Motociclista de 34 años pierde la vida en un accidente en La Rioja

Un trágico accidente en la zona sur de la ciudad dejó un saldo fatal: Diego Gustavo Barrera, de 34 años, perdió la vida tras chocar su motocicleta contra un árbol. La comunidad de La Florida pide medidas urgentes para mejorar la seguridad vial.

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Un trágico accidente de tránsito en la zona sur de la ciudad dejó como saldo la vida de un hombre identificado como Diego Gustavo Barrera, de 34 años. El siniestro ocurrió alrededor de las 06:00 horas en la avenida Santa Rosa, antes de la intersección con la calle Luis Vernet, cuando el conductor de una motocicleta Motomel Blitz perdió el control y chocó contra un árbol.

El personal de emergencias, junto a la policía y peritos, llegó al lugar y confirmó el deceso de Barrera. Este incidente subraya la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, a medida que se reportan más accidentes en las rutas provinciales. Vecinos del barrio La Florida, donde vivía la víctima, expresaron su tristeza y la necesidad de aumentar los controles de tránsito en la zona.

Las autoridades locales están evaluando medidas para prevenir futuros accidentes, incluyendo campañas de concientización y un refuerzo en el control vehicular. La comunidad espera que se implementen acciones efectivas que ayuden a mejorar la seguridad en las calles y salvar vidas.