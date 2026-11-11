Efemérides del 11 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de noviembre de 2026
- 1905 – se funda la Ciudad de General Pico en la Provincia de La Pampa, Argentina
- 1940 – Raúl Savoy, futbolista argentino (f. 2003).
- 1943 – Arturo Bonín, actor argentino (f. 2022).
- 1949 – Pedro Pompilio, dirigente deportivo argentino (f. 2008).
- 1951 – en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última vez (enferma de cáncer) en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional.
- 1959 – Adrián Barilari, cantante argentino.
- 1982 – Gonzalo Canale, rugbista argentino.
- 1988 – David Depetris, futbolista argentino.
- 1996 – Daniel Mancini, futbolista argentino.
- 2018 – en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires (Argentina), los equipos de fútbol River Plate y Boca Juniors disputan la primera final de la Copa Libertadores 2018.
El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que había devastado Europa y cambiado el curso de la historia. Este día se conmemora en muchos países como el Día del Recuerdo, en honor a los que perdieron la vida en la guerra. Además, en algunos lugares se celebra como el Día de los Veteranos o el Día de la Armisticio.
En el mundo: 11 de noviembre de 2026
- 308 – en Carnuntum, con el fin de devolver el orden al imperio, Diocleciano y Galerio obligan a Maximiano a renunciar al título de augusto y en su lugar elevan a la púrpura a Licinio.
- 844 – el emirato de Córdoba derrota a los vikingos en la batalla de Tablada.
- 1042 – en Tabriz (Irán) sucede un terremoto que deja entre 40 000 y 50 000 víctimas. (Ver Terremotos importantes entre el siglo X y el XIX).
- 1100 – Enrique I de Inglaterra se casa con Matilda de Escocia, la hija de Malcolm III de Escocia.
- 1215 – en Letrán (Italia) empieza el Concilio de Letrán IV, que define la doctrina católica de la transubstanciación (el proceso en el que el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo).
- 1500 – en Granada (España), el rey de Aragón Fernando el Católico y el rey francés Luis XII se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada.
- 1511 – en el poblado cubano de Yara (provincia de Oriente), los conquistadores españoles queman vivo en una hoguera al cacique Hatuey, símbolo de la rebeldía de los indios cubanos.
- 1563 – el Concilio de Trento promulga el Decreto Tametsi, que regulará hasta 1947 la forma del matrimonio canónico.
- 1620 – cerca de Cape Cod, en la colonia de Plymouth (actual Estados Unidos) se firma el pacto del Mayflower.
- 1634 – en Dublín (Irlanda), debido a la presión del obispo anglicano John Atherton, la Cámara de los Comunes dicta la ley An Act for the Punishment for the Vice of Buggery (‘Una ley para el castigo del vicio de la sodomía’), que estaba basada en la Ley de sodomía votada un siglo antes en Londres por presión de Thomas Cromwell (1485-1540).
- 1673 – en Ucrania se libra la segunda batalla de Khotyn. La Mancomunidad de Polonia-Lituania ―bajo el mando de Juan III Sobieski― fuerzan la retirada del ejército otomano. En esta batalla, los cohetes creados por Kazimierz Siemienowicz (1600-1651) son utilizados con éxito.
- 1675 – Gottfried Leibniz demuestra el uso del cálculo integral por primera vez para calcular el área bajo la gráfica de y = ƒ(x).
- 1724 – en Londres es ahorcado Joseph Blueskin Blake, un ladrón que intentó degollar al jefe de policía («cazador general de ladrones») Jonathan Wild en el tribunal penal central de Old Bailey. El 24 de mayo de 1725 Jonathan Wild sería ahorcado por descubrirse que utilizaba su puesto de comisario para liderar una red de crimen organizado en Londres.
- 1750 – en Lhasa (Tíbet) se desatan motines tras el asesinato del rey tibetano (posiblemente por orden del dalái lama). Serán reprimidos durante varios días.
- 1777 – en Gobernación de Chile se funda la ciudad de Quillota.
- 1778 – llega a Nueva Orleans el grupo de españoles que fundarían la ciudad de Nueva Iberia en la entonces región india de Attapakas.
- 1805 – en Dürenstein (Austria) ―en el marco de las Guerras napoleónicas (la invasión de Europa por parte de los franceses)― una coalición de austriacos y rusos detienen al ejército francés en la batalla de Dürenstein.
- 1810 – en Córdoba (España), el poeta Manuel María Arjona funda la Real Academia de Córdoba.
- 1811 – Cartagena de Indias (en la actual Colombia) se independiza de España, siendo la primera ciudad en hacerlo.
- 1811 – en San Lorenzo (Canadá) ―en el marco de la guerra anglo-estadounidense de 1812― los británicos derrotan a los estadounidenses (batalla de Crysler's Farm).
- 1817 – en México es fusilado el militar Javier Mina.
- 1827 – en Popayán (Colombia), se funda la Universidad del Cauca.
