina. 1972 – Walter Quiroz, actor argentino.

– Walter Quiroz, actor argentino. 1973 – Hernán Piquín, bailarín argentino.

– Hernán Piquín, bailarín argentino. 1976 – José María Muscari, actor, dramaturgo y director de teatro argentino.

– José María Muscari, actor, dramaturgo y director de teatro argentino. 1984 – Lucas Barrios, futbolista argentino expatriado en Paraguay.

– Lucas Barrios, futbolista argentino expatriado en Paraguay. 1985 – Cristian Darío Álvarez, futbolista argentino.

– Cristian Darío Álvarez, futbolista argentino. 2024 – en Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal condena a Cristina Fernández.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de noviembre de 1927, la célebre actriz y cantante estadounidense, Josephine Baker, realizó su primer espectáculo en el famoso teatro Folies Bergère de París, donde su estilo único y su audaz actuación la convirtieron en una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular de la época. Su éxito ayudó a abrir puertas para otros artistas afroamericanos en Europa y transformó la percepción de la cultura negra en el mundo del entretenimiento.

En el mundo: 13 de noviembre de 2026