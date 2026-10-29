Efemérides del 29 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 29 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 29 de octubre de 2026
- 1762 – Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España.
- 1839 – en la villa de Dolores (a 100 km al sur de la ciudad de Buenos Aires), fracasa un movimiento armado para derribar al Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.
- 1923 – Luis Bras, dibujante, diseñador gráfico y cineasta argentino, pionero de la animación (f. 1995).
- 1952 – Guillermo Maldonado, piloto argentino de automovilismo.
- 1965 – Horacio Rodríguez Larreta, político argentino.
- 1969 – en la Antártida, el Gobierno argentino funda la base Marambio.
- 1972 – un avión de la Lufthansa es secuestrado por integrantes del grupo terrorista Septiembre Negro. Ese mismo día por la noche en los Andes argentinos, un alud de nieve sepulta el fuselaje del accidentado Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, matando a ocho de los 27 supervivientes del accidente inicial. Entre el 22 y el 23 de diciembre, 16 personas fueron rescatadas con vida de las montañas.
- 1996 – Emilia Mernes, actriz y cantante argentina.
- 1996 – Nicolás Campisi, futbolista argentino.
- 1998 – Tomás Giménez, futbolista argentino.
El 29 de octubre de 1929 se produjo el famoso "Martes Negro", que marcó el inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos. En este día, la bolsa de valores de Nueva York colapsó, provocando una caída dramática de los precios de las acciones y un impacto económico a nivel mundial. Este evento es recordado como una de las crisis financieras más significativas de la historia moderna.
En el mundo: 29 de octubre de 2026
- -539 – Caída de Babilonia. Ciro el Grande anexa el territorio a Persia, terminando con más de 1200 años de Imperio babilónico. Tras tomar la ciudad, Ciro libera a los judíos.
- 1219 – se funda la ciudad de Tetela de Ocampo, Puebla por cuatro tribus chichimecas provenientes del noroeste de México.
- 1507 – Fernando el Católico nombra al almirante Diego Colón gobernador de las Indias con asiento en Santo Domingo de Guzmán.
- 1591 – en Roma, Inocencio IX asume como papa sucediendo a Gregorio XIV.
- 1762 – Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España.
- 1787 – en el Teatro Estatal de Praga, Mozart estrena la ópera Don Giovanni.
- 1792 – en Cuba se desata la Tormenta de San Francisco. En La Habana el huracán arrastra un bergantín hasta la falda del castillo de Atarés (terminado de construir el año anterior), a 200 metros de la costa de la ensenada de Atarés.
- 1812 – en México, los patriotas al mando del cura José María Morelos, toman la villa de Orizaba.
- 1821 – en Centroamérica, la Intendencia de Costa Rica se independiza del Reino de España.
- 1837 – en el Teatro San Carlo, en Nápoles (Italia), estreno de la ópera Roberto Devereux de Gaetano Donizetti.
- 1839 – en la villa de Dolores (a 100 km al sur de la ciudad de Buenos Aires), fracasa un movimiento armado para derribar al Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.
- 1859 – España declara la guerra a Marruecos por destruir unas fortificaciones en Ceuta.
- 1862 – en el Teatro Bolshoi Kammeny de San Petersburgo (Rusia), Giuseppe Verdi estrena la ópera La forza del destino.
- 1863 – se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja.
- 1876 – en España se establece la Institución Libre de Enseñanza.
- 1879 – en Santander (España), el patriota independentista cubano José Martí termina su período en prisión.
- 1888 – en Turquía se firma la Convención de Constantinopla, que garantiza la libre circulación por el Canal de Suez durante períodos de guerra y de paz.
- 1897 – En La Yaya (Cuba) ―en el marco de la guerra de independencia de Cuba― se promulga la Constitución de La Yaya, considerada la más completa carta magna de la República en Armas. Bartolomé Masó es designado presidente de la República.
- 1898 – en Cuba, el patriota independentista Máximo Gómez decide enviar un pliego escrito al presidente estadounidense William McKinley (1843‑1901), donde le expone la situación difícil del pueblo cubano en su lucha contra el ejército español.
- 1913 – en San Salvador (El Salvador) inundaciones causan enormes destrozos y muchas víctimas.
- 1921 – en Estados Unidos comienza el segundo proceso del caso Sacco y Vanzetti.
- 1922 – en Italia, Víctor Manuel III confía el poder a Benito Mussolini.
- 1923 – en Turquía, Kemal Ataturk asume la primera presidencia de la nueva república.
- 1929 – en Nueva York (Estados Unidos) comienza la Gran Depresión con la caída de la bolsa en el día conocido como Martes Negro.
- 1933 – en el Teatro de la Comedia, en Madrid (España), José Antonio Primo de Rivera pronuncia el Discurso de fundación de Falange Española donde establece las bases del pensamiento joseantoniano.
- 1936 – en Aravaca ―en el marco de la guerra civil española (1936‑1939)― los republicanos asesinan a Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos, mediante unas sacas hechas en la Cárcel Modelo.
- 1936 – dos guardias fronterizos finlandeses se acercan a la orilla del río Sestra desde el lado finlandés, en la zona del hito fronterizo n.° 73. Uno de ellos se escondió detrás de un árbol, mientras que el otro, arrodillado, comenzó a apuntar con su fusil a dos soldados del Ejército Rojo, Mashina y Martinov, que estaban despejando un claro en territorio soviético. Los soldados del Ejército Rojo, al percatarse de las acciones de los guardias fronterizos finlandeses, se tumbaron en el suelo y salvaron sus vidas.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial termina la ofensiva Petsamo-Kirkenes con la expulsión de las tropas de la Alemania nazi, por parte del Ejército Rojo del norte de Noruega y de la región de Petsamo (actual Pechenga).
