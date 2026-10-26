Lunes, 26 de Octubre 2026
Policiales

Accidente en La Rioja: joven herido con fractura tras choque de motos y utilitario

Un motociclista de 23 años sufrió una fractura tras chocar con un utilitario en la capital provincial. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Es urgente reforzar la seguridad vial ante el aumento de siniestros.

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Accidente en La Rioja: joven herido con fractura tras choque de motos y utilitario
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Un motociclista de 23 años, identificado como Moya Alan, sufrió lesiones graves tras colisionar con un utilitario en la capital provincial. El accidente ocurrió este sábado a las 16:55 horas en la intersección de la avenida San Nicolás de Bari y calle Estanislao López.

La motocicleta, una Appia de 110cc sin dominio, impactó contra un Renault Kangoo que era conducido por López Guillermo, de 44 años, quien viajaba acompañado por García Cristina, de 46, y un menor. Los ocupantes del utilitario resultaron ilesos.

Personal de bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para asistir al joven motociclista, quien fue evaluado por profesionales del DEM 107. Se le diagnosticó una fractura en la tibia y peroné del miembro inferior derecho, lo que motivó su traslado urgente al hospital local.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la provincia, dado el aumento significativo de siniestros de este tipo en los últimos años.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motociclista seguridad vial bomberos voluntarios policía
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