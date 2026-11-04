Efemérides del 4 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de noviembre de 2026
- 1817 – Carlos Tejedor, político argentino (f. 1903).
- 1958 – En Buenos Aires (Argentina) se promulga la Ley Provincial 5921, fundándose y creándose el Partido de San Cayetano.
- 1960 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Berazategui.
- 1961 – Alejandra Flechner, actriz argentina.
- 1963 – Horacio Elizondo, árbitro de fútbol argentino.
- 1967 – en Montevideo (Uruguay), Racing Club de Argentina vence 1–0 a Celtic F. C. de Escocia en el Estadio Centenario, y se consagra campeón de la Copa Intercontinental 1967. Se transforma en el primer equipo argentino en lograr un título mundial.
- 1983 – Uruguay gana su decimosegunda Copa América
- 1986 – Natalie Pérez, actriz, cantante y compositora argentina.
- 2007 – en Santiago del Estero (Argentina) mueren en incendio en un frustrado intento de fuga 39 reclusos de la cárcel de máxima seguridad.
- 2023 – en Río de Janeiro (Brasil), Fluminense de Brasil vence 2–1 a Boca Juniors de Argentina en el Estadio de Maracaná, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 2023.
El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama fue elegido como el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, marcando un hito histórico en la política del país. Su victoria simbolizó un avance significativo en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial en Estados Unidos.
En el mundo: 4 de noviembre de 2026
- 683 – se inicia el XIII Concilio de Toledo.
- 1042 – en Tabriz (Irán) sucede un terremoto que deja entre 40 000 y 50 000 víctimas.
- 1359 – en Granada (España), Muhammad V parte desde Guadix hacia el exilio en el Magreb, tras haber sido depuesto por su hermano Ismail II de Granada.
- 1519 – en Valencia se inicia el movimiento de las Germanías.
- 1549 – en España, Carlos V promulga la Pragmática Sanción.
- 1571 – en México, la Iglesia católica crea la Santa Inquisición.
- 1576 – en Bélgica ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― España captura Amberes después de tres días de sitio donde la ciudad ha sido destruida.
- 1585 – en Colombia, se funda el municipio de Gámeza (Boyacá)
- 1605 – en Inglaterra se descubre la Conspiración de la Pólvora.
- 1675 – una tormenta azota Europa occidental. Se inunda el norte de los Países Bajos, incluida la villa de Ámsterdam.
- 1677 – en Inglaterra, la futura María II se casa con Guillermo III.
- 1737 – en Nápoles se inaugura el Teatro de San Carlos.
- 1741 – parte desde Barcelona (España) la expedición naval española, al mando del duque de Montemar, para invadir el Milanesado.
- 1780 – en el Virreinato del Perú, el cacique José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, se alza en armas contra España.
- 1810 – en Venezuela ocurre la batalla de Aguanegra considerada como la primera batalla de la Guerra de Independencia venezolana.
- 1810 – en la villa de Caracas (Venezuela), sale a la calle el primer número del Semanario de Caracas.
- 1811 – en Bornos (Cádiz), el general Francisco Ballesteros con 400 paisanos vence a las tropas francesas del general Semelé.
- 1831 – inicia sus actividades, en Caracas (Venezuela) la academia de Matemáticas, bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal y Odoardo.
- 1852 – en Italia, el conde Camillo Benso di Cavour se convierte en primer ministro de Piamonte-Reino de Cerdeña.
- 1861 – en Seattle (Washington) se inaugura la Universidad de Washington como universidad estatal.
- 1864 – en Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente.
- 1869 – en el Reino Unido se publica el primer número de la revista Nature.
- 1875 – en Tonga, el rey George Tupou I promulga la Constitución de ese país.
- 1877 – en Dewe-bojun los turcos vencen a los rusos.
- 1879 – James Ritty inventa la primera caja registradora.
- 1889 – en Etiopía, Menelik II obtiene la alianza de la aristocracia etíope, allanando el camino para ser emperador.
- 1894 – en Chile, Buenaventura Joglar funda Villa Alemana.
- 1895 – en México, se funda el Club de Fútbol Pachuca.
