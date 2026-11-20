NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 20 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de noviembre de 2026

1776 – En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar).

– En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar). 1845 – En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional.

– En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional. 1936 – En Uruguay se funda la compañía aérea Pluna Líneas Aéreas Uruguayas.

– En Uruguay se funda la compañía aérea Pluna Líneas Aéreas Uruguayas. 1957 – Hugo Passalacqua, político y docente argentino, Gobernador de Misiones entre 2015-2019 y desde 2023.

– Hugo Passalacqua, político y docente argentino, Gobernador de Misiones entre 2015-2019 y desde 2023. 1958 – Horacio Chofi Faruolo, músico, programador de sonido y tecladista argentino de música rock y jazz.

– Horacio Chofi Faruolo, músico, programador de sonido y tecladista argentino de música rock y jazz. 1960 – Martín Seefeld, actor argentino.

– Martín Seefeld, actor argentino. 1962 – Gerardo Martino, futbolista y entrenador argentino.

– Gerardo Martino, futbolista y entrenador argentino. 1974 – Carlos Ignacio Fernández Lobbe, jugador de rugby argentino.

– Carlos Ignacio Fernández Lobbe, jugador de rugby argentino. 1982 – Ramiro Marra, empresario y político argentino.

– Ramiro Marra, empresario y político argentino. 1985 – Juan Cruz Álvarez, piloto de carreras argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 20 de noviembre de 1969, el grupo de activistas estadounidenses conocido como los "Black Panthers" organizó una manifestación en la que se le otorgó un gran apoyo a la comunidad afroamericana, destacando la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esta fecha también marca el primer día en que se emitió la serie de televisión "Sesame Street" en 1969, que revolucionó la educación infantil y se convirtió en un hito cultural.

En el mundo: 20 de noviembre de 2026