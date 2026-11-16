Efemérides del 16 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de noviembre de 2026

1810 – en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá.

– en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá. 1901 – en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos.

– en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos. 1945 – Juan Bautista Stagnaro, cineasta argentino.

– Juan Bautista Stagnaro, cineasta argentino. 1951 – Sibila Camps, periodista, escritora y docente argentina.

– Sibila Camps, periodista, escritora y docente argentina. 1955 – Héctor Cúper, futbolista y entrenador argentino.

– Héctor Cúper, futbolista y entrenador argentino. 1965 – Yamila Cafrune, cantante argentina.

– Yamila Cafrune, cantante argentina. 1996 – Tomás Andrade, futbolista argentino.

– Tomás Andrade, futbolista argentino. 1997 – la Selección de fútbol de Chile vuelve a clasificar a un mundial (Francia 98) tras 16 años sin asistir debido al castigo otorgado por la FIFA

– la Selección de fútbol de Chile vuelve a clasificar a un mundial (Francia 98) tras 16 años sin asistir debido al castigo otorgado por la FIFA 2001 – Gonzalo Bressan, jugador de baloncesto argentino.

– Gonzalo Bressan, jugador de baloncesto argentino. 2007 – en Antofagasta (Chile), un terremoto de 7,7 grados en la escala Richter deja 2 muertos y 15 000 damnificados.

💡 ¿Sabías que...? El 16 de noviembre de 1974, el radioastrónomo Carl Sagan y su equipo enviaron un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo hacia el espacio. Este mensaje, conocido como el "Mensaje de Arecibo", contenía información sobre la humanidad y la ubicación de la Tierra, con la esperanza de que alguna civilización extraterrestre pudiera recibirlo. Fue uno de los primeros intentos de comunicación intergaláctica y simboliza el deseo humano de conectarse con otras formas de vida en el universo.

En el mundo: 16 de noviembre de 2026