Domingo, 1 de Noviembre 2026
Policiales

Incendio en Sanagasta genera alarma y moviliza a equipos de emergencia

Un incendio de gran magnitud afectó a un local comercial en Sanagasta, movilizando a bomberos y fuerzas de seguridad. No hay heridos, pero las pérdidas materiales son significativas. Se investiga el origen del fuego.

Redacción
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Un incendio de gran magnitud tuvo lugar en un local comercial en Sanagasta, lo que requirió la intervención urgente de bomberos y fuerzas de seguridad. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para controlar las llamas y prevenir su propagación a propiedades cercanas.

La alarma se activó gracias a los vecinos que alertaron sobre una intensa humareda que provenía del establecimiento. Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría de Sanagasta llegaron rápidamente al lugar para sofocar el fuego y asegurar el área afectada.

A pesar de las importantes pérdidas materiales dentro del comercio, no se han registrado heridos ni víctimas fatales hasta el momento. Se llevarán a cabo peritajes técnicos para esclarecer las causas del incendio, considerando como primeras hipótesis un posible cortocircuito o fallas en la instalación eléctrica del local.

Etiquetas: sanagasta incendio bomberos seguridad emergencia pérdidas materiales
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