Efemérides del 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 3 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de noviembre de 2026

1844 – en el teatro Argentina de Roma (península itálica) se estrena la ópera I due Foscari, de Giuseppe Verdi. El libreto es de Francesco Maria Piave, basado en la obra Los dos Foscari, de Lord Byron.

– en el teatro Argentina de Roma (península itálica) se estrena la ópera I due Foscari, de Giuseppe Verdi. El libreto es de Francesco Maria Piave, basado en la obra Los dos Foscari, de Lord Byron. 1898 – en la ciudad de Santiago del Estero (norte‑centro de Argentina) se funda el diario El Liberal, decano del Norte argentino.

– en la ciudad de Santiago del Estero (norte‑centro de Argentina) se funda el diario El Liberal, decano del Norte argentino. 1903 – en la ciudad de Rosario (Argentina) se funda el Club Atlético Newell’s Old Boys.

– en la ciudad de Rosario (Argentina) se funda el Club Atlético Newell’s Old Boys. 1934 – en Argentina se unifican la Liga Argentina de Football y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesional para formar la Asociación del Fútbol Argentino.

– en Argentina se unifican la Liga Argentina de Football y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesional para formar la Asociación del Fútbol Argentino. 1950 – en la primera Copa Mundial de Baloncesto, celebrada en Buenos Aires, la selección argentina derrota a la de Estados Unidos 64 a 50 y gana la final.

– en la primera Copa Mundial de Baloncesto, celebrada en Buenos Aires, la selección argentina derrota a la de Estados Unidos 64 a 50 y gana la final. 1955 – se estrena el musical Guys and Dolls, protagonizado por Marlon Brando y Frank Sinatra.

– se estrena el musical Guys and Dolls, protagonizado por Marlon Brando y Frank Sinatra. 1971 – en la ciudad de Rosario (Argentina) varias socias del Club Atlético Newell's Old Boys fundan el Newell’s Hockey Club para participar en los Torneos de la Asociación de Hockey del Litoral.

– en la ciudad de Rosario (Argentina) varias socias del Club Atlético Newell's Old Boys fundan el Newell’s Hockey Club para participar en los Torneos de la Asociación de Hockey del Litoral. 1995 – Las Explosiones de Río Tercero de 1995, atentado criminal ocurrido en la provincia de Provincia de Córdoba (Argentina), que deja 7 muertos y al menos 300 heridos de distinta gravedad.

– Las Explosiones de Río Tercero de 1995, atentado criminal ocurrido en la provincia de Provincia de Córdoba (Argentina), que deja 7 muertos y al menos 300 heridos de distinta gravedad. 1995 – en la ciudad de Río Tercero (región central de Argentina), explota la Fábrica Militar de Río Tercero, dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. El móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia perpetrado ilegalmente por el presidente Carlos Menem, quien por este crimen irá preso apenas 167 días de prisión domiciliaria.

– en la ciudad de Río Tercero (región central de Argentina), explota la Fábrica Militar de Río Tercero, dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. El móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia perpetrado ilegalmente por el presidente Carlos Menem, quien por este crimen irá preso apenas 167 días de prisión domiciliaria. 2011 – en Cannes (Francia) se lleva a cabo la sexta reunión del G20 (Grupo de los 20 países industrializados).