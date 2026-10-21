Efemérides del 21 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 21 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de octubre de 2026
- 1520 – en la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes.
- 1921 – en Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA).
- 1941 – en Serbia ocurre por segundo día la masacre de Kragujevac. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.
- 1951 – en el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos.
- 1977 – Julieta Cardinali, actriz argentina.
- 1980 – Santiago Ladino, futbolista argentino.
- 1983 – Gonzalo Klusener, futbolista argentino.
- 1985 – Andrés Franzoia, futbolista argentino.
- 1992 – la provincia de Mendoza (Argentina) adopta ―por ley provincial 5930― la actual Bandera de Mendoza, basada en el diseño de la bandera del Ejército de Los Andes del general San Martín.
- 1993 – Julián Santero, piloto de automovilismo argentino.
El 21 de octubre de 1805, se libró la Batalla de Trafalgar, un enfrentamiento naval crucial durante las Guerras Napoleónicas. Esta batalla resultó en una decisiva victoria de la Armada británica sobre las flotas combinadas de Francia y España, consolidando el dominio marítimo británico por más de un siglo. La victoria también llevó a la muerte del almirante británico Horatio Nelson, quien se convirtió en un héroe nacional.
En el mundo: 21 de octubre de 2026
- 1032 – en Roma, el joven Teofilatto (1008-1055) compra el papado y es nombrado papa, adoptando el nombre de Benedicto IX.
- 1094 – el Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar) vence a los almorávides en la batalla de Cuarte.
- 1096 – en las cercanías de Nicea (Turquía) miles de integrantes de la Cruzada de Pedro el Ermitaño son aniquilados por los turcos selyúcidas.
- 1285 – en España, el rey Sancho IV y Abu Yúsuf Yaqub ibn Abd al-Haqq (sultán de Fez), firman la paz después de que este último sitiara Jerez de la Frontera (Cádiz) y atacará Sevilla.
- 1496 – en Flandes, contraen matrimonio Juana de Castilla (después llamada Juana la Loca) y Felipe el Hermoso.
- 1520 – en la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes.
- 1600 – en Sekigahara (Japón), Tokugawa Ieyasu vence a las fuerzas leales al clan Toyotomi lideradas por Ishida Mitsunari, poniendo fin a la era de los estados en guerra e imponiéndose como el máximo gobernante del archipiélago.
- 1625 – en Puerto Rico, Balduino Enrico incendia la ciudad de San Juan y La Fortaleza antes de retirarse.
- 1638 – en Widecombe-in-the-Moor (extremo suroeste de Inglaterra) sucede la Gran Tormenta Eléctrica (The Great Thunderstorm). Es el primer caso documentado de una centella (rayo globular).Un rayo globular destruye el techo de la iglesia de san Pancracio, en el condado de Devonshire (Inglaterra), durante la Gran Tormenta del 21 de octubre de 1638.
- 1805 – la Marina Real británica derrota a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte pierde la posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta se convierte en la primera potencia marítima mundial.
- 1879 – en EE. UU., Thomas Edison consigue que su primera lámpara eléctrica luzca durante 48 horas ininterrumpidas.
- 1897 – en San José (Costa Rica) se inaugura el Teatro Nacional con la obra Fausto, de Gounod.
- 1906 – en Chile se funda la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).
- 1907 – en Tayikistán (Asia Central), un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter destruye la ciudad de Karatag, 50 km al oeste de Dushambé (la capital de Tayik) y 360 km al sureste de Samarcanda Muere la totalidad de sus habitantes (entre 12 000 y 15 000 personas).
- 1921 – en Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA).
- 1928 – en Boston se usa por primera vez un respirador artificial.
- 1934 – se inaugura en Madrid la plaza de toros de Las Ventas.
- 1941 – en Serbia ocurre por segundo día la masacre de Kragujevac. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.
- 1944 – en El Salvador, un golpe de Estado depone al presidente provisional, general Andrés Ignacio Menéndez, y lo sustituye interinamente en ese mismo cargo público por el coronel Osmín Aguirre y Salinas.
- 1951 – en el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos.
- 1952 – En Caracas es asesinado Leonardo Ruiz Pineda, abogado y reconocido líder político venezolano, opositor activo a la dictadura de Pérez Jiménez.
- 1956 – en Tegucigalpa (Honduras) es derrocado el presidente Julio Lozano Díaz.
- 1958 – en el archipiélago de Nueva Zembla, situado en el océano Ártico, la Unión Soviética realiza una prueba nuclear atmosférica mediante la detonación de un artefacto de 2 kilotones de potencia. Identificada como «Joe-69», fue la prueba nuclear soviética número 77, realizada como parte de su programa de desarrollo de armamento nuclear.
- 1964 – la portada del periódico español ABC es dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente por haber ganado las Jornadas Internacionales de Cetrería, hecho que según él le cambia la vida y que influye sobremanera en su decisión de dedicar su vida a la divulgación y protección de la naturaleza en una España aún no concienciada con el cuidado del medio ambiente.
- 1966 – en la aldea de Aberfan, en Gales, se derrumba una pila de escombros de una mina de carbón que causa la muerte de 144 personas (116 niños y 28 adultos).
- 1971 – en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura.
- 1982 – en Suecia, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura.
- 1989 – cerca de Tegucigalpa (Honduras), se accidenta el Vuelo 414 de TAN-SAHSA, causando 127 pasajeros y 4 tripulantes muertos. Entre los 15 sobrevivientes están el matrimonio nicaragüense del empresario Carlos Pellas y su esposa Vivian Pellas.
- 1992 – la provincia de Mendoza (Argentina) adopta ―por ley provincial 5930― la actual Bandera de Mendoza, basada en el diseño de la bandera del Ejército de Los Andes del general San Martín.
- 2005 – el huracán Wilma impacta Cancún y Playa del Carmen, con vientos de más de 250 km/h es considerado uno de los cinco huracanes más destructivos en la historia de México.
- 2006 – en México, se estrena a través de Canal 5, la serie animada de El Chavo, basada en la serie original de El Chavo del 8, de Roberto Gómez Bolaños.
- 2012 – en Galicia y en el País Vasco se realizan elecciones autonómicas.
- 2015 – día en que estuvo inspirada la película futurista Back to the Future Part II (de 1989).
- 2019 – inicio de manifestaciones en Bolivia, debido a los polémicos resultados de las elecciones generales.
- 2021 – Bitcoin Alcanza su máximo histórico superando los $66.000.
- 2022 – La cantautora estadunidense, Taylor Swift, publica su décimo álbum de estudio, Midnights.