- 1828 – en Arequipa (Perú), se funda la Universidad Nacional de San Agustín.
- 1831 – en Jerusalem (Estados Unidos), Nat Turner es ahorcado por incitar un levantamiento de los esclavos negros.
- 1850 – en la gobernación de Cuba ―que hasta 1898 formó parte del Reino de España― comienza el primer mandato del general español José Gutiérrez de la Concha.
- 1855 – en Japón, a las 22:00 sucede un terremoto de magnitud 6,4 en la escala sismológica de Richter, con epicentro en Tokio. Deja un saldo de 7 444 a 10 000 muertos (Terremoto de Ansei Edo).
- 1855 – en Zambia (África), el explorador británico David Livingstone recorre las cataratas del río Zambeze, y las nombra cataratas Victoria.
- 1864 – en Atlanta (Georgia) ―en el marco de la guerra civil estadounidense― el general del Norte William T. Sherman incendia esta localidad para preparar la marcha en el sur.
- 1865 – en Bután, el Gobierno local cede a la Compañía Británica de las Indias Orientales el área al este del río Teesta (Tratado de Sinchula).
- 1869 – en Victoria (Australia) se decreta la Aboriginal Protection Act (‘ley de protección aborigen’) que le da al Gobierno blanco el control de las personas indígenas, de sus trabajos, sus sueldos, dónde vivían y sus hijos. Esto dio lugar a las «generaciones robadas» (robo de niños en Australia).
- 1871 – en Inglaterra se funda la FA Cup (1871), primer torneo de Fútbol de clubes de la Historia
- 1875 – parte de Turín hacia Sudamérica la primera expedición de misioneros salesianos.
- 1880 – en la cárcel de Melbourne (Australia) el Gobierno hace ahorcar al bushranger (delincuente), Ned Kelly (25).
- 1887 – en Estados Unidos el Gobierno ejecuta a cuatro anarquistas (conocidos como los mártires de Chicago) condenados a muerte por el proceso de los hechos de la Revuelta de Haymarket (la huelga del 1 de mayo para ganar una jornada de 8 horas de trabajo).
- 1887 – en Colombia se estrena oficialmente el Himno nacional.
- 1889 – el estado de Washington se une a la federación como el estado n.º 42.
- 1905 – se funda la Ciudad de General Pico en la Provincia de La Pampa, Argentina
- 1918 – a las 5:20 de la mañana, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne (noreste de Francia) representantes del Imperio alemán se rinden ante los Aliados. El Armisticio de Compiègne entró en vigor a las 11:00 del día 11 del mes 11. Termina así la Primera Guerra Mundial.
- 1918 – Polonia se independiza de Alemania. Józef Piłsudski asume el mando militar del país.
- 1918 – en Austria, el emperador Carlos I renuncia al poder.
- 1919 – en Centralia (noroeste de Estados Unidos), en el primer desfile en conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, sucede la masacre de Centralia: los veteranos se tirotean con miembros del sindicato Industrial Workers of the World. A la noche, los veteranos secuestran al líder sindicalista Wesley Everest y lo torturan durante toda la noche hasta matarlo.
- 1919 – en Riga (Letonia) ―en el marco de las guerras de independencia― las fuerzas letonas derrotan a los Freikorps (Día de Lāčplēša).
- 1921 – en el cementerio nacional de Arlington (cerca de Washington), el presidente Warren G. Harding inaugura la Tumba de los Desconocidos.
- 1924 – en Grecia, el primer ministro Alexandros Papanastasiou proclama la Segunda República Helénica.
- 1926 – en Estados Unidos se inaugura la Ruta 66.
- 1927 – en Italia se suprime el sistema parlamentario.
- 1930 – en los Estados Unidos se les otorga la patente US1781541 a Albert Einstein y su exestudiante Leó Szilárd por su invención: el refrigerador Einstein.
- 1934 – en Melbourne (Australia) se inaugura el Santuario de la Memoria.
- 1937 – la Italia fascista abandona la Sociedad de Naciones.
- 1939 – George Van Biesbroeck descubre el asteroide (1464) Armisticia.
- 1940 – en Tarento (extremo sureste de Italia) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― la Marina Real británica lanzó el primer ataque de la historia desde un portaaviones contra la flota italiana iniciando la batalla de Tarento.
- 1940 – el crucero alemán nazi Atlantis captura el correo secreto británico y lo envía a Japón.
- 1940 – en el océano, una tormenta inesperada mata a 144 militares del buque de guerra estadounidense U.S. Midwest.
- 1940 – en La Habana (Cuba) se funda Radio Cadena Habana (CMCH), la voz de los deportes.
- 1942 – en la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Vichy (en el sur) y completan la invasión de Francia.
- 1944 – el doctor Erich Göstl, miembro de la Waffen-SS, gana la Cruz de Hierro en reconocimiento por valentía en combate después de perder parte de su rostro y los ojos en la batalla de Normandía.
- 1951 – en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última vez (enferma de cáncer) en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional.
