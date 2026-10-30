Viernes, 30 de Octubre 2026
La Rioja

Justicia por "Manincho": Aimogasta se moviliza por derechos de los animales este sábado

Este sábado a las 10:00, Aimogasta será escenario de una movilización en defensa de los derechos de los animales, buscando visibilizar el maltrato y exigir protección legal. La comunidad se une al reclamo colectivo bajo el lema «por los que no tienen voz», con actividades educativas y concientización. Se espera una gran participación ciudadana para promover un cambio cultural en la relación con los animales.

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Justicia por "Manincho": Aimogasta se moviliza por derechos de los animales este sábado
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Este sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo una movilización en la Plaza Principal de Aimogasta para visibilizar el maltrato animal. Organizaciones proteccionistas y vecinos se unirán bajo el lema «por los que no tienen voz» para exigir medidas concretas que protejan los derechos de los animales. La marcha tiene como objetivo convocar a rescatistas, amantes de los animales y ciudadanos en general para manifestarse contra la crueldad y los abusos hacia estos seres.

La protesta busca generar conciencia sobre la necesidad de una mayor protección legal y visibilizar los casos de violencia que sufren tanto animales domésticos como aquellos utilizados para la producción. Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de manera pacífica, resaltando la importancia de un trato digno y el respeto hacia los seres sintientes.

Además de la manifestación, se realizarán actividades educativas que fomenten la concientización sobre los derechos de los animales. Este evento representa una oportunidad para que los ciudadanos expresen su rechazo a las prácticas de maltrato que aún persisten y para promover un cambio cultural en la relación con los seres no humanos.

Etiquetas: aimogasta movilización derechos de los animales maltrato animal comunidad protesta
TL;DR

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