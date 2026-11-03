Martes, 3 de Noviembre 2026
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Efemérides del 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 3 de noviembre de 2026: los hechos históricos más importantes de un día como hoy.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Efemérides del 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?
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Cada 3 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de noviembre de 2026

  • 1844 – en el teatro Argentina de Roma (península itálica) se estrena la ópera I due Foscari, de Giuseppe Verdi. El libreto es de Francesco Maria Piave, basado en la obra Los dos Foscari, de Lord Byron.
  • 1898 – en la ciudad de Santiago del Estero (norte‑centro de Argentina) se funda el diario El Liberal, decano del Norte argentino.
  • 1903 – en la ciudad de Rosario (Argentina) se funda el Club Atlético Newell’s Old Boys.
  • 1934 – en Argentina se unifican la Liga Argentina de Football y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesional para formar la Asociación del Fútbol Argentino.
  • 1950 – en la primera Copa Mundial de Baloncesto, celebrada en Buenos Aires, la selección argentina derrota a la de Estados Unidos 64 a 50 y gana la final.
  • 1955 – se estrena el musical Guys and Dolls, protagonizado por Marlon Brando y Frank Sinatra.
  • 1971 – en la ciudad de Rosario (Argentina) varias socias del Club Atlético Newell's Old Boys fundan el Newell’s Hockey Club para participar en los Torneos de la Asociación de Hockey del Litoral.
  • 1995 – Las Explosiones de Río Tercero de 1995, atentado criminal ocurrido en la provincia de Provincia de Córdoba (Argentina), que deja 7 muertos y al menos 300 heridos de distinta gravedad.
  • 1995 – en la ciudad de Río Tercero (región central de Argentina), explota la Fábrica Militar de Río Tercero, dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. El móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia perpetrado ilegalmente por el presidente Carlos Menem, quien por este crimen irá preso apenas 167 días de prisión domiciliaria.
  • 2011 – en Cannes (Francia) se lleva a cabo la sexta reunión del G20 (Grupo de los 20 países industrializados).
💡 ¿Sabías que...?

El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio a Laika, el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Este perro se convirtió en un símbolo de la carrera espacial, aunque lamentablemente no sobrevivió la misión. Su viaje marcó un hito en la exploración espacial y planteó importantes debates éticos sobre el uso de animales en experimentos científicos.

Etiquetas: efemérides efemérides de hoy 3 de noviembre historia
TL;DR

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