- 1959 – en Santiago, La U vence a Colo-Colo por 2-1 de local y se consagra campeón del Torneo Chileno de 1959.
- 1960 – en Vietnam del Sur se realiza un golpe de Estado contra el presidente Ngo Dinh Diem.
- 1960 – en el departamento de Carazo (Nicaragua) el Movimiento 11 de noviembre se toma los cuarteles de la Guardia Nacional en Jinotepe y Diriamba, destacándose en la toma del primero los hermanos Israel y Herty Lewites, futuro alcalde de Managua por el FSLN en el periodo 2001-2005.
- 1960 – en La Habana (Cuba) se inaugura Radio Habana Cuba.
- 1961 – en Caracas (Venezuela) el entonces presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas y consulares con Cuba.
- 1965 – en Rodesia (actual Zimbabue), el Gobierno de minoría blanca Ian Smith declara la independencia de Gran Bretaña.
- 1966 – en los Estados Unidos, la NASA lanza la nave espacial Géminis 12.
- 1966 – en Chile, nace la Red de Televisión de la Universidad Católica del Norte (también conocida como Telenorte).
- 1968 – en la guerra de Vietnam comienza la operación Commando Hunt. El objetivo es bombardear la ruta Ho Chi Minh, a través de Laos dentro de Vietnam del Sur.
- 1968 – en las islas Maldivas se declara la segunda república.
- 1972 – en Long Binh (Vietnam), el ejército estadounidense realiza una retirada masiva de la base militar.
- 1975 – Angola se independiza de Portugal.
- 1981 – Antigua y Barbuda es admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.
- 1983 – en Chile, en el marco de la dictadura pinochetista, un ciudadano llamado Sebastián Acevedo se quema a lo bonzo exigiendo la liberación de sus hijos de manos de la CNI.
- 1989 – en El Salvador, el FMLN lanza una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes del país.
- 1991 – se publica el sencillo «Black or White» del cantante, compositor, bailarín, productor y filántropo estadounidense Michael Jackson.
- 1992 – la Iglesia anglicana permite el sacerdocio femenino.
- 1995 – en Bilbao (España) se inaugura el metro.
- 1998 – en la aldea de Nagari Bazar ―80 km al noreste de la sagrada ciudad de Gaia (India)―, el grupo terrorista Ranvir Sena (formado por terratenientes brahmanes hinduistas de derechas) matan a 10 hombres, mujeres y niños dalits (en el hinduismo, personas de casta baja).
- 2000 – en Kaprun ―110 km al sur de Salzburgo (Austria)― se incendia un teleférico en un túnel alpino. Los esquiadores escapan, 155 cuesta arriba por el túnel, y 12 cuesta abajo. El túnel funcionó como una chimenea y asfixió y carbonizó a los que subían.
- 2001 – China ingresa oficialmente en la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- 2004 – en Palestina, Mahmoud Abbas se convierte en el nuevo líder de la OLP después de la muerte de Yasser Arafat.
- 2006 – Sony Computer Entertainment (empresa japonesa) estrena la videoconsola de sobremesa PlayStation 3.
- 2007 – en Madrid (España), un militar neonazi asesina al niño de 16 años Carlos Palomino en la estación de metro de Legazpi, luchando contra el racismo y el fascismo. La Coordinadora Antifascista de Madrid se manifiesta cada año en su recuerdo.
- 2008 – en Estados Unidos, la cantante Taylor Swift publica su segundo álbum de estudio, Fearless.
- 2010 – SEGA lanza el juego Sonic Colors
- 2011 – En Chalco (Estado de México) ocurre el Accidente aéreo del Eurocopter AS332 de la Fuerza Aérea Mexicana en el que mueren todos sus ocupantes entre ellos el entonces secretario de gobernación Francisco Blake Mora.
- 2014 – pierden la vida 11 mujeres en Chhattisgarh (India), tras someterse a una cirugía de esterilización, que forman parte del programa gratuito ofrecido por el Gobierno para intentar reducir el crecimiento demográfico del país.
- 2018 – Israel lanza entre 40 y 50 misiles sobre la Franja de Gaza para permitir que un grupo de operaciones especiales pueda salir de la zona. Sin embargo, un soldado israelí murió y otro resultó herido, según el ejército de ese país. La operación israelí había tenido la misión de matar a 7 miembros de la organización terrorista Hamás, aunque también murieron varios civiles, según medios palestinos.
- 2018 – se cumplen 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
- 2018 – en la ciudad de Los Ángeles (California), funcionarios estatales retiran una estatua de Cristóbal Colón como un acto de «justicia restauradora».
- 2018 – en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires (Argentina), los equipos de fútbol River Plate y Boca Juniors disputan la primera final de la Copa Libertadores 2018.
- 2020 – se confirma el primer caso de COVID-19 en Vanuatu.
- 2021 – se estrena el videojuego Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.
- 2022 – En el anime de Pokémon, Ash Ketchum se proclama como el campeón mundial de Pokémon