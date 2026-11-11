Efemérides del 11 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 11 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de noviembre de 2026

1905 – se funda la Ciudad de General Pico en la Provincia de La Pampa, Argentina

– se funda la Ciudad de General Pico en la Provincia de La Pampa, Argentina 1940 – Raúl Savoy, futbolista argentino (f. 2003).

– Raúl Savoy, futbolista argentino (f. 2003). 1943 – Arturo Bonín, actor argentino (f. 2022).

– Arturo Bonín, actor argentino (f. 2022). 1949 – Pedro Pompilio, dirigente deportivo argentino (f. 2008).

– Pedro Pompilio, dirigente deportivo argentino (f. 2008). 1951 – en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última vez (enferma de cáncer) en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional.

– en Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última vez (enferma de cáncer) en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional. 1959 – Adrián Barilari, cantante argentino.

– Adrián Barilari, cantante argentino. 1982 – Gonzalo Canale, rugbista argentino.

– Gonzalo Canale, rugbista argentino. 1988 – David Depetris, futbolista argentino.

– David Depetris, futbolista argentino. 1996 – Daniel Mancini, futbolista argentino.

– Daniel Mancini, futbolista argentino. 2018 – en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires (Argentina), los equipos de fútbol River Plate y Boca Juniors disputan la primera final de la Copa Libertadores 2018.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que había devastado Europa y cambiado el curso de la historia. Este día se conmemora en muchos países como el Día del Recuerdo, en honor a los que perdieron la vida en la guerra. Además, en algunos lugares se celebra como el Día de los Veteranos o el Día de la Armisticio.

En el mundo: 11 de noviembre de 2026