Miércoles, 21 de Octubre 2026
Economía

Teddy Karagozian y Hilado S.A. en crisis: concurso preventivo ante la Justicia riojana

La Justicia de La Rioja abrió el concurso preventivo de Teodoro Karagozian, empresario textil vinculado al grupo TN Platex, tras su remoción del consejo económico del presidente Milei. Los acreedores tendrán plazo hasta el 30 de noviembre para presentar verificaciones de créditos.

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Teddy Karagozian y Hilado S.A. en crisis: concurso preventivo ante la Justicia riojana
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La apertura del concurso preventivo del empresario textil Teodoro "Teddy" Karagozian fue decretada por la Justicia de La Rioja. Esta decisión se produce tras su remoción del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, debido a críticas al plan económico del gobierno, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La resolución fue emitida por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, dirigida por el juez Walter Peralta. Karagozian presentó su solicitud el 26 de junio, y su situación se hace pública poco después de que Hilado SA, otra empresa del grupo TN Platex, solicitara su propio concurso por motivos económicos adversos.

La Justicia ha establecido el 30 de noviembre como fecha límite para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación de créditos. Además, se fijaron fechas para la presentación de informes, siendo el individual el 10 de febrero de 2027 y el general el 12 de marzo del mismo año.

El concurso preventivo es un mecanismo legal que busca permitir a los deudores reestructurar sus obligaciones y evitar la quiebra, garantizando así la continuidad operativa de sus negocios.

Etiquetas: la rioja concurso preventivo teodoro karagozian economía justicia industria textil
TL;DR

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