- 1899 – en Alemania, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños.
- 1900 – en Chile se constituye un gabinete de conciliación.
- 1901 – en Barcelona (España) los republicanos se enfrentan con los anarquistas.
- 1903 – en Panamá se produce la separación de Panamá de Colombia.
- 1909 – Jaime de Borbón se convierte en el nuevo representante del carlismo.
- 1911 – Francia entrega parte del Congo a Alemania, mediante un convenio, a cambio de establecer un protectorado en Marruecos.
- 1918 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Imperio austrohúngaro se rinde a Italia.
- 1918 – en Kiel (Alemania) comienza la Revolución de noviembre con 40 000 marineros que toman el puerto.
- 1919 – en Alemania se hunde el marco alemán; se establece un cambio de 225 marcos por dólar.
- 1919 – en París, un accidente ferroviario causa 30 muertos.
- 1921 – en Alemania, Adolf Hitler crea formalmente los grupos armados SA (Sturmabteilung).
- 1921 – en Tokio (Japón) es asesinado el primer ministro Hara Takashi.
- 1922 – en Egipto, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón.
- 1924 – en los Estados Unidos, Calvin Coolidge es reelegido presidente.
- 1929 – en Chicago (Estados Unidos) quiebra el banco Citibank.
- 1931 – en Cachemira tropas británicas reprimen una algarada musulmana.
- 1931 – en París se estrena la obra Judith de Jean Giraudoux.
- 1934 – en Santiago de Chile nace la Federación Juvenil Socialista, organización que dará origen a la Juventud Socialista de Chile.
- 1935 – un avión de la armada de Estados Unidos establece una nueva plusmarca mundial de vuelo sin escalas al cubrir el trayecto Panamá-California (5450 km).
- 1935 – el general Goded es nombrado director general de aeronáutica y el general Mola jefe superior de las fuerzas de Marruecos.
- 1936 – en Hamburgo es ejecutado Edgar André, el General Rojo, líder de la Roter Frontkämpferbund (Frente Rojo de la Liga de Combatientes).
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt ordena la neutralidad del país.
- 1942 – en El Alamein ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas de Montgomery vencen a las tropas alemanas de Rommel.
- 1946 – China firma un tratado comercial y de amistad con Estados Unidos.
- 1946 – se ratifica la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
- 1946 – Resolución 10 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1950 – en Nueva York, la Asamblea General de la ONU revoca la condena a la dictadura franquista en España.
- 1950 – en Estrasburgo (Francia) se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos que funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- 1952 – en los Estados Unidos, Dwight Eisenhower es elegido presidente.
- 1952 – En Rusia ocurre el terremoto de Kamchatka de 1952, que provoca una serie de tsunamis que dejan más de 2000 muertos.
- 1953 – el teatro de Cámara de Barcelona inaugura su quinta temporada con el estreno de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.
- 1955 – en Madrid (España) se crea la Fundación Juan March.
- 1956 – la Unión Soviética interviene por segunda vez en Hungría para acabar con la Revolución húngara de 1956, que había empezado 12 días antes.
- 1958 – En Buenos Aires (Argentina) se promulga la Ley Provincial 5921, fundándose y creándose el Partido de San Cayetano.
- 1960 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Berazategui.
- 1960 – en Chile comienzan las transmisiones del Canal 9, de la Universidad de Chile.
- 1966 – el río Arno arrasa las ciudades de Florencia y Pisa con un caudal superior a los 4500 m³/s.
- 1967 – en Montevideo (Uruguay), Racing Club de Argentina vence 1–0 a Celtic F. C. de Escocia en el Estadio Centenario, y se consagra campeón de la Copa Intercontinental 1967. Se transforma en el primer equipo argentino en lograr un título mundial.
- 1969 – David Bowie publica el álbum Space Oddity bajo el nombre de David Bowie en Inglaterra.
- 1970 – el Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.
- 1974 – en España se realiza el primer vuelo del puente aéreo que une Barcelona y Madrid.
- 1975 – nace la República Democrática Popular de Laos con la abdicación del rey Siravang Vong.
