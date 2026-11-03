Martes, 3 de Noviembre 2026
Policiales

Asalto en Monte Negro: familia afectada por posible error en el objetivo delictivo

Un violento asalto en Monte Negro dejó a tres adultos mayores atemorizados y maniatados, generando preocupación por el aumento de la inseguridad en zonas rurales. La Policía de Chamical realizó allanamientos, con hallazgos que podrían estar relacionados al crimen. La comunidad exige acciones efectivas para mejorar su seguridad.

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Un violento asalto en la vivienda de una familia de tres adultos mayores en el paraje rural de Monte Negro generó momentos de extrema tensión. El ataque, ocurrido recientemente, movilizó a las fuerzas de seguridad provincial que iniciaron investigaciones para dar con los responsables. Los delincuentes ingresaron de manera agresiva al hogar, reduciendo y maniando a las víctimas mientras exigían dinero en efectivo.

Tras la fuga de los asaltantes, las víctimas lograron alertar a las autoridades, lo que permitió a la Policía avanzar rápidamente en la causa. Hoy se realizaron dos allanamientos en Chamical; aunque el primero fue infructuoso, en el segundo se secuestraron elementos de interés relacionados con el asalto.

Este incidente resalta el aumento de la inseguridad en zonas rurales de La Rioja, donde los vecinos sienten la falta de protección debido a la distancia de las fuerzas de seguridad. La comunidad espera que se intensifiquen las investigaciones y se refuercen las medidas de seguridad para prevenir futuros hechos delictivos.

El Gobierno provincial ha expresado su compromiso de continuar con las investigaciones y colaborar con los residentes para mejorar la prevención del delito. Los habitantes de Monte Negro y sus alrededores están en alerta, temiendo que este asalto sea parte de un patrón delictivo más amplio en la región.

Etiquetas: la rioja chamical asalto inseguridad gobierno provincial investigaciones
TL;DR

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