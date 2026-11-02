Rescate exitoso en El Cantadero: tres investigadores hallados sanos y salvos

Tres investigadores se extraviaron en El Cantadero durante una jornada de campo, pero fueron rescatados por la Policía de La Rioja. Este incidente destaca la importancia de la planificación y seguridad en actividades al aire libre.

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El pasado domingo 1 de noviembre, tres personas se extraviaron en la zona de El Cantadero mientras realizaban un estudio biológico. El grupo, compuesto por el biólogo José Alejandro Agüero de 53 años y los estudiantes de Ingeniería Lucía Ayelén Navarro (22 años) y Germán Rojas (21 años), se desvió del sendero principal debido a la falta de visibilidad provocada por la llegada de la noche.

El Departamento Especial C.A.P.E. de la Policía de la Provincia recibió un llamado de auxilio y activó un operativo de rescate. Gracias a la rápida intervención de los especialistas, los tres caminantes fueron localizados y recuperados sin lesiones, evitando una posible tragedia.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la planificación y la precaución en actividades científicas en áreas montañosas. La comunidad científica y educativa ha sido impactada por la experiencia y recalca la necesidad de tener equipos adecuados y un buen conocimiento del terreno al realizar investigaciones en zonas de riesgo.

Asimismo, el operativo resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad provincial en garantizar la seguridad de quienes exploran la geografía de La Rioja, mostrando la efectividad de la colaboración entre diversas instituciones en situaciones de emergencia.