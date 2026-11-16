Efemérides del 16 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de noviembre de 2026
- 1810 – en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá.
- 1901 – en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos.
- 1945 – Juan Bautista Stagnaro, cineasta argentino.
- 1951 – Sibila Camps, periodista, escritora y docente argentina.
- 1955 – Héctor Cúper, futbolista y entrenador argentino.
- 1965 – Yamila Cafrune, cantante argentina.
- 1996 – Tomás Andrade, futbolista argentino.
- 1997 – la Selección de fútbol de Chile vuelve a clasificar a un mundial (Francia 98) tras 16 años sin asistir debido al castigo otorgado por la FIFA
- 2001 – Gonzalo Bressan, jugador de baloncesto argentino.
- 2007 – en Antofagasta (Chile), un terremoto de 7,7 grados en la escala Richter deja 2 muertos y 15 000 damnificados.
El 16 de noviembre de 1974, el radioastrónomo Carl Sagan y su equipo enviaron un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo hacia el espacio. Este mensaje, conocido como el "Mensaje de Arecibo", contenía información sobre la humanidad y la ubicación de la Tierra, con la esperanza de que alguna civilización extraterrestre pudiera recibirlo. Fue uno de los primeros intentos de comunicación intergaláctica y simboliza el deseo humano de conectarse con otras formas de vida en el universo.
En el mundo: 16 de noviembre de 2026
- 534 – en Roma, el emperador Justiniano promulga la revisión del Codex Justinianus.
- 951 – El emperador Li Jing envía una fuerza expedicionaria del sur de Tang de 10 000 hombres al mando de Bian Hao para conquistar Chu. Li Jing traslada a la familia gobernante a su propia capital en Nankín, poniendo fin al reino de Chu.
- 1272 – Mientras viajaba en el contexto de la Novena Cruzada, el Príncipe Eduardo I se convierte en Rey de Inglaterra tras la muerte de Enrique III de Inglaterra, pero no regresará a Inglaterra durante casi dos años para asumir el trono.
- 1384 – en Polonia, Eduviges es coronada «rey» de Polonia (a pesar de ser mujer).
- 1403 – en Siria y Turquía se registra un terremoto de magnitud 6,8 en la escala sismológica de Richter, y un maremoto en el mar Mediterráneo.
- 1491 – en Ávila (España) son quemados vivos en un auto de fe dos judíos y seis judíos conversos, acusados del asesinato ritual del llamado Santo Niño de La Guardia.
- 1493 – en el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico.
- 1509 – en Edirne (Turquía), a 500 km al noroeste de Estambul, y casi en la frontera con Bulgaria, se produce un terremoto.
- 1518 – en Santiago de Cuba, el conquistador español Hernán Cortés se embarca hacia México.
- 1519 – en Cuba, Pánfilo de Narváez funda la aldea de San Cristóbal de La Habana (La Habana, una de las ciudades más antiguas de América).
- 1532 – en Cajamarca (Perú), Francisco Pizarro y sus colaboradores secuestran al gobernante inca Atahualpa. Seis meses después lograrán cobrar el rescate y lo asesinarán.
- 1618 – en Hebei (China) se produce un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter (intensidad VIII).
- 1632 – en Lützen (Alemania) —en el marco de la guerra de los Treinta Años —, el rey Gustavo II Adolfo de Suecia muere en la Batalla de Lützen.
- 1665 – en Oxford (Inglaterra) se funda la revista Oxford Gazette, publicación decana de la prensa británica.
- 1668 – la villa de Santiago de Cuba es saqueada por corsarios británicos.
- 1700 – en Madrid (España) es proclamado Felipe V.
- 1720 – Jack Rackham, más conocido como Calicó Jack o Jack el Calicó, y su tripulación son juzgados en Saint Jago De La Vega en Jamaica, declarados culpables de piratería y ahorcados al día siguiente.
- 1780 – en Cuzco (Perú), el líder revolucionario inca Túpac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por vez primera en América. El 18 de mayo del año siguiente será ejecutado mediante desmembramiento y decapitación.
- 1810 – en la provincia de Corrientes (Argentina) el abogado Manuel Belgrano funda la aldea de Curuzú Cuatiá.
- 1827 – en Colombia, unos 80 km al sur de Popayán, a las 17:45 hora local se produce un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, que deja un saldo de 250 víctimas. El día anterior se había producido un sismo de menor intensidad a unos 150 km de distancia.
- 1839 – en el estado de Andhra Pradesh (India), una marejada ciclónica (de 12 m de altura) provocada por un inmenso ciclón golpea la localidad de Coringa, destruye 2000 barcos y mata a 20 000 personas. Ya en 1789 había sucedido lo mismo, con la misma cantidad de víctimas.
- 1855 – el explorador escocés David Livingstone, descubre las cascadas del Zambeze a las que los nativos llamaban "humo que truena" y Livingstone dio el nombre de cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria.
- 1870 – en el Reino de España, las Cortes eligen a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de ese país.
- 1885 – en los Estados Unidos, George Eastman fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes.
- 1901 – en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos.
- 1904 – Estados Unidos compra a Panamá, por 40 millones de dólares, todos los derechos sobre el Canal de Panamá.
