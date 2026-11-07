Efemérides del 7 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de noviembre de 2026
- 1913 – en Argentina se adoptó el brevet de aviador militar, diseñado por Jorge Lubary, integrante del Aero Club Argentino, tanto para el personal que presta servicios en la Escuela de Aviación Militar como para los alumnos que obtengan el diploma de aviador militar.
- 1954 – Carlos Arregui, futbolista argentino (f. 2023).
- 1970 – el púgil argentino Carlos Monzón vence por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagra campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma.
- 1971 – Cynthia García, periodista argentina.
- 1973 – Martín Palermo, futbolista argentino.
- 1974 – Florencia Peña, actriz argentina.
- 1980 – Luciana Salazar, modelo argentina.
- 1986 – en Rosario (Argentina), el psicópata Walter De Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez.
- 1997 – Kevin Mac Allister , futbolista argentino
- 2001 – en Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay, con gol de Iván Kaviedes.
El 7 de noviembre de 1917, tuvo lugar la Revolución de Octubre en Rusia, un evento clave que llevó al establecimiento del primer gobierno comunista del mundo. Este levantamiento estuvo liderado por los bolcheviques, bajo la dirección de Vladimir Lenin, y marcó el inicio de una serie de cambios sociales y políticos que transformarían el país y tendrían un impacto duradero en el siglo XX.
En el mundo: 7 de noviembre de 2026
- 680 – en Constantinopla comienza el Sexto Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica.
- 1519 – en Toledo los jefes comuneros presentan el Primer Manifiesto a los castellanos contra la política de Carlos I.
- 1659 – se firma el Tratado de los Pirineos entre Mazarino, en representación francesa, y don Luis de Haro, en representación española. España pierde el Rosellón menos la villa de Llivia.
- 1665 – en Londres (Inglaterra) se publica por primera vez el periódico The London Gazette.
- 1723 – en Rusia se funda oficialmente la ciudad de Ekaterimburgo, en el día en que las primeras minas de hierro de los Urales entraron en funcionamiento.
- 1799 – las tropas revolucionarias francesas se apoderan de Bélgica, tras la batalla de Jammapes, ganada a los austríacos.
- 1808 – en República Dominicana se libra la batalla de Palo Hincado, que pone fin al control francés en la isla de la Española, y marca el inicio del período conocido como «España boba».
- 1810 – en Bolivia se libra la batalla de Suipacha.
- 1811 – en el territorio del actual Estados Unidos, guerreros originarios bajo el mando de Tenskwatawa atacan a las tropas de William Henry Harrison, dando comienzo a la batalla de Tippecanoe.
- 1813 – en el marco de la Guerra de la Independencia, el Ejército anglo-luso-español de Wellington penetra en Francia en persecución del ejército francés.
- 1817 – en Santander (Colombia) se funda el municipio de Floridablanca.
- 1822 – en Madrid (España), el poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada desde 1850 Universidad Central y después Universidad Complutense de Madrid.
- 1823 – En la Plaza de la Cebada de Madrid es ahorcado públicamente Rafael del Riego después de que los Cien Mil hijos de San Luis, en apoyo al absolutismo de Fernando VII, sofocaran el régimen constitucional y liberal que había liderado desde 1820.
- 1841 – en Madrid se subleva un regimiento encabezado por los generales Concha y León, que asaltó el Palacio Real para apoderarse de la reina Isabel II de España. Los rebeldes fueron vencidos.
- 1847 – El Salvador, Honduras y Nicaragua firman la conferencia unionista centroamericana conocida como Pacto de Nacaome y establecen un gobierno provisional con sede en Tegucigalpa.
- 1858 – en la República de Perú el presidente Ramón Castilla es reelegido, después de haber dominado una revolución a principios de año.
- 1867 – en la República Dominicana se inicia un movimiento político que origina el régimen absolutista llamado Régimen de los Seis Años.
- 1873 – en la Guerra de los Diez Años, los cubanos, dirigidos por Máximo Gómez Báez, baten a las tropas españolas en La Sacra.
- 1879 – Gregorio Luperón ocupa la Presidencia de la República Dominicana y comienza el período de los gobiernos azules.
- 1882 – España, Martina Castells Ballespí es la primera mujer que recibe la investidura de Doctor en Medicina en ese país.
- 1886 – en Cuba se abole la esclavitud.
