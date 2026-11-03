Martes, 3 de Noviembre 2026
La Rioja

Cementerio El Salvador recibe gran concurrencia en el Día de los Fieles Difuntos

El Cementerio El Salvador de La Rioja recibió una gran afluencia de familias en el Día de los Fieles Difuntos, destacando la recuperación de placas metálicas y mejoras en sus instalaciones. Esta jornada fortaleció los lazos comunitarios y la memoria colectiva.

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Redacción Equipo Editorial
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El Cementerio El Salvador en la ciudad de La Rioja recibió una gran afluencia de familias durante la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, donde se llevaron a cabo celebraciones religiosas y acompañamiento musical. La jornada fue significativa para recordar y honrar a los seres queridos, destacando una especial exhibición de placas recuperadas por el personal municipal.

Jorge Cáceres, director del cementerio, subrayó los esfuerzos realizados en la recuperación y mantenimiento del predio, resaltando las mejoras implementadas desde el inicio de la gestión actual para revertir el estado de abandono del lugar. Los visitantes mostraron especial interés en las placas metálicas que habían sido sustraídas y luego recuperadas, un tema que destaca la problemática de la preservación del patrimonio del cementerio.

El horario de atención del cementerio es de 07:00 a 20:00 horas de manera habitual, con un horario extendido en fechas conmemorativas como esta. Además, se realizan misas especiales para acompañar a las familias, fortaleciendo así los lazos comunitarios durante esta importante tradición.

Etiquetas: la rioja cementerio el salvador día de los fieles difuntos celebración religiosa municipalidad recuperación de patrimonio
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