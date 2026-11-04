Efemérides del 4 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de noviembre de 2026

1817 – Carlos Tejedor, político argentino (f. 1903).

– Carlos Tejedor, político argentino (f. 1903). 1958 – En Buenos Aires (Argentina) se promulga la Ley Provincial 5921, fundándose y creándose el Partido de San Cayetano.

– En Buenos Aires (Argentina) se promulga la Ley Provincial 5921, fundándose y creándose el Partido de San Cayetano. 1960 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Berazategui.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Berazategui. 1961 – Alejandra Flechner, actriz argentina.

– Alejandra Flechner, actriz argentina. 1963 – Horacio Elizondo, árbitro de fútbol argentino.

– Horacio Elizondo, árbitro de fútbol argentino. 1967 – en Montevideo (Uruguay), Racing Club de Argentina vence 1–0 a Celtic F. C. de Escocia en el Estadio Centenario, y se consagra campeón de la Copa Intercontinental 1967. Se transforma en el primer equipo argentino en lograr un título mundial.

– en Montevideo (Uruguay), Racing Club de Argentina vence 1–0 a Celtic F. C. de Escocia en el Estadio Centenario, y se consagra campeón de la Copa Intercontinental 1967. Se transforma en el primer equipo argentino en lograr un título mundial. 1983 – Uruguay gana su decimosegunda Copa América

– Uruguay gana su decimosegunda Copa América 1986 – Natalie Pérez, actriz, cantante y compositora argentina.

– Natalie Pérez, actriz, cantante y compositora argentina. 2007 – en Santiago del Estero (Argentina) mueren en incendio en un frustrado intento de fuga 39 reclusos de la cárcel de máxima seguridad.

– en Santiago del Estero (Argentina) mueren en incendio en un frustrado intento de fuga 39 reclusos de la cárcel de máxima seguridad. 2023 – en Río de Janeiro (Brasil), Fluminense de Brasil vence 2–1 a Boca Juniors de Argentina en el Estadio de Maracaná, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 2023.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama fue elegido como el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, marcando un hito histórico en la política del país. Su victoria simbolizó un avance significativo en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial en Estados Unidos.

En el mundo: 4 de noviembre de 2026