- 1892 – en Venezuela el general Joaquín Crespo asume el poder ejecutivo.
- 1907 – en Santo Domingo es fundado el equipo de béisbol Tigres del Licey.
- 1913 – en Argentina se adoptó el brevet de aviador militar, diseñado por Jorge Lubary, integrante del Aero Club Argentino, tanto para el personal que presta servicios en la Escuela de Aviación Militar como para los alumnos que obtengan el diploma de aviador militar.
- 1916 – Jeannette Rankin se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo federal en Estados Unidos, al ser elegida dentro del Congreso de los Estados Unidos, sirviendo en la Cámara de Representantes.
- 1917 – en el marco de la Revolución rusa, los líderes bolcheviques Vladimir Lenin y León Trotski ocupan puestos estratégicos en Petrogrado, dando así comienzo efectivo a la revolución. A veces se la llama Revolución de octubre porque, de acuerdo con el calendario juliano que se utilizaba todavía en Rusia, ocurrió el 25 de octubre.
- 1917 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la tercera batalla de Gaza: fuerzas del Reino Unido conquistan Gaza al Imperio otomano.
- 1920 – El patriarca Tikhon de Moscú emite un decreto que conduce a la formación de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia.
- 1929 – en Nueva York (Estados Unidos) se abre al público el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York).
- 1938 – en Cabra (provincia de Córdoba, España) se produce un ataque aéreo durante la guerra civil, realizado por la aviación republicana, que produce 109 muertos y más de 200 heridos.
- 1940 – en Estados Unidos, colapsa el puente Tacoma-Narrow.
- 1941 – durante la Batalla de Moscú y pese a encontrarse bajo asedio, Stalin ordena que se realice el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución de Octubre durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1941 – El buque hospital soviético Armeniya es hundido por aviones alemanes mientras evacuaba a refugiados, militares heridos y personal de varios hospitales de Crimea. Se estima que más de 5000 personas murieron en el naufragio.
- 1944 – En la prisión de Sugamo (Tokio), el espía soviético Richard Sorge, veterano de la Primera Guerra Mundial , es ahorcado junto con 34 miembros de su grupo por sus captores japoneses.
- 1944 – Franklin D. Roosevelt es elegido para un cuarto mandato como Presidente de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1944.
- 1945 – México se integra a la ONU.
- 1949 – en Costa Rica se aprueba la Constitución que rige actualmente.
- 1963 – en Alemania Occidental, once mineros son rescatados tras catorce días bajo tierra en el llamado milagro de Lengede.
- 1970 – el púgil argentino Carlos Monzón vence por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagra campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma.
- 1970 – en Madrid (España), escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear que contamina los ríos Manzanares, Jarama y Tajo.
- 1978 – el político español Felipe González Márquez es nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista.
- 1986 – en Rosario (Argentina), el psicópata Walter De Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez.
- 1987 – en Nueva York (Estados Unidos), el científico español Federico Mayor Zaragoza es nombrado director general de la Unesco.
- 1991 – el baloncestista estadounidense Magic Johnson anuncia que está infectado del virus VIH que causa el sida.
- 1996 – lanzamiento de la sonda a Marte Mars Global Surveyor.
- 1998 – aterriza el transbordador espacial Discovery en el que se encuentra el astronauta español Pedro Duque.
- 2000 – en los Estados Unidos, la banda británica de rock alternativo Coldplay, lanza al mercado su álbum debut de estudio titulado Parachutes.
- 2001 – en Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay, con gol de Iván Kaviedes.
- 2003 – el Carnaval de Barranquilla (Colombia) fue concedido por la Unesco (en París) Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
- 2005 – en Santiago de Chile, el expresidente peruano Alberto Fujimori es detenido (cuando planeaba regresar al Perú) por orden del Poder Judicial chileno, que emitió un auto de detención en su contra.
- 2005 – en España, el canal de televisión Canal + cancela sus transmisiones analógicas. Su frecuencia es ocupada por Cuatro. En ese momento ambas empresas eran propiedad de Sogecable. Canal + continuó su emisión vía satélite.
- 2008 – es publicado el álbum Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits de Christina Aguilera.
- 2010 – en Barcelona (España), el papa Benedicto XVI ―durante su segundo viaje a España― consagra el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como basílica menor.
- 2012 – frente a las costas de Guatemala, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter causa 50 muertes.
- 2020 – Joe Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 después de 4 días.