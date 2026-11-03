La Rioja avanza hacia un uso responsable de celulares en escuelas con nueva normativa

El Ministerio de Educación de La Rioja implementará la Ley N.º 10.913, regulando el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas. La normativa busca promover un uso responsable de la tecnología y fortalecer la convivencia escolar, involucrando a las familias en su aplicación. Se evaluará su impacto en el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes.

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El Ministerio de Educación de La Rioja está implementando la Ley N.º 10.913, que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en las escuelas. Esta normativa afecta a instituciones públicas y privadas en los niveles inicial, primario y secundario, y busca establecer pautas claras para la convivencia escolar.

Aprobada en octubre por la Cámara de Diputados, la ley promueve un uso responsable de la tecnología y contempla criterios específicos adaptados a las particularidades de cada nivel educativo. La normativa también destaca la importancia de la participación de las familias en la creación de acuerdos de convivencia respecto al uso de estos dispositivos.

El Ministerio llevará a cabo campañas de información y programas de formación en ciudadanía digital, además de estrategias para prevenir el ciberacoso y la violencia digital. Se convocará a las familias a acompañar a los estudiantes en esta adaptación. Se realizarán evaluaciones periódicas para medir el impacto de la ley en el aprendizaje y la convivencia escolar.