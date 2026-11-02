Convocatoria pública urgente para adoptar a tres niños en La Rioja.

Siete niños y niñas han sido adoptados recientemente, asegurando un nuevo hogar tras salir de instituciones de abrigo. Actualmente, hay tres menores en busca de familias. Interesados pueden informarse en el RUAGA.

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Un total de siete niños y niñas en situación de adoptabilidad han logrado integrarse a familias con cuidados exclusivos tras egresar de instituciones de abrigo. Esta información fue proporcionada por Martha Torres, jueza de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores N° 1. La magistrada subrayó la importancia de ofrecer un nuevo entorno de vida a estos menores, quienes no pudieron permanecer en sus núcleos biológicos.

Los niños que fueron vinculados en este proceso tienen entre 2 meses y 4 años de edad, y se ha logrado una adaptación exitosa. Torres destacó que las familias adoptivas reciben acompañamiento constante del equipo técnico del Registro Único de Adopción (RUAGA) para resolver cualquier duda durante el proceso. Además, se han dictado dos sentencias de adopción plena para un niño de 2 años y una niña de 1 año.

En la actualidad, hay tres menores en condiciones de ser adoptados que están en etapa de convocatoria pública: dos niñas de 11 años y un niño de 12. La jueza invitó a los interesados a consultar la página de la Función Judicial o acudir a las oficinas del RUAGA para obtener información sobre el proceso de adopción.

Torres aclaró que el Código Civil y Comercial no establece diferencias según la configuración familiar, permitiendo la adopción por parte de parejas heterosexuales, homosexuales o personas monoparentales. La evaluación se centra en la capacidad de cuidar a un niño, desmintiendo el mito de que los postulantes pueden elegir a los menores, ya que la selección se realiza según el perfil del niño y la franja etaria que los aspirantes determinen.