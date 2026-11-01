Acceso al Aeropuerto de La Rioja afectado por incendio de pastizales controlado por bomberos

Un incendio de pastizales en el ingreso al Aeropuerto movilizó a Bomberos y fuerzas de emergencia, afectando cuatro hectáreas. La rápida respuesta evitó daños mayores y se evalúan nuevas medidas de prevención.

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Un incendio de pastizales se registró hoy en las cercanías del Aeropuerto, movilizando a diversas fuerzas de emergencia. El siniestro comenzó alrededor de las 13:20 horas en la intersección de la avenida Benjamín Matienzo y la colectora de la Ruta 5, afectando aproximadamente cuatro hectáreas de terreno.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre vegetación de diversos tipos y una acumulación de residuos. Gracias al esfuerzo conjunto de la dotación de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, la Brigada de Incendios Forestales Velazco, y Bomberos de la Policía de la Provincia, el fuego fue finalmente sofocado tras intensas labores de extinción y control.

El operativo también incluyó la colaboración de personal policial para resguardar el tránsito en las arterias cercanas. Este incidente subraya la necesidad de mejorar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias relacionadas con incendios, especialmente en condiciones climáticas propicias para su propagación.