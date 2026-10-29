Jueves, 29 de Octubre 2026
Economía

Canasta básica en La Rioja: un desafío que supera los $930 mil para las familias

La Rioja se posiciona como la segunda provincia con la canasta de supermercado más económica, alcanzando un valor de $931.735. Sin embargo, este monto representa una carga significativa para los hogares. Aumentos recientes del 2,3% en los precios y cambios en los hábitos de consumo revelan un panorama complejo. ¿Cómo impactarán estas cifras en el poder adquisitivo local?

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Canasta básica en La Rioja: un desafío que supera los $930 mil para las familias
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La Rioja se posiciona como la segunda provincia con la canasta de supermercado más económica de Argentina, según un informe de la consultora Analytica. Este estudio, analizado por la directora general de Estadística y Censo, Rocío Mediavilla Akil, revela que la canasta alimentaria básica para una familia tipo alcanza un valor de $931.735.

A pesar de esta favorable posición frente a otras provincias, la cifra representa una carga financiera considerable para los hogares. Mediavilla Akil advirtió que, dada la realidad salarial actual, el monto requerido supera un salario promedio necesario para cubrir la canasta completa. Además, se observó un aumento del 2,3% en los precios entre septiembre y octubre, lo que contribuye a la pérdida del poder adquisitivo.

Las modificaciones en las pautas de consumo son notables, con la clase media optando por segundas marcas en productos esenciales como lácteos y galletitas, y una caída en la venta de ciertos cortes de carne y frutas. También se destacó que algunas políticas públicas provinciales, como la tarifa de transporte público y la mejora en la conectividad a internet, ayudan a moderar el costo de vida general.

Etiquetas: la rioja economía canasta básica precios inflación consumo
TL;DR

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