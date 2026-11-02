Motociclista sufre lesiones graves al chocar con un perro en Aimogasta

Un motociclista en Aimogasta sufrió lesiones graves tras chocar con un perro en la calle Pública. Fue trasladado a La Rioja Capital para recibir atención médica especializada. Las autoridades intensifican campañas de seguridad vial ante el aumento de accidentes.

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Un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito en el barrio Universitario de Aimogasta durante la madrugada del lunes. El incidente se produjo cuando el motociclista, que manejaba una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, colisionó con un perro en la calle Pública, cayendo sobre la calzada.

Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar para brindarle asistencia. Tras evaluar sus lesiones, decidieron trasladarlo al hospital local, pero debido a la gravedad de su estado, fue derivado a La Rioja Capital para recibir atención especializada.

Este accidente pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, especialmente ante el aumento en la circulación de motocicletas. Las autoridades han intensificado los operativos de control y concientización para mitigar el riesgo en las calles, donde la presencia de animales sueltos puede ser peligrosa.

Se hace un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que pueda representar un peligro en la vía pública, con el objetivo de fomentar un entorno más seguro para todos los usuarios de las calles.