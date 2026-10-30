Viernes, 30 de Octubre 2026
La Rioja

Vecinos de La Rioja podrían enfrentar un aumento en la tarifa del agua por costos crecientes

La tarifa del agua en La Rioja permanece congelada desde hace seis meses, pero podría revisarse pronto. A pesar de los altos costos operativos, la provincia sigue teniendo tarifas económicas. El fenómeno "Súper Niño" podría afectar el suministro en la región.

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El titular de Aguas Riojanas, Roberto Valle, anunció que la tarifa del servicio de agua se mantiene congelada desde hace seis meses. En este contexto, se evalúa la posibilidad de extender esta medida, a pesar de que la empresa enfrenta altos costos operativos. Valle destacó que, si se aplicaran las tarifas actuales, el costo debería ser el doble.

Además, Valle se refirió a las tareas de mantenimiento realizadas en las perforaciones de la provincia para asegurar el abastecimiento durante el verano. Indicó que durante el invierno se apagaron equipos nocturnos para evitar el desgaste y se repararon bombas dañadas. El año pasado, se implementaron nuevas perforaciones en la zona Este para mejorar la presión y eficiencia del servicio.

Por otro lado, el funcionario advirtió sobre el posible impacto del fenómeno climático «Súper Niño», que podría traer tormentas con abundante lluvia a la región. También resaltó la colaboración con el municipio de la capital en tareas de acondicionamiento urbano en La Rodadera.

Etiquetas: la rioja aguas riojanas tarifa de agua congelamiento tarifario mantenimiento fenómeno climático
TL;DR

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