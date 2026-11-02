Caminata infantil en el Centro Pastoral Santo Domingo celebra la festividad de Holywins

La jornada de «Holywins» en el Centro Pastoral Santo Domingo reunió a comunidades y jóvenes en una celebración que combinó fe, unidad y actividades culturales, promoviendo el compromiso social.

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La jornada de «Holywins» se llevó a cabo en el Centro Pastoral Santo Domingo, donde jóvenes del grupo León XIV organizaron un evento en celebración de las Vísperas de la Fiesta de Todos los Santos. La actividad comenzó a las 20:00 y contó con la llegada de imágenes patronales de diversas parroquias y comunidades del decanato.

Niños vestían caracterizaciones de santos, participando en una caminata festiva por las calles céntricas de la ciudad. Al mismo tiempo, en el patio interno del centro, se realizó una exposición abierta donde se mostraron trabajos y actividades comunitarias de las diferentes comunidades que integran el lugar.

Este evento no solo promovió la fe, sino que también resaltó valores de unidad y colaboración entre los vecinos. Los organizadores enfatizaron la relevancia de tales actividades para la integración comunitaria y la participación juvenil. El ambiente se llenó de alegría, con la participación activa de padres y adultos, quienes apoyaron a los niños en sus caracterizaciones y actividades.

La celebración de «Holywins» refleja el compromiso de la comunidad religiosa local por mantener vivas las tradiciones y fortalecer los vínculos entre sus miembros, reafirmando así valores que van más allá de lo espiritual.