La Rioja se prepara para brillar en arteba 2026 bajo el liderazgo de Quintela

La primera participación de La Rioja en la feria arteba se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, presentando obras de artistas locales. Esta iniciativa busca ampliar la difusión del arte provincial y generar nuevas oportunidades para sus creadores.

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La primera participación de Fronteras Abiertas en la feria arteba marca un avance significativo en la difusión del arte de La Rioja. Este evento, que tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural, Buenos Aires, contará con una muestra colectiva titulada “Lo que no pide permiso”, que exhibirá obras de artistas como Jimena Vera Psaró, Emilia Carrión y Andrea Bustamante.

La presentación fue encabezada por el gobernador Ricardo Quintela junto a la diputada nacional Gabriela Pedrali, la secretaria de Culturas, Patricia Herrera, y otros funcionarios. Pedrali destacó la relevancia de este evento, subrayando que es la primera vez que la provincia está presente en esta feria, lo que representa una oportunidad para las artistas locales. La colaboración entre distintas áreas busca promover el arte regional y abrir nuevas puertas para sus creadores.

Por su parte, Herrera declaró que es un honor participar en uno de los espacios más importantes para las artes visuales en el país y que la Secretaría de Culturas brindará apoyo logístico. La curadora Lorena Mercado mencionó el desafío que supone preparar una propuesta para una feria de tal envergadura, enfatizando la importancia de cumplir con las exigencias del evento.