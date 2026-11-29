Cada 29 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 29 de noviembre de 2026
- 1844 – en Chile, Joaquín de Ceballo funda la villa de Salamanca.
- 1909 – en la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile).
- 1942 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay: Sofía Álvarez Vignoli, Julia Arévalo de Roche, Magdalena Antonelli Moreno e Isabel Pinto de Vidal.
- 1946 – en Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), se funda la Asociación Médica del Departamento Castellanos.
- 1964 – Boca Juniors empata 1 a 1 con River Plate como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) nuevamente en un partido que quedó en la historia del Superclásico.
- 1969 – en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra ―liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012)― lanza su primer disco, Almendra.
- 1984 – Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle.
- 2007 – en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país.
- 2009 – en Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica resulta ganador.
- 2021 – En el Teatro del Châtelet, París, Lionel Messi gana el balón de oro 2021 en la edición masculina, premiado por la revista francesa France Football.
El 29 de noviembre de 1877, Thomas Edison presentó el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Este invento revolucionó la industria de la música y marcó el inicio de una nueva era en la reproducción de audio. La capacidad de grabar voces y música abrió un mundo de posibilidades en el entretenimiento y la comunicación.
En el mundo: 29 de noviembre de 2026
- 528 – en Samandag, en la costa del mar Mediterráneo, a 30 km de Antioquía (Turquía) se registra un terremoto de 6,9 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 10 a 11, que se siente igualmente en Siria y deja 5000 muertos.
- 529 – en Beirut (Líbano) se registra un terremoto con una intensidad I = 9 a 10.
- 648 – en las laderas del monte Tsurugi (Tokushima) y Shikoku (provincia de Kii, Japón) se registra un terremoto de 8,4 grados en la escala sismológica de Richter.
- 1223 – en Roma, el papa Honorio III aprueba la Regla definitiva de San Francisco de Asís con la bula Solet annuere, la cual rige actualmente a la Orden de Frailes Menores.
- 1268 – empieza el Cónclave de 1268-71, el más largo de la historia (con una duración de 34 meses) que finalizó con la elección como papa a Gregorio X.
- 1291 – en Monteagudo de las Vicarías (España) Jaime II y Sancho IV firman el Tratado de Monteagudo.
- 1406 – a 40 km al este de la reserva estatal Qaragol (Azerbaiyán) se registra un terremoto de 7 grados en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 9, con epicentro a 30 km de profundidad.
- 1534 – en Perú, la aldea de Jauja ―fundada el 25 de abril de este mismo año por Francisco Pizarro―, es trasladada a su actual emplazamiento.
- 1560 – en Roma, el papa Pío IV proclama la bula de convocatoria del Concilio de Trento.
- 1604 – en Colombia, se fundó el municipio de Cota ubicado en el departamento de Cundinamarca.
- 1610 – en la frontera franco-suiza, a 10 km al suroeste de Basilea (Suiza) se registra un terremoto, sin más datos.
- 1732 – en Irpinia (Italia), a las 7:40 se registra un terremoto de 6,6 grados en la escala sismológica de Richter e intensidad de 10 a 11, dejando un saldo de 1942 muertos.
- 1800 – se aprueba e impone por ley la nueva unidad fundamental de medida llamada metro.
- 1807 – el regente portugués Juan VI se embarca en Lisboa, con destino a Brasil, ante la amenaza napoleónica.
- 1811 – en el mar adriático ocurre la Acción militar del 29 de noviembre de 1811, entre navíos franceses y británicos.
- 1830 – en Varsovia se produce el Levantamiento de Noviembre, inicio de la revolución y contra el imperio ruso dominante.
- 1835 – en Barcelona (España), el general Francisco Espoz y Mina declara el estado de sitio.
- 1844 – en Chile, Joaquín de Ceballo funda la villa de Salamanca.
- 1869 – Buenaventura Báez firma un tratado de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos.
- 1877 – en Nueva York, Thomas Edison presenta públicamente por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Reproduce la canción Mary had a little lamb (‘María tenía un corderito’).
- 1878 – en España se aprueba la Ley Constitutiva del Ejército.
- 1879 – en España, María Cristina de Austria se casa con el rey Alfonso XII.
- 1899 – en Barcelona, España, se funda el Fútbol Club Barcelona.
- 1906 – en Italia se funda la fábrica de automóviles Lancia.
- 1909 – en la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile).
- 1929 – Richard Evelyn Byrd, explorador, marino y aviador estadounidense, sobrevuela el Polo Sur.
