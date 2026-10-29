Efemérides del 29 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 29 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de octubre de 2026

1762 – Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España.

– Pedro de Cevallos, gobernador de Buenos Aires, reconquista Colonia del Sacramento para España. 1839 – en la villa de Dolores (a 100 km al sur de la ciudad de Buenos Aires), fracasa un movimiento armado para derribar al Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas.

– en la villa de Dolores (a 100 km al sur de la ciudad de Buenos Aires), fracasa un movimiento armado para derribar al Gobierno popular de Juan Manuel de Rosas. 1923 – Luis Bras, dibujante, diseñador gráfico y cineasta argentino, pionero de la animación (f. 1995).

– Luis Bras, dibujante, diseñador gráfico y cineasta argentino, pionero de la animación (f. 1995). 1952 – Guillermo Maldonado, piloto argentino de automovilismo.

– Guillermo Maldonado, piloto argentino de automovilismo. 1965 – Horacio Rodríguez Larreta, político argentino.

– Horacio Rodríguez Larreta, político argentino. 1969 – en la Antártida, el Gobierno argentino funda la base Marambio.

– en la Antártida, el Gobierno argentino funda la base Marambio. 1972 – un avión de la Lufthansa es secuestrado por integrantes del grupo terrorista Septiembre Negro. Ese mismo día por la noche en los Andes argentinos, un alud de nieve sepulta el fuselaje del accidentado Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, matando a ocho de los 27 supervivientes del accidente inicial. Entre el 22 y el 23 de diciembre, 16 personas fueron rescatadas con vida de las montañas.

– un avión de la Lufthansa es secuestrado por integrantes del grupo terrorista Septiembre Negro. Ese mismo día por la noche en los Andes argentinos, un alud de nieve sepulta el fuselaje del accidentado Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, matando a ocho de los 27 supervivientes del accidente inicial. Entre el 22 y el 23 de diciembre, 16 personas fueron rescatadas con vida de las montañas. 1996 – Emilia Mernes, actriz y cantante argentina.

– Emilia Mernes, actriz y cantante argentina. 1996 – Nicolás Campisi, futbolista argentino.

– Nicolás Campisi, futbolista argentino. 1998 – Tomás Giménez, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de octubre de 1929 se produjo el famoso "Martes Negro", que marcó el inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos. En este día, la bolsa de valores de Nueva York colapsó, provocando una caída dramática de los precios de las acciones y un impacto económico a nivel mundial. Este evento es recordado como una de las crisis financieras más significativas de la historia moderna.

En el mundo: 29 de octubre de 2026