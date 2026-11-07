Efemérides del 7 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de noviembre de 2026

1913 – en Argentina se adoptó el brevet de aviador militar, diseñado por Jorge Lubary, integrante del Aero Club Argentino, tanto para el personal que presta servicios en la Escuela de Aviación Militar como para los alumnos que obtengan el diploma de aviador militar.

– en Argentina se adoptó el brevet de aviador militar, diseñado por Jorge Lubary, integrante del Aero Club Argentino, tanto para el personal que presta servicios en la Escuela de Aviación Militar como para los alumnos que obtengan el diploma de aviador militar. 1954 – Carlos Arregui, futbolista argentino (f. 2023).

– Carlos Arregui, futbolista argentino (f. 2023). 1970 – el púgil argentino Carlos Monzón vence por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagra campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma.

– el púgil argentino Carlos Monzón vence por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagra campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma. 1971 – Cynthia García, periodista argentina.

– Cynthia García, periodista argentina. 1973 – Martín Palermo, futbolista argentino.

– Martín Palermo, futbolista argentino. 1974 – Florencia Peña, actriz argentina.

– Florencia Peña, actriz argentina. 1980 – Luciana Salazar, modelo argentina.

– Luciana Salazar, modelo argentina. 1986 – en Rosario (Argentina), el psicópata Walter De Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez.

– en Rosario (Argentina), el psicópata Walter De Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez. 1997 – Kevin Mac Allister , futbolista argentino

– Kevin Mac Allister , futbolista argentino 2001 – en Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay, con gol de Iván Kaviedes.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de noviembre de 1917, tuvo lugar la Revolución de Octubre en Rusia, un evento clave que llevó al establecimiento del primer gobierno comunista del mundo. Este levantamiento estuvo liderado por los bolcheviques, bajo la dirección de Vladimir Lenin, y marcó el inicio de una serie de cambios sociales y políticos que transformarían el país y tendrían un impacto duradero en el siglo XX.

En el mundo: 7 de noviembre de 2026