Cada 20 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 20 de noviembre de 2026
- 1776 – En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar).
- 1845 – En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional.
- 1936 – En Uruguay se funda la compañía aérea Pluna Líneas Aéreas Uruguayas.
- 1957 – Hugo Passalacqua, político y docente argentino, Gobernador de Misiones entre 2015-2019 y desde 2023.
- 1958 – Horacio Chofi Faruolo, músico, programador de sonido y tecladista argentino de música rock y jazz.
- 1960 – Martín Seefeld, actor argentino.
- 1962 – Gerardo Martino, futbolista y entrenador argentino.
- 1974 – Carlos Ignacio Fernández Lobbe, jugador de rugby argentino.
- 1982 – Ramiro Marra, empresario y político argentino.
- 1985 – Juan Cruz Álvarez, piloto de carreras argentino.
El 20 de noviembre de 1969, el grupo de activistas estadounidenses conocido como los "Black Panthers" organizó una manifestación en la que se le otorgó un gran apoyo a la comunidad afroamericana, destacando la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esta fecha también marca el primer día en que se emitió la serie de televisión "Sesame Street" en 1969, que revolucionó la educación infantil y se convirtió en un hito cultural.
En el mundo: 20 de noviembre de 2026
- 284 – En Roma, Diocleciano es elegido emperador.
- 762 – En China ―en el marco de la rebelión de An Lushan (entre 756 y 763)― An Lushan conquista Luoyang, capital de la China imperial.
- 1114 – En Urfa (norte de la Mesopotamia), actual Turquía, se registra un terremoto de magnitud 9.
- 1194 – Palermo (Sicilia) es conquistada por el emperador germánico Enrique VI.
- 1248 – En los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras en Callantsoog (Den Helder), inundando partes del norte de Holanda, Frisia y Groninga.
- 1407 – Juan sin Miedo y Juan de Valois, ordenan el asesinato de Luis de Valois, que moriría tres días después.
- 1461 – En L’Áqüila (centro de Italia) se registra un terremoto (posiblemente el mismo terremoto que el 27 de noviembre).
- 1490 – En Valencia (España), el escritor Joanot Martorell publica su libro de caballería Tirant lo Blanch en su lengua valenciana.
- 1500 – A Cádiz (España) llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias Francisco de Bobadilla.
- 1542 – En España se promulgan las Leyes Nuevas, inspiradas por fray Bartolomé de las Casas.
- 1559 – En Colombia se funda el municipio de Serrezuela, actual Madrid en el departamento de Cundinamarca.
- 1588 – A 20 km al oeste de Firuzabad (en el centro-sur de Irán), se registra un terremoto.
- 1642 – En Jiangsu (China) se registra un terremoto de magnitud 5 en la escala sismológica de Richter (intensidad 6).
- 1664 – En Heraclión (Creta) se registra un terremoto que sacude toda Grecia.
- 1695 – En Brasil es ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos Palmares.
- 1776 – En la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la capilla de Magdalena (que será la base para la fundación de una aldea en este lugar).
- 1789 – Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.
- 1791 – en Viena (Austria), el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart cae postrado en su lecho de muerte como consecuencia de una grave enfermedad que acabaría con su vida en quince días.
- 1820 – 3700 km al oeste de la costa de Antofagasta (Reino del Perú), un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Cuando tres meses más tarde recogen a los ocho sobrevivientes, en dos botes, habían comido a siete compañeros, para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby-Dick.
- 1845 – En Argentina, a orillas del río Paraná, a 20 km al noroeste de San Pedro (provincia de Buenos Aires), fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla interrumpieron el ataque de las fuerzas británicas y francesas (Batalla de la Vuelta de Obligado). Este día se celebra en ese país el Día de la Soberanía Nacional.
- 1861 – En los Estados Unidos, Kentucky se une al gobierno confederado.
- 1902 – En el Café de Madrid (en París), Henri Desgrange y el periodista Géo Lefèvre sueñan con la creación del Tour de Francia.
- 1903 – En Panamá se bautiza la bandera nacional.
- 1910 – En México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz, y se proclama presidente. Empieza la Revolución mexicana que intenta derrocar el gobierno.
- 1917 – En el marco de la Primera Guerra Mundial comienza la batalla de Cambrai: Reino Unido hace replegar a las posiciones alemanas, que posteriormente contraatacan.
- 1917 – Ucrania se convierte en una república.
- 1923 – En Alemania, el rentenmark reemplaza al papiermark como moneda oficial. Un rentenmarke equivale a un trillón de papiermark.
- 1936 – En la prisión de Alicante es fusilado José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange Española).
- 1936 – El líder revolucionario anarquista Buenaventura Durruti, muere en la defensa de Madrid durante la guerra civil española por causas no muy claras.
- 1936 – En Uruguay se funda la compañía aérea Pluna Líneas Aéreas Uruguayas.
- 1940 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se alían con las Fuerzas del Eje.
- 1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, se libra la batalla de Tarawa. Empieza la Operación Galvanic. Los marines estadounidenses desembarcan en el atolón de Tarawa en las islas Gilbert y sufren bajo el intenso fuego de las fuerzas japonesas atrincheradas.
- 1945 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los Juicios de Núremberg contra los líderes nazis.
- 1947 – En la abadía de Westminster (en Londres) la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, Duque de Edimburgo.
