Vecinos de La Rioja se preparan para el debate sobre tarifas de taxis y servicios públicos

El Concejo Deliberante de la Capital se reunirá este martes para discutir un aumento de tarifas en taxis y remises, ante la presión inflacionaria y el costo de insumos. Se abordarán también la antigüedad de los vehículos y la eliminación del carnet sanitario, lo que podría transformar el servicio de transporte en la ciudad.

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La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de la Capital llevará a cabo una reunión crucial este martes a las 11:00 horas con representantes del sector de taxis y remises. Durante este encuentro, se presentarán diversos reclamos que afectan la rentabilidad del servicio y los trámites de habilitación.

El temario incluirá tres ejes principales. En primer lugar, se discutirá la necesidad de un ajuste en las tarifas debido a la inflación y el aumento de los costos operativos, como combustibles y mantenimiento. En segundo lugar, los representantes solicitarán flexibilizar los límites de antigüedad de los vehículos, buscando aliviar la carga económica que implica renovar las unidades. Por último, se planteará la eliminación del carnet sanitario, un requisito que se busca suprimir para agilizar las habilitaciones y disminuir los costos administrativos.

El dictamen de la comisión podría abrir un debate que impacte directamente en los costos del transporte de pasajeros y en las condiciones laborales de los prestadores en la ciudad. La relevancia de estos reclamos radica en su potencial efecto sobre la calidad del servicio y la economía de quienes dependen de este sector.