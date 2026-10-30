Viernes, 30 de Octubre 2026
La Rioja

Bancos de La Rioja cerrarán cuatro días en noviembre: ¿Cómo afecta a los clientes?

Las entidades bancarias en La Rioja no atenderán al público del 6 al 12 de noviembre por feriados y el Día del Trabajador Bancario. Se recuerda que las operaciones digitales seguirán disponibles, lo que facilitará la gestión financiera durante estos días.

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Bancos de La Rioja cerrarán cuatro días en noviembre: ¿Cómo afecta a los clientes?
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Durante el mes de noviembre, las entidades bancarias de La Rioja no atenderán al público en cuatro jornadas, debido a la conmemoración del Día del Trabajador Bancario y feriados provinciales. El viernes 6 se celebrará esta fecha, mientras que los días lunes 9 y martes 10 no habrá atención por feriados. Además, el jueves 12 se conmemorará un feriado provincial en memoria del general Ángel Vicente «Chacho» Peñaloza.

La comunidad financiera destacó que durante estos días la atención presencial en las sucursales quedará suspendida, pero las operaciones electrónicas se llevarán a cabo con normalidad. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos de servicios y consultar saldos a través de Homebanking y aplicaciones móviles. También se informó que la red de cajeros automáticos permanecerá operativa, aunque su funcionamiento dependerá de la disponibilidad de cada entidad.

Este anuncio subraya la creciente importancia de la tecnología en los servicios financieros, especialmente en momentos con múltiples feriados. La comunidad bancaria ha instado a los clientes a aprovechar las herramientas digitales, facilitando así la planificación de gestiones financieras en este contexto festivo.

Etiquetas: la rioja bancos feriados día del trabajador bancario servicios digitales atención al cliente
TL;DR

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