- 1948 – En Managua (Nicaragua) el dictador Anastasio Somoza García inaugura el Estadio Nacional General Somoza, actual Estadio Nacional Dennis Martínez, durante la X Serie Mundial de Béisbol.
- 1952 – En Checoslovaquia comienzan los Juicios de Slánský, una serie de juicios contra estalinistas y antisemitas.
- 1952 – En México se inaugura el Estadio Olímpico Universitario.
- 1953 – El piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido.
- 1959 – La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
- 1960 – En Trujillo (Perú) se crea el Concurso Nacional de Marinera.
- 1962 – En Cuba termina la Crisis de los misiles, cuando John F. Kennedy (presidente de los Estados Unidos) se compromete a no invadir a la nación caribeña, y la Unión Soviética accede a retirar sus misiles nucleares de Cuba.
- 1969 – En los Estados Unidos ―en el marco de la guerra de Vietnam―, el periódico Cleveland Plain Dealer publica fotografías explícitas de la masacre de My Lai, en la que soldados estadounidenses mataron a varios cientos de civiles (entre ellos mujeres y niños) en Vietnam.
- 1970 – En Paraguay se funda el Club Atlético 3 de Febrero.
- 1970 – En México, en el marco de la celebraciones del 60 aniversario de la Revolución Mexicana, se pone en servicio el tercer tramo de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México que ahora va hacia la estación Tacubaya y el primer tramo Tlatelolco-Hospital General de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.
- 1974 – Se descubre el primer túnel norcoreano en la zona desmilitarizada por el que pueden acceder a Corea del sur.
- 1975 – En España fallece Francisco Franco, dictador de España tras la guerra civil española.
- 1976 – En las montañas cerca de San Juan Cotzal (Guatemala), el ejército asesina al sacerdote tercermundista estadounidense Guillermo Woods (1931-1976) y a otros cuatro estadounidenses en una avioneta.
- 1976 – En el primer aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, se oficia un funeral oficial en el Valle de los Caídos, presidido por los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, al que acuden miembros del Gobierno y altas jerarquías de las distintas instituciones civiles y militares.
- 1979 – En La Meca (Arabia Saudí), cerca de 200 musulmanes sunitas se rebelan durante el peregrinaje a la Kaaba, tomando a 6000 rehenes. La monarquía árabe recibe la ayuda de fuerzas francesas.
- 1983 – En los Estados Unidos, cerca de 100 millones de personas ven en directo el controvertido telefilm El día después, donde se describen los efectos de una guerra nuclear en ese país.
- 1984 – Se funda el SETI, el servicio de búsqueda de inteligencia extraterrestre.
- 1984 – En Japón empieza a publicarse el manga (revista de historietas) Dragon Ball.
- 1984 – En Bilbao (España) es asesinado en su consulta Santiago Brouard, pediatra y diputado electo del Parlamento Vasco.
- 1985 – Sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.
- 1985 – En la isla de Cuba, el huracán Kate arrasa varios municipios.
- 1989 – En Praga (Checoslovaquia) comienza la Revolución de Terciopelo, donde se reúne cerca de medio millón de personas pidiendo la democracia.
- 1989 – En España es asesinado Josu Muguruza durante una cena el día anterior a tomar posesión como diputado de Herri Batasuna.
- 1989 – Convención sobre los Derechos del Niño fue adaptada.
- 1992 – En el Castillo de Windsor (Reino Unido), se incendia durante 15 horas una capilla privada, provocando serios daños en la zona noroeste del edificio.
- 1993 – Cerca de Ohrid (República de Macedonia, actual Macedonia del Norte) se estrella un Avioimpex Yak 42D. Mueren los ocho miembros de la tripulación y 115 de los 116 pasajeros. El único sobreviviente murió unos pocos días después.
- 1994 – En Zambia, el Gobierno de Angola y los rebeldes de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka, acabando con 19 años de guerra civil.
- 1995 – La BBC emite en Reino Unido una polémica entrevista de la princesa Diana de Gales la cual terminaría por convertirse en uno de los mayores escándalos de la monarquía británica.
- 1998 – se lanza el módulo Zaryá, primer componente de la Estación Espacial Internacional, desde el cosmódromo de Baikonur, dando comienzo a la construcción orbital de uno de los mayores proyectos de cooperación científica internacional.
- 1999 – En la ciudad chilena de Concepción, se reporta la desaparición del joven estudiante Jorge Matute Johns tras un confuso incidente en una discoteca. Sus restos mortales serán encontrados el 12 de febrero de 2004 a orillas del río Biobío y su crimen aún no es resuelto hasta el presente.
- 2003 – En Estambul (Turquía) estallan varias bombas, destruyendo la sucursal del banco británico HSBC y el consulado británico.
- 2004 – En Chile comienza la cumbre de la APEC.
- 2007 – Se publican dos artículos en las revistas Science y Cell en donde dos grupos independientes anuncian que han logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Este es considerado uno de los avances más importantes en este campo de estudio.
- 2011 – En España se celebran las elecciones generales de España de 2011, ganándolas el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza por mayoría absoluta, mientras el PSOE sufre la mayor derrota electoral de su historia.
- 2014 – En México y otros lugares del mundo se celebra el primer día de la «Acción Global por Ayotzinapa», en el que miles de mexicanos exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto debido a su responsabilidad en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa.
- 2022 – En Catar se dio inicio la XXII versión de la Copa Mundial de Fútbol