- 1977 – la ONU acuerda un embargo de armas a Sudáfrica.
- 1979 – en Teherán (Irán) estudiantes asaltan la embajada estadounidense.
- 1980 – en los Estados Unidos, el actor Ronald Reagan es elegido presidente.
- 1980 – en Chile, es aprobado el Decreto Ley N.º 3500 que crea el sistema de pensiones de capitalización individual.
- 1981 – en Madrid se inaugura la I Cumbre Iberoamericana de Cooperación Económica.
- 1982 – en España, la banda terrorista ETA asesina a Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete.
- 1983 – Uruguay gana su decimosegunda Copa América
- 1984 – en Nicaragua, el Frente Sandinista gana las primeras elecciones tras el derrocamiento del régimen somocista.
- 1987 – en Monterrey (California), los ministros de Defensa de la OTAN apoyan una reducción del 50 % de los arsenales nucleares estratégicos.
- 1988 – en Argelia se aprueba un referéndum para la reforma de la constitución con un talante democratizador.
- 1988 – en Estados Unidos se funda el NCBI (National Center for Biotechnology Information).
- 1989 – en Berlín oriental (Alemania del Este), ocurre la manifestación de Alexanderplatz, en la que un millón de personas reclaman la caída del Muro de Berlín.
- 1990 – Arantxa Sánchez Vicario se proclama campeona de España de tenis por segundo año consecutivo.
- 1991 – Imelda Marcos regresa a Filipinas después de casi seis años de exilio.
- 1991 – en Croacia el ejército y la guerrilla recrudecen sus bombardeos de objetivos militares y civiles.
- 1995 – en Tel Aviv (Israel), el extremista judío Yigal Amir asesina al primer ministro Yitzhak Rabin.
- 1996 – en Londres Reino Unido se lanza el álbum debut Spice de Las Spice Girls con su gran éxito Wannabe.
- 1997 – el dramaturgo gallego Manuel Lourenzo es galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra Veladas indecentes.
- 1998 – en Centroamérica, el Huracán Mitch causa 20 000 muertos y desaparecidos.
- 2000 – en las calles de Manila (Filipinas), miles de ciudadanos se manifiestan reclamando la dimisión del presidente Joseph Estrada.
- 2000 – cerca de 25 000 personas se congregan en Tel Aviv para recordar al primer ministro israelí Isaac Rabin cuando se cumplen cinco años de su asesinato.
- 2000 – en el desierto de Yemen, un misil del ejército estadounidense mata a seis presuntos miembros de la organización terrorista Al Qaeda.
- 2000 – el escritor español Enrique Vila-Matas gana el Premio Herralde de novela con la obra El mal de Montano.
- 2000 – la bailaora y coreógrafa María Pagés y el bailarín Ángel Corella reciben los Premios Nacionales de Danza en las modalidades de creación e interpretación, respectivamente.
- 2001 – en Irlanda del Norte se establece la Policía del Norte de Irlanda.
- 2001 – en Londres (Reino Unido) se estrena la película Harry Potter y la piedra filosofal.
- 2003 – en Sri Lanka, la presidenta Chandrika Kumaratunga, decreta la suspensión temporal del Parlamento.
- 2003 – astrónomos europeos y australianos descubren la Enana del Can Mayor, la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento.
- 2004 – en Nueva York, el cuadro La caricia de las estrellas, de Joan Miró, se vende a 10 millones de euros en una subasta celebrada en Christie's.
- 2004 – en la región más septentrional de Japón se registra un terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter.
- 2004 – en los Países Bajos se cierran 160 explotaciones ganaderas a causa de la contaminación de los piensos alimenticios con el agente cancerígeno dioxina.
- 2004 – en Madrid (España) se inaugura la exposición sobre los guerreros de Xi'an (China).
- 2004 – la policía francesa detiene en París a un presunto miembro de ETA integrante del comando Vizcaya.
- 2004 – tres soldados británicos mueren en un atentado al sur de Bagdad.
- 2005 – en los suburbios de París (Francia) se realizan grandes disturbios.