- 1908 – en el teatro New York Metropolitan Opera (Estados Unidos), el director de orquesta italiano Arturo Toscanini dirige por primera vez.
- 1914 – el pitcher Emilio Palmero lanzando por el Habana, deja sin hits al Fe, pero permite una carrera al combinarse base por bolas, toque y un wild pitch, el juego termina 7 carreras por 1.
- 1918 – en Hungría se proclama la república.
- 1920 – en Rusia termina la guerra civil iniciada en 1918.
- 1923 – primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida.
- 1923 – Transjordania y el Mandato Británico de Palestina se separan.
- 1923 – en los Estados Unidos se crea la Interpol.
- 1923 – Francia y Bélgica ocupan el Ruhr.
- 1933 – Estados Unidos reconoce oficialmente a la Unión Soviética (creada 16 años antes).
- 1938 – en España ―en el marco de la guerra civil española― termina la decisiva Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de toda la guerra, en la que el ejército republicano dejó 10 000 muertos y 20 000 prisioneros.
- 1938 – en los laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), el químico suizo Albert Hofmann (1906-2008), mientras estudia los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno, sintetiza la dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Descubrirá involuntariamente sus efectos psicotrópicos cuatro años más tarde (el 16 de abril de 1943).
- 1940 – en la Alemania nazi se crea el 1.º y 2.º Grupo Panzer.
- 1944 – En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Düren es bombardeada por 474 bombarderos ingleses, produciéndose 3127 víctimas mortales.
- 1944 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Jülich es bombardeada por los aliados produciéndose la destrucción del 97% de la ciudad.
- 1945 – en Londres (Reino Unido), los representantes de 44 países acuerdan crear la UNESCO.
- 1946 – en los Estados Unidos, una paloma mensajera es condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
- 1949 – en Bélgica un grupo de estudiantes ocupó el Castillo de los Condes de Gante para protestar contra el aumento del precio de la cerveza y la abolición de los cascos blancos en la policía.
- 1952 – en el atolón Enewetak (islas Marshall), a las 11:30, hora local (o a las 23:30, hora mundial), Estados Unidos hace detonar a 450 metros de altitud la bomba atómica Ivy King, de 500 kilotones.
- 1957 – en la ciudad de La Habana se inaugura el Hotel Riviera, asisten el delincuente estadounidense Meyer Lansky y el dictador cubano Fulgencio Batista.
- 1965 – la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 3, que se convierte en la primera sonda que impacta contra Venus, aunque no llegó a transmitir datos científicos.
- 1974 – desde el Radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) se envía el Mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior.
- 1977 – en el Consejo de Europa se aprueba por unanimidad el ingreso de España ―recién salida de la dictadura franquista― en ese organismo.
- 1978 – en Colombo (capital de Sri Lanka) un accidente aéreo causa la muerte de 200 personas.
- 1979 – la Unesco proclama Patrimonio de la Humanidad a la Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460.º aniversario de su fundación.
- 1982 – en Asia se funda el Consejo Olímpico de Asia.
- 1982 – en Cuba, Fidel Castro envía una carta a los maestros internacionalistas cubanos que se encuentran en Nicaragua cumpliendo misiones de educación primaria.
- 1989 – en El Salvador, las Fuerzas Armadas asesinan a seis religiosos jesuitas y a dos mujeres.
- 1989 – en España, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos gana el Premio Cervantes de Literatura.
- 1990 – la iglesia de Santa María de Altagracia de Jaraíz de la Vera es declarada bien de interés cultural.
- 1996 – Desde el cosmódromo de Baikonur (en Kazajistán), Rusia lanza la sonda Mars 96, que debía llegar a Marte diez meses más tarde. Sin embargo, la nave falla y caerá cuatro horas después, 150 km al noroeste de la ciudad de Iquique (en el norte de Chile), cerca de la frontera con Bolivia, con su batería termoeléctrica de 200 g de plutonio 238.
- 1997 – la Selección de fútbol de Chile vuelve a clasificar a un mundial (Francia 98) tras 16 años sin asistir debido al castigo otorgado por la FIFA
- 1998 – en los Estados Unidos aparece el microprocesador K6-2 a 400 MHz de la empresa AMD.
- 1999 – en La Habana los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez inauguran un monumento ecuestre a Simón Bolívar.
- 2002 – en Foshán, China comienza la Epidemia de síndrome respiratorio agudo grave
- 2003 – en Oporto, Portugal, se inaugura el Estádio do Dragão.
- 2007 – el cometa 17P/Holmes, supera al Sol con su coma.
- 2007 – en Antofagasta (Chile), un terremoto de 7,7 grados en la escala Richter deja 2 muertos y 15 000 damnificados.
- 2009 – Sentencia histórica del Caso González y otras (Campo Algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizando al Estado de México de feminicidio por primera vez.
- 2010 – Se declara el Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
- 2010 – Se declara a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en una ceremonia realizada en Kenia, África el día 16 de noviembre de 2010.
- 2022 – Se lanza el vuelo Artemis 1 en el cohete SLS del Programa Artemis de la NASA el programa que pretende llevar de nuevo a los humanos hacia la Luna.