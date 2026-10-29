Tragedia en barrio Néstor Kirchner: un joven de 21 años fallecido en su hogar

Un joven de 21 años fue encontrado sin vida en su hogar del barrio Néstor Kirchner, en La Rioja. La policía investiga un posible suicidio, aunque no hay conclusiones definitivas. La comunidad está en alerta.

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Un joven de 21 años fue encontrado sin vida en su hogar en el barrio Néstor Kirchner, en la zona sur de la ciudad de La Rioja. La Policía recibió un aviso telefónico que alertaba sobre la situación, lo que llevó a la intervención de efectivos de la Comisaría Octava y una ambulancia del servicio de emergencias 107.

El comisario Iván Gómez confirmó el hallazgo y expresó que es un día "bastante triste" debido a la tragedia. Se presume que el deceso podría estar relacionado con un posible suicidio, aunque las investigaciones están en curso y no hay conclusiones definitivas al respecto.

En la escena, trabajaron en conjunto personal de la comisaría, la División Homicidios y la Policía Judicial, realizando las pericias necesarias. La presencia de la morguera judicial generó preocupación entre los vecinos, quienes observan con inquietud el desarrollo de la investigación que continúa a la espera de los resultados periciales.