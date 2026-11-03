Aumento del 29,1% en el precio de la nafta afecta a los consumidores riojanos

El litro de nafta súper en YPF en la capital riojana subió un 0,6% en octubre, alcanzando $2.174, con un aumento anual del 43,4%. Completar un tanque de 35 litros cuesta ahora $76.090, afectando el poder adquisitivo local.

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El precio de los combustibles en La Rioja ha registrado un nuevo incremento, alcanzando un aumento del 0,6% en octubre. El litro de nafta súper en las estaciones de servicio de YPF pasó de $2.159 a $2.174, acumulando un total de $491 en lo que va del año.

Completar un tanque de combustible de 35 litros ahora requiere un gasto de $76.090, mientras que para un tanque de 60 litros se necesitan $134.440. Este aumento se suma a un incremento interanual significativo, ya que hace un año el litro de nafta costaba $1.516, lo que representa un aumento del 43,4%.

La escalada constante de precios sigue afectando el poder adquisitivo de los consumidores y está consolidando la caída en las ventas del sector.