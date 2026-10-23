Viernes, 23 de Octubre 2026
Policiales

Muerte en barrio Hábitat: la justicia busca esclarecer circunstancias del caso

La Justicia de La Rioja investiga la muerte de un hombre de 61 años en el barrio Hábitat. Se realizaron autopsia y exámenes para esclarecer las causas del deceso. La comunidad espera respuestas sobre este trágico suceso.

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Un hombre de 61 años fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Hábitat en la capital de La Rioja. La investigación ha sido iniciada por la Justicia, bajo la dirección del juez Dr. Daniel Barría, quien ha ordenado la realización de una autopsia y diversas pruebas para determinar las causas del deceso.

Los protocolos periciales han sido activados por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2. Efectivos de la Policía Técnica Judicial han estado trabajando en la escena, realizando un relevamiento técnico y recolectando pruebas que puedan ser relevantes para el caso. Se llevará a cabo un examen ectoscópico para verificar posibles lesiones externas en el cuerpo del fallecido.

Una vez que concluyan las tareas forenses en el lugar, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia. Este proceso es vital para esclarecer las circunstancias de la muerte, en un contexto donde la comunidad expresa preocupación por la seguridad y la justicia, especialmente en situaciones que implican la pérdida de vidas.

A medida que la investigación progrese, se espera que se brinden más detalles sobre este caso que ha generado inquietud entre los vecinos del barrio.Hábitat.

Etiquetas: la rioja barrio hábitat investigación justicia policía técnica judicial muerte sospechosa
TL;DR

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