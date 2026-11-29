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Cada 29 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de noviembre de 2026

1844 – en Chile, Joaquín de Ceballo funda la villa de Salamanca.

– en Chile, Joaquín de Ceballo funda la villa de Salamanca. 1909 – en la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile).

– en la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile). 1942 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay: Sofía Álvarez Vignoli, Julia Arévalo de Roche, Magdalena Antonelli Moreno e Isabel Pinto de Vidal.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay: Sofía Álvarez Vignoli, Julia Arévalo de Roche, Magdalena Antonelli Moreno e Isabel Pinto de Vidal. 1946 – en Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), se funda la Asociación Médica del Departamento Castellanos.

– en Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), se funda la Asociación Médica del Departamento Castellanos. 1964 – Boca Juniors empata 1 a 1 con River Plate como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) nuevamente en un partido que quedó en la historia del Superclásico.

– Boca Juniors empata 1 a 1 con River Plate como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) nuevamente en un partido que quedó en la historia del Superclásico. 1969 – en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra ―liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012)― lanza su primer disco, Almendra.

– en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra ―liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012)― lanza su primer disco, Almendra. 1984 – Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle.

– Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle. 2007 – en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país.

– en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país. 2009 – en Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica resulta ganador.

– en Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica resulta ganador. 2021 – En el Teatro del Châtelet, París, Lionel Messi gana el balón de oro 2021 en la edición masculina, premiado por la revista francesa France Football.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de noviembre de 1877, Thomas Edison presentó el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Este invento revolucionó la industria de la música y marcó el inicio de una nueva era en la reproducción de audio. La capacidad de grabar voces y música abrió un mundo de posibilidades en el entretenimiento y la comunicación.

En el mundo: 29 de noviembre de 2026