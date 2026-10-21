Efemérides del 21 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de octubre de 2026

1520 – en la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes.

– en la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes. 1921 – en Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA).

– en Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA). 1941 – en Serbia ocurre por segundo día la masacre de Kragujevac. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.

– en Serbia ocurre por segundo día la masacre de Kragujevac. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes. 1951 – en el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos.

– en el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos. 1977 – Julieta Cardinali, actriz argentina.

– Julieta Cardinali, actriz argentina. 1980 – Santiago Ladino, futbolista argentino.

– Santiago Ladino, futbolista argentino. 1983 – Gonzalo Klusener, futbolista argentino.

– Gonzalo Klusener, futbolista argentino. 1985 – Andrés Franzoia, futbolista argentino.

– Andrés Franzoia, futbolista argentino. 1992 – la provincia de Mendoza (Argentina) adopta ―por ley provincial 5930― la actual Bandera de Mendoza, basada en el diseño de la bandera del Ejército de Los Andes del general San Martín.

– la provincia de Mendoza (Argentina) adopta ―por ley provincial 5930― la actual Bandera de Mendoza, basada en el diseño de la bandera del Ejército de Los Andes del general San Martín. 1993 – Julián Santero, piloto de automovilismo argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de octubre de 1805, se libró la Batalla de Trafalgar, un enfrentamiento naval crucial durante las Guerras Napoleónicas. Esta batalla resultó en una decisiva victoria de la Armada británica sobre las flotas combinadas de Francia y España, consolidando el dominio marítimo británico por más de un siglo. La victoria también llevó a la muerte del almirante británico Horatio Nelson, quien se convirtió en un héroe nacional.

En el mundo: 21 de octubre de 2026