- 2005 – el Tribunal Supremo condena a Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, a un año de prisión por el delito de «injurias al rey».
- 2005 – la automovilística SEAT presenta un expediente de regulación de empleo para despedir a 1346 trabajadores, el 10 % de la plantilla.
- 2005 – la compañía española Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro por la obra Hamelin, de Juan Mayorga.
- 2006 – comienza la cumbre chino-africana en Pekín que se celebra los días 4 y 5 de noviembre y que reúne a los líderes de 40 países africanos para aumentar sus relaciones económicas y políticas.
- 2006 – por primera vez en la Historia, una mujer, la obispa Katharine Jeffers Schori, ocupa el cargo de arzobispa de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.
- 2007 – en Santiago del Estero (Argentina) mueren en incendio en un frustrado intento de fuga 39 reclusos de la cárcel de máxima seguridad.
- 2007 – el centro de la ciudad de Bogotá (Colombia) se inunda debido a una granizada histórica.
- 2007 – en Guatemala se celebran elecciones presidenciales donde Álvaro Colom resulta elegido.
- 2007 – se celebra la Maratón de Nueva York 2007.
- 2007 – se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Luxor.
- 2007 – el piloto australiano, Casey Stoner, gana el Campeonato del Mundo de MotoGP 2007.
- 2008 – en la Ciudad de México ocurre un accidente aéreo en el que mueren 16 personas entre ellos el entonces secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño.
- 2009 – en Italia, un juez condena a 23 agentes de la CIA estadounidense a penas de hasta ocho años de cárcel por el secuestro de Abu Omar, eximán de la ciudad de Milán, que raptaron en 2003, y a una indemnización de 1,5 millones de euros. El Gobierno de Barack Obama manifestó su «desilusión por el veredicto».
- 2009 – En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi.
- 2009 – en Brasil, el Gobierno de Lula da Silva resume su exitosa estrategia en política económica como «refuerzos a la banca pública y estímulos al trabajo y al consumo».
- 2009 – un ataque talibán acaba con la vida de cinco soldados británicos en Afganistán. Las bajas británicas en 2009 sumaban 93, elevándose a 229 desde 2001, cuando empezó la invasión.
- 2009 – victoria republicana en las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey.
- 2009 – en la temporada 2009 de Fórmula 1 Toyota Racing anuncia la retirada de su equipo de Fórmula 1.
- 2009 – la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés del precio del dinero a crédito, en tasas que varían entre el 0 y el 0,25 %, para asegurar la recuperación.
- 2010 – en Estados Unidos y México, Microsoft lanza al mercado Kinect para Xbox 360.
- 2010 – la compañía aérea australiana Qantas suspende los vuelos de toda su flota de aviones Airbus 380, después de que uno de sus superjumbos tuviera que realizar un aterrizaje emergencia en Singapur a causa de un fallo en un motor.
- 2010 – el presidente chino Hu Jintao comienza una visita de tres días a Francia de dimensión eminentemente económica.
- 2010 – el presidente de Serbia, Boris Tadic, pide perdón a sus vecinos croatas por las atrocidades cometidas por las tropas serbias durante la guerra que estalló tras la desmembración de Yugoslavia, entre 1991 y 1995.
- 2010 – la nave espacial Deep Impact pasa a 700 km de distancia del núcleo del cometa Hartley 2, a una velocidad relativa de 43 400 km/h y a 37 millones de km de la Tierra.
- 2010 – Santiago Sierra es galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas.
- 2011 – el Ejército colombiano mata a Alfonso Cano, el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), tras siete horas de persecución por la selva, en una operación que comenzó tres años antes.
- 2016 – entra en vigor el Acuerdo de París.
- 2016 – Bon Jovi publicó su decimocuarto álbum de estudio: This House Is Not For Sale.
- 2018 – en Nueva Caledonia se celebra un referéndum de independencia.
- 2019 – en Sonora, México, sucede la Masacre de la familia LeBaron
- 2023 – en Río de Janeiro (Brasil), Fluminense de Brasil vence 2–1 a Boca Juniors de Argentina en el Estadio de Maracaná, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 2023.