- 1929 – Francia y la URSS firman un pacto de no agresión.
- 1936 – en el contexto de la guerra civil española, el Gobierno Republicano amenaza con fuertes penas a quienes acaparen plata y metales preciosos.
- 1936 – en el contexto de la guerra civil española, el ejército sublevado lanza un ataque sorpresa en Pozuelo de Alarcón, iniciando la Ofensiva de Pozuelo.
- 1939 – comienza la Guerra de Invierno entre Finlandia y la antigua URSS debido a la negativa de Finlandia a ceder unas bases situadas en Hanko y en el golfo de Botnia.
- 1941 – en el suroeste de la Rusia europea ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el ejército soviético reconquista la ciudad de Rostov del Don.
- 1942 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga-Alberto Guani. También son electas las primeras cuatro parlamentarias mujeres en la historia del Uruguay: Sofía Álvarez Vignoli, Julia Arévalo de Roche, Magdalena Antonelli Moreno e Isabel Pinto de Vidal.
- 1943 – en Yugoslavia, Tito es ascendido a mariscal y recibe plenos poderes.
- 1944 – en Estados Unidos, los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig consiguen realizar con éxito una operación de anastomosis (shunt de Blalock-Taussig).
- 1944 – Albania libera su territorio de los invasores alemanes y los comunistas toman el poder con Enver Hoxha como el líder.
- 1945 – en los Balcanes se proclama la República Democrática Federal de Yugoslavia, siendo restablecida como Estado socialista.
- 1946 – en Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), se funda la Asociación Médica del Departamento Castellanos.
- 1947 – en Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.
- 1951 – a 5 metros bajo la superficie del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Uncle, de 1,2 kilotones. Es la última de la Operación Buster-Jangle, que durante un mes expuso de manera no voluntaria a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento.
- 1964 – Boca Juniors empata 1 a 1 con River Plate como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) nuevamente en un partido que quedó en la historia del Superclásico.
- 1969 – en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra ―liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012)― lanza su primer disco, Almendra.
- 1973 – en la ciudad de Kumamoto (en el sur de Japón) mueren 104 personas en un incendio en una tienda de departamentos.
- 1973 – sobre Costa de Marfil, un buitre moteado choca con un avión que volaba a 11 277 metros. Esto lo convierte en el ave capaz de volar a mayor altitud en todo el mundo.
- 1979 – en Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II publica la carta apostólica Inter Sanctos donde nombra a san Francisco de Asís el patrono de los ecólogos.
- 1984 – en Palestina, el Consejo Nacional Palestino reelige a Yasser Arafat como presidente del Comité Ejecutivo de la OLP.
- 1984 – Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle.
- 1991 – Yugoslavia comienzan los acontecimientos que luego dan lugar a su disgregación.
- 1999 – en el departamento de Nariño (Colombia) se crea oficialmente el municipio de Nariño, dejando de ser corregimiento de la ciudad de Pasto, a la cual pertenecía después de separarse del municipio de La Florida.
- 2005 – en el estado de Florida (Estados Unidos) se funda la micronación de British West Florida (Dominio de la Florida Occidental Británica), con capital en Pensacola. No ha sido reconocida por Estados Unidos ni por ninguna otra nación.
- 2007 – en el Hospital Saint Bois de Montevideo (Uruguay) se inaugura el primer hospital de ojos de ese país.
- 2009 – en Uruguay se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José Mujica resulta ganador.
- 2010 – el Real Madrid sufre una goleada por 5 goles a 0 dada por el Fútbol Club Barcelona
- 2012 – en Nueva York (Estados Unidos), la Asamblea General de las Naciones Unidas le concede al Palestina el estatus de estado observador no miembro de la entidad, lo que representa un reconocimiento de facto a la existencia de ese estado.
- 2012 – en Paraguay, raudales paralizan las ciudades de Gran Asunción, causando arrastre de vehículos y personas desaparecidas.
- 2013 – en España, el canal de televisión Canal Nou deja de dar señal después de 24 años emitiendo.
- 2015 – en Cataluña, se constituye la Joventut Socialista Unificada de Catalunya, referente juvenil del partido comunista PSUC Viu.
- 2019 – se publica en Spotify la canción con más reproducciones de la plataforma, «Blinding Lights» de The Weeknd
- 2021 – En el Teatro del Châtelet, París, Lionel Messi gana el balón de oro 2021 en la edición masculina, premiado por la revista francesa France Football.