- 1945 – en París, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia "El existencialismo es un humanismo", punto de partida de ese movimiento.
- 1946 – llega a Cuba a través de la ciudad de Camagüey el jefe mafioso estadounidense Lucky Luciano.
- 1947 – en Bruselas se lleva a cabo la unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, conocida como Benelux.
- 1956 – en Egipto, el presidente Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez, estallando así la Guerra del Sinaí.
- 1956 – Masacre en la embajada de Haití en Cuba.
- 1958 – sobre una torre de 15 metros de altura, en el área 9 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 3:20 de la madrugada (hora local), Estados Unidos detona la bomba atómica Mazama, pero genera una reacción nuclear muy pobre. A las 6:45 detona la bomba Humboldt sobre una torre de 10 m en el área 3v, de 7,8 kilotones. Son las bombas n.º 191 y 192 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1959 – en la revista Pilote se publican las primeras páginas de Astérix el Galo.
- 1964 – Tanganika y Zanzíbar se unen en una nueva república, que se denominará Tanzania.
- 1964 – en Bolivia comienza el primero de los tres días de huelga general decretada por la COB (Central Obrera Boliviana) bajo la dirección del minero y exvicepresidente Juan Lechín Oquendo. Con una sangrienta represión, el Ejército impondrá el orden, y el vicepresidente René Barrientos Ortuño derrocará al presidente Víctor Paz Estenssoro y se instalará en el poder.
- 1965 – En París (Francia) es secuestrado y asesinado Mehdi Ben Barka, dirigente revolucionario marroquí, presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia Tricontinental.
- 1969 – se envía el primer mensaje a través de ARPANET, antecesora de la red Internet.
- 1969 – en la Antártida, el Gobierno argentino funda la base Marambio.
- 1972 – un avión de la Lufthansa es secuestrado por integrantes del grupo terrorista Septiembre Negro. Ese mismo día por la noche en los Andes argentinos, un alud de nieve sepulta el fuselaje del accidentado Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, matando a ocho de los 27 supervivientes del accidente inicial. Entre el 22 y el 23 de diciembre, 16 personas fueron rescatadas con vida de las montañas.
- 1983 – en Turquía, un terremoto deja como saldo 1330 muertos
- 1985 – en Liberia, asume la presidencia Samuel Doe.
- 1988 – en la localidad de El Amparo de Apure (Venezuela) se produce la masacre de El Amparo con el resultado de 14 pescadores asesinados.
- 1989 – en España se celebran las elecciones generales de la IV Legislatura, ganando el PSOE de Felipe González.
- 1991 – la nave Galileo, de camino a Júpiter, sobrevuela el asteroide (951) Gaspra.
- 1991 – en Bañolas (Cataluña), el médico haitiano Alphonse Arcelín denuncia la exhibición (en el museo Darder) del Negro de Bañolas, el cadáver embalsamado de un varón botsuano de la etnia san (llamado peyorativamente «bosquimano»), que se exhibía desde 1916. Se repatrió a Botsuana en 2007.
- 1993 – se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton.
- 1998 – en Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn y el astronauta español Pedro Duque.
- 2003 – en Rostov del Don (Rusia) rescatan con vida a 11 de los 13 mineros que seis días atrás habían quedado sepultados por un accidente en una mina de carbón.
- 2004 – en Birmania, Norodom Sihamoní es coronado rey.
- 2004 – en Roma, los jefes de gobierno de la Unión Europea firman el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
- 2004 – Sony Computer Entertainment lanza una revisión del sistema PlayStation 2 (PlayStation 2 Slim), incluyendo un cable Ethernet.
- 2005 – el "Big Ben" se detuvo durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Fue el mantenimiento más largo en 22 años.
- 2006 – en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato.
- 2008 – Venezuela inicia su carrera satelital con ayuda de China al lanzamiento del Satélite Simón Bolívar parte del proyecto VENESAT-1, con el cual ayudar a formar la nación tecnológicamente.
- 2009 – en la ciudad de Alvarado (México), a las 4:52 de la mañana se registra un sismo de 5,5 grados en la escala de Richter.
- 2010 – en la zona desmilitarizada de Corea hay un breve tiroteo entre soldados norcoreanos y surcoreanos.
- 2012 – se disuelve el huracán Sandy.
- 2012 – la empresa Microsoft lanza su sistema operativo para teléfonos inteligentes Windows Phone 8.
- 2018 – el accidente del vuelo Vuelo 610 de Lion Air deja un resultado de 189 fallecidos.
- 2018 – El basquetbolista Klay Thompson Rompe el record de triples anotados en un solo partido de la NBA.
- 2021 – En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es asesinado a manos de policías estatales tras una persecución, el actor juvenil mexicano Octavio Ocaña a los 22 años de edad. El actor era conocido por interpretar al personaje de ''Benito Rivers'' en la serie de televisión Vecinos, de Televisa desde su estreno en julio de 2005.
- 2022 – La Estampida de Halloween de Seúl se cobra la vida de 154 personas después de una avalancha en el barrio de Itaewon.
- 2023 – En Kerala, India, un atentado explosivo durante una asamblea de testigos de Jehová mata a 2 personas y deja 55 heridos.
- 2024 – Lluvias torrenciales en España dejan al menos 237 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y devasta la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía; convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales en la historia de España.