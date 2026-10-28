Policías de Chepes enfrentan agresiones de conductor ebrio y su hermano es apresado

Un control rutinario en Chepes se tornó violento, dejando a tres policías heridos y a dos hermanos detenidos. El incidente tuvo lugar el lunes a las 20.40 en la avenida Belgrano, cuando personal de la Unidad de Control de Tránsito detuvo a un motociclista que circulaba sin casco. Este, identificado como Ávila, agredió a un sargento y fue arrestado.
El motociclista, que arrojó un nivel de 1,60 g/l de alcohol en sangre, se negó a firmar el acta de infracción. La situación se complicó cuando su hermano, también policía, llegó a la comisaría y comenzó a atacar a sus compañeros con un casco de motocicleta. Para controlar el caos, se solicitaron refuerzos de la Brigada de Investigaciones y la División Motorizada.
Los tres efectivos que resultaron agredidos fueron atendidos por médicos y presentaron una denuncia penal. Ambos hermanos Ávila están detenidos a disposición de la justicia, generando inquietud en la comunidad respecto al comportamiento de los miembros